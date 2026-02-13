> 旅遊 > 河口湖私人度假村每天限5組入住，富士山與河口湖絕景盡收眼底，讓你享受專屬的奢華時光。

tiger Walker 玩樂季富士山河口湖富士山住宿
2026-02-13 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:グローバルステイズ株式会社
特派員 Trish

特派員 Trish

河口湖全新度假村即將開幕，一天最多五組旅客入住，重點富士山讓你看到飽，如果你是富士山控一定要來住一回。

睜開眼就能看見富士山的壯麗輪廓倒映在平靜的河口湖面上，整座度假村只有你和最親近的人，沒有喧囂，沒有打擾。即將在2026年於山梨縣富士河口湖町開幕的「私人度假村QUUGA」正要帶給旅人這樣的體驗，由Global Stays株式會社打造的這座全新度假村只有五間客房的超限量設計，讓每一組客人都能擁有真正的獨處時光！ ▲即將在2026年於山梨縣富士河口湖町開幕的私人度假村QUUGA只有五間客房的超限量設計，讓每組客人都能擁有真正的獨處時光。
品質與優雅的完美結合

QUUGA這個名字來自「QUALITY」與日文「優雅」的結合，完美詮釋了度假村的核心理念。這裡不只是一個住宿的地方，更是一個讓人忘卻時間流逝的奢華避風港。QUUGA特別選址在富士河口湖町大石地區，當富士山的四季變化與河口湖的波光粼粼在窗外交織，每一個瞬間都成為獨一無二的風景。度假村以精緻的設計美學、無與倫比的靜謐環境，以及令人屏息的視野，為追求非凡體驗的旅客打造專屬記憶。 ▲這裡不只是一個住宿的地方，更是一個讓人忘卻時間流逝的奢華避風港。
最貼心的是，住宿期間採用飲品無限暢飲制度，無論是想品嚐美酒還是享用軟性飲料，都能隨心所欲。而每間客房都配備了「美容健康之湯」人工溫泉浴池，讓你隨時都能在個人專屬空間裡泡湯放鬆，完全不受時間限制。

三種房型滿足不同奢華體驗

度假村提供三種精心設計的房型，各有特色卻同樣令人嚮往。

高級桑拿房

配備獨立私人桑拿的豪華客房，想像在桑拿房裡透過大片落地窗，一邊欣賞富士山與河口湖的絕景，一邊感受身心逐漸舒展開來的療癒感。這種將自然美景與養生體驗結合的設計，讓每一次深呼吸都充滿意義。 ▲配備獨立私人桑拿的豪華客房，可以在桑拿房裡欣賞富士山與河口湖的絕景。
初級套房

空間感與舒適度之間取得絕妙平衡，適度的寬敞與恰到好處的奢華感，特別適合家庭旅遊或好友團體入住。在這裡，每個人都能在欣賞富士山湖景的同時，享有自在舒適的居住品質。 

▲適度的寬敞與恰到好處的奢華感，特別適合家庭旅遊或好友團體入住。
豪華桑拿套房

堪稱度假村的皇冠明珠，房內設有專屬用餐空間，讓你可以在私密的環境中享用精緻料理，完全不被打擾。當然也配備了私人桑拿設施，搭配窗外富士山與河口湖的極致美景，帶來最高規格的身心療癒。這個房型特別推薦給重視隱私的家庭或團體，在這裡可以完全放下戒心，盡情享受彼此的陪伴。

▲房內設有專屬用餐空間，讓你可以在私密的環境中享用精緻料理，完全不被打擾。
如果你也嚮往在富士山腳下擁有一段專屬的優雅時光，趕快將「QUUGA」列入旅遊清單，下回就來這裡享受美景環繞的住宿體驗！

QUUGA資訊

地址：山梨県南都留郡富士河口湖
官方網站

日本度假旅宿選擇

推薦閱讀：奈良12人包棟和風民宿超文青，玻璃浴室、夜燈氛圍半圓浴缸太美了。

推薦閱讀：5折搶到沖繩海景別墅！無邊際泳池和海景外氣浴「MERIVAS MOTOBU」， 6人包場只要台幣1萬。

推薦閱讀：箱根包棟純和風古民家別墅CP值爆表，4人包棟只要4萬日圓，走廊賞月、庭院賞櫻，儀式感拉滿。

