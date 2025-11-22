> 旅遊 > 箱根包棟純和風古民家別墅CP值爆表，4人包棟只要4萬日圓，走廊賞月、庭院賞櫻，儀式感拉滿。

赴日旅遊住宿除了飯店外，民宿也是不錯選擇。箱根新開一間由百年古民家改造的別墅，很適合四人一起入住，體驗更日式的住宿體驗。

不想再住飯店了？位於泡湯聖地箱根的「Suite Villa 箱根 月乃庄」已正式開業，這棟別墅由百年古民家改建，特別適合賞櫻和賞月。最棒的是，4人包棟一晚只要44,200日圓起，CP值超高。

月乃庄

「月乃庄」位於箱根宮城野，是一棟平房式3LDK（三間臥室、一個客廳、一個餐廳和一個廚房的格局的古民家。完全木造，室內更以月亮為設計主題，營造出別緻的氛圍。整棟別墅最多可入住4人，擁有專屬的私密空間，完全不受打擾。

▲整座民宿完全踩木造建成，室內更以月亮為設計主題，營造出別致的氛圍。

日式庭院

月乃庄配備日式庭院，開放式的木製露台面對著寬闊的景色，春天可以欣賞宮城野早川堤的櫻花。夏天則能在附近的諏訪神社見證指定重要無形民俗文化財「湯立獅子舞」，深度體驗當地傳統文化。最具特色的是傳統日式建築的緣側（走廊），建議你一定要準備酒，和親朋好友一起坐在走廊小酌。

▲開放式的木製露台面對著寬闊的景色，春天可以欣賞宮城野早川堤的櫻花。

完善設施

月乃庄設備齊全，包含電視、微波爐、電鍋、冷凍冷藏庫、咖啡機、烤箱、全自動洗衣機（4.2kg）、冷暖空調、瓦斯暖爐、吹風機和吸塵器等。也有Wi-Fi，長期住宿也沒問題。寢具方面提供床單、枕套、浴巾、毛巾等備品，盥洗用品則備有牙刷、洗髮精、潤髮乳和沐浴乳。停車場可停放1台車（建議小型車），也很適合自駕旅客。步行約8分鐘即能抵達宮城野早川堤，宮城野諏訪神社則在步行約2分鐘處。目前也提供不同的住宿方案，也可以包月Long Stay喔：
 Daily（每日）：1晚44,200日圓起
 Weekly（每週）：平日5晚114,500日圓起
▲月乃庄民宿內設備齊全，如果需要長期住宿也沒問題。

Suite Villa 箱根 月乃庄資訊

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町宮城野527-1
入住人數：最多4人
住宿價格：
每日方案（1晚）：44,200日圓起
每週方案（平日5晚）：114,500日圓起
每月方案：請洽官網
交通方式：
自駕：從東名高速道路「足柄Smart IC」約27分鐘
電車：從箱根登山鐵道「強羅站」搭車約7分鐘
巴士：從箱根登山巴士「宮城野」站步行6分鐘
預約連結


日本古民家改造大成功

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
