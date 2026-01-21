> 美食 > 日本Lindt瑞士蓮推出巧克力訂閱制！每天1顆不重複，月付4280日圓天天都甜甜。

2026-01-21 16:08文字：特派員 Trish 圖片提供:リンツ＆シュプルングリージャパン株式会社
訂閱制的風向吹到巧克力市場了，瑞士知名巧克力品牌瑞士蓮在日本推出訂閱制，這對巧克力控來說實在是福音，天天都可以吃甜甜。

2025年正式邁入創立180週年，在全球120個以上國家販售巧克力的的瑞士頂級品牌「Lindt（瑞士蓮）」，宣布在日本的瑞士蓮官方線上商店開始販售訂閱制巧克力禮盒。

Lindt 訂閱制巧克力禮盒

Lindt不是只有單純配送巧克力而已喔！官方非常用心，預計將根據日本四季的季節主題、每月主題，精選當下最合適的口味，包裝成一份充滿驚喜的禮盒。本服務提供2種禮盒。分別是每天1顆的月曆型「Lindor 30Days獎勵盒」和內含16顆Lindor軟心巧克力球的「Lindor My獎勵組」。Lindor 30Days獎勵盒適合重度的巧克力控，只想嘗試看看的人，則推薦Lindor My獎勵組。

Lindor 30Days 獎勵盒

Lindor 30Days獎勵盒／分享組將依照季節，配送不同主題的禮盒。「冬季組」著重於和溫暖飲品的搭配度、「春季組」則想要替訂閱者慰勞新生活帶來的身心變化、「夏季組」則嘗試以清爽的口味來塑造度假氛圍，最後，「秋季組」則旨在供訂閱者探索可可的各種濃度。目前官方透露，冬季組的巧克力保證能夠搭配咖啡、紅茶、葡萄酒等溫暖的飲品或酒精飲料。12月的主題是聖誕節，1月為新春，2月則是情人節。春天目前的主題暫定是3月女兒節・白色情人節、4月復活節・賞櫻以及5月新綠・黃金週。

Lindor 30Days 分享組

Lindor My 獎勵組

「Lindor My 綜合組」也和30Days方案一樣，預計根據每月主題，配送不同口味的巧克力。目前冬季組的主題分別是1月新春；2月情人節。春季主題則和30Days方案一樣。雖然目前台灣人無法直接從日本官網訂購，也不提供海外寄送，但是這項服務非常迷人，希望未來有機會開通台灣配送呀！▲預計根據每月主題，配送不同口味的巧克力。▲預計根據每月主題，配送不同口味的巧克力。

Lindor My 綜合組

Lindt 瑞士蓮訂閱制巧克力服務

販售地點：日本官網
價格（含稅・含運費）：
①Lindor 30Days獎勵盒：月額4280日圓
Lindor 30Days分享組：月額5480日圓
②Lindor My獎勵組：月額2980日圓
Lindor My綜合組：月額3480日圓
Lindt 瑞士蓮官方網站

