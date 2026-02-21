三浦半島海景度假村「FUFU城之島 海風旋律」2/27開幕，能欣賞大海美景，也能品嚐在地食材美味。

入住迎的大海的飯店真舒服，全新飯店FUFU城之島 海風旋律位於三浦半島南邊，每間客房都能遠眺太平洋，還有在地食材製成的美味佳餚。

日本精品旅宿集團Kato Pleasure Group旗下的高級品牌「FUFU」，即將在2026年2月27日於神奈川縣三浦半島最南端的城島，開設全新據點「FUFU城之島 海風旋律」。這是FUFU品牌創立以來第一間能夠眺望大海的度假村，也是集團的第十間旅館。FUFU品牌在2025年米其林鑰匙評選中，以七間旅館同時獲獎的傲人成績，創下日本國內品牌最多獲獎紀錄，而這間新開幕的海景旅館勢必將為品牌再添一筆輝煌。

▲全新據點FUFU城之島 海風旋律是FUFU品牌創立以來第一間能夠眺望大海的度假村。





靜謐海岬上的療癒秘境

城島位於三浦半島的最南端，三面環海的地理位置讓這裡擁有遼闊無垠的海洋視野。FUFU城島海風之調就座落在這片寧靜的海岬上，從每一間客房都能眺望海天交融的壯麗景致。

▲每一間客房都能眺望海天交融的壯麗景致。





所有客房都配備了天然溫泉浴池，這是FUFU品牌始終堅持的奢華標準。躺在專屬的溫泉池中，透過大片落地窗望向無盡的太平洋，讓溫熱的泉水從肌膚滲透到身體深處，洗去都市生活累積的疲憊。

▲客房都配備了天然溫泉浴池，躺在專屬的溫泉池中能透過大片落地窗望向無盡的太平洋。





現撈海鮮的極致美味演繹

既然是品牌首間海景度假村，料理自然要以海鮮為主角。FUFU城之島 海風旋律以「品嚐海洋恩惠」為概念，在餐廳入口特別設置了活魚水槽，展示三浦半島當地漁獲與來自日本各地的當季海鮮。廚師團隊將這些新鮮食材化為一道道精緻的日本料理，從細膩的小缽前菜、香氣四溢的清湯，到展現刀工的生魚片拼盤，每一道都是對食材的尊重與詮釋。

▲設置了活魚水槽展示三浦半島當地漁獲與來自日本各地的當季海鮮。



最令人期待的主菜是炭火燒烤料理。廚師選用當日最鮮美的魚類或鮮蝦，以傳統炭火慢慢炙烤，讓食材在高溫中釋放出本身的甜味與鮮味。

▲廚師選用當日最鮮美的魚類或鮮蝦，以傳統炭火慢慢炙烤。



一樓的餐廳設計巧妙平衡了私密性與開放感，用餐區域既能保有隱私，又能將海景盡收眼底。坐在靠窗的位置，看著海面從晨曦的淡紫轉為正午的湛藍，再變成黃昏的橘紅，時間彷彿也跟著海浪的節奏緩慢流動。在這樣的氛圍中享用美食，每一口都格外美味，每一刻都值得細細品味。

這次進軍三浦半島，選擇以海洋為主題開創品牌新篇章，不僅是對集團版圖的擴張，更是對日本豐富自然資源的致敬。三浦半島自古以來就是東京近郊重要的漁場，新鮮的海產、溫和的氣候、壯麗的海景，都是這片土地珍貴的資產。FUFU城之島 海風旋律將這些元素完美融合，打造出一處讓人既能親近大海，又能享受頂級服務的理想避風港。

如果你嚮往面朝大海的悠閒時光，想在溫泉中洗滌身心，想品嚐最新鮮的海洋美味，那麼FUFU城之島 海風旋律，絕對值得列入旅行清單。





FUFU城之島 海風旋律資訊

地址：神奈川県三浦市三崎町城ヶ島693

客室數量：34間

住宿費用：99,000日圓起/附兩餐

官方網站

