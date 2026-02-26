哆啦A夢大長篇原畫展後期開跑！川崎藤子不二雄博物館「大雄的海底鬼岩城冒險秘密展」解密夢想冒險世界。

從去年底開始的哆啦A夢展進入後期階段了，搭配電影《哆啦A夢 新大雄的海底鬼岩城》上映，更加入藤子不二雄老師的手稿，非常珍貴。
哆啦A夢鐵粉們快筆記，神奈川縣川崎市的藤子不二雄博物館，推出「哆啦A夢長篇 大雄的海底鬼岩城與冒險秘密展」後期展覽。這場從去年11月開始、一路展出到今年6月21日的原畫展，透過珍貴手稿帶領參觀者深入了解藤子不二雄老師創作這部經典長篇的幕後巧思及他如何用驚人的想像力與豐富知識，將嚴酷的深海環境化為充滿夢想的冒險舞台。
一窺《大雄的海底鬼岩城》的創作秘密
每當開始構思新的哆啦A夢長篇故事時，藤子不二雄老師總會思考:「這次要讓哆啦A夢他們到什麼樣的舞台冒險呢?」從白堊紀恐龍時代、浩瀚無垠的宇宙到原始叢林，老師筆下的冒險舞台橫跨時空，每一部都充滿無限想像。雖然早就想以海底為背景創作長篇故事，但他始終有個顧慮，深海是個承受巨大水壓、伸手不見五指的黑暗世界，如果照實描繪，會不會讓整部漫畫變得沉重陰鬱，失去哆啦A夢作品應有的歡樂氣氛?
盡享後期原畫展出與沉浸式空間設計
後期展覽將展出《大雄的海底鬼岩城》長篇原稿，以及相關短篇作品如《哆啦A夢》的〈龍宮城的八天〉、《超人》的〈解開幽靈船之謎〉，還有科幻短篇《我的小沖》等珍貴手稿。這些作品都與海洋冒險或水中世界相關，能看出藤子老師對海洋題材的長期關注與創作脈絡。
電影版資料同步展出
博物館一樓的展示室一，同步展出即將在2月27日上映的《電影哆啦A夢 新大雄的海底鬼岩城》相關資料，包括導演的訊息與珍貴的電影製作幕後資料。能夠同時欣賞原作漫畫手稿與最新電影版的製作過程，對影迷來說是難得的機會，可以清楚看見經典故事如何在不同時代以新面貌重生。
限定甜點重現震撼場面
配合後期展覽，三樓的博物館咖啡廳推出特製甜點「海底鬼岩城波賽頓塔」，以故事高潮登場的自動報復系統「波賽頓」為靈感，視覺效果震撼十足。使用香氣濃郁的宇治抹茶製作的慕斯，層層堆疊在布丁塔上，抹茶慕斯裡還藏著小泡芙的驚喜。一邊回味剛才看過的原畫，一邊品嚐這款充滿巧思的甜點，為參觀畫下完美句點。
展覽資訊
名稱：「哆啦A夢長篇 大雄的海底鬼岩城與冒險秘密展」後期展覽
展出期間：即日起～2026年6月21日
地點：藤子·F·不二雄博物館
開館時間：10：00～18：00
休館日：週二
門票：大人・大學生 1,000日圓／國高中生 700日圓／兒童(4歲以上) 500日圓
※3歲以下免費
©Fujiko-Pro