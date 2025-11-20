> 旅遊 > 一天只接待2組的岡山住宿！新庄宿 須貝邸百年古宅奢華重生，房間就能賞櫻。

一天只接待2組的岡山住宿！新庄宿 須貝邸百年古宅奢華重生，房間就能賞櫻。

tiger Walker 玩樂季岡山住宿日本japanwalker新庄宿 須貝邸
2025-11-20 20:30文字：記者 楊婷雅 

記者 楊婷雅

奢華旅宿控會愛的岡山住宿！百年古宅「新庄宿 須貝邸」以僅接待兩組旅人的高私密度、里山料理與沉靜山景吸引旅人，在真庭市展現兼具質感與文化深度的住宿魅力。

岡山住宿推薦！「新庄宿 須貝邸」坐落於岡山縣真庭市的新庄村，是一棟經歲月洗禮的百年日式古宅，經過細緻修復後，以每日僅接待兩組旅人的方式重新開放。古民家原有的梁柱與木質結構被完整保留下來，讓旅客踏入其中便能感受時代氣息，同時享受現代住宿的舒適度。這座低調的岡山旅宿以沉穩簡約的風格營造氛圍，使旅人得以在靜謐的山村裡放慢腳步、欣賞窗外四季景緻。▲春日裡的新庄村，櫻花盛開，整條村道宛如粉色長廊。（新庄宿 須貝邸提供）

▲春日裡的新庄村，櫻花盛開，整條村道宛如粉色長廊。（新庄宿 須貝邸提供）
▲百年古民家變身奢華旅宿。（新庄宿 須貝邸提供）
▲百年古民家變身奢華旅宿。（新庄宿 須貝邸提供）

百年古民家變身奢華旅宿「新庄宿 須貝邸」

「新庄宿 須貝邸」提供兩間特色客房，各自以窗外景色定調空間個性。一間面向新庄村著名的櫻花大道，春季時旅人能在房內欣賞整排盛開的吉野櫻；另一間則望向連綿山巒，四季風景在窗框中悄然更迭；室內設計強調和洋融合，榻榻米、木窗框與現代家具和諧共存，營造出低調質感且極具放鬆感的私人天地，特別適合講究品味、喜歡高端住宿的旅宿控

▲在「新庄宿 須貝邸」房間即可欣賞四季風景。（攝影：楊婷雅）
▲在「新庄宿 須貝邸」房間即可欣賞四季風景。（攝影：楊婷雅）

「新庄宿 須貝邸」以在地風土構築的季節餐桌

除了舒適的房間之外，料理亦是「新庄宿 須貝邸」亮點之一。由出身當地、受過專業修鍊的主廚掌杓。餐點採取完全依節令調整的方式，並選用附近山林的山菜、野菇、川魚及野味，呈現出「里山料理」的精髓。從前菜到主餐皆十分講究，並搭配在地手作餐具，讓旅人用餐同時也能細細品味地方人文風情；早餐則主打以新庄村姬糯米製成的麻糬佐以新鮮蔬食等，山葡萄口味的麻糬尤其特別，簡單卻充滿地方特色。

▲「新庄宿 須貝邸」晚餐呈現「里山料理」的精髓。（攝影：楊婷雅）
▲「新庄宿 須貝邸」晚餐呈現「里山料理」的精髓。（攝影：楊婷雅）

「新庄宿 須貝邸」貼近村落生活的溫柔款待

「新庄宿 須貝邸」強調親切卻不打擾的服務方式，因此工作人員確認一切無虞後便會退場，讓旅人能好好沉浸百年古宅、享受如家般的自在；館內備品與器物多來自岡山工藝家，尤其是備前燒作品，讓住宿體驗增添藝術氣息。旅人也能租借腳踏車或漫步於村道，直接融入新庄村的日常。無論是為了尋找自然療癒、深刻體驗岡山文化，或單純想遠離都市喧囂，藏在山村裡的「新庄宿 須貝邸」無疑都是絕佳的選擇。

▲早餐時間，主廚直接在桌邊烤麻糬。（攝影：楊婷雅）
▲早餐時間，主廚直接在桌邊烤麻糬。（攝影：楊婷雅）
▲早餐則主打以新庄村姬糯米製成的麻糬佐以新鮮蔬食等。（攝影：楊婷雅）
▲早餐則主打以新庄村姬糯米製成的麻糬佐以新鮮蔬食等。（攝影：楊婷雅）


「新庄宿 須貝邸」資訊

地址：717-0201 岡山郡真庭郡新莊村1144-1 
電話：050-5434-6430
官網：新庄宿 須貝邸
桃太郎空港→真庭市期間限定共乘服務：預約點此
虎航官網真庭市觀光局官網

岡山旅遊情報

推薦閱讀：70年岡山津山美食推薦！早瀨豆富店傳承職人手作豆腐工藝，豐富豆腐料理一次滿足。

推薦閱讀：超人氣岡山觀光牧場！蒜山澤西島品嚐澤西牛牛排與乳製品，新鮮直送餐桌。

推薦閱讀：葡萄酒迷岡山旅遊必訪！蒜山酒莊 釀造野生山葡萄酒，結合高原美景與在地美食體驗。

推薦閱讀：鐵道迷必衝岡山景點！津山鐵道教育館 日本第二大扇形車庫，重現蒸氣火車風華。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
[新竹住宿推薦]新竹國賓大飯店~家庭四人房 多人入住好選擇｜五星級的全方面享受 親子還可以來玩沙 高樓層美景還有多種公用設施｜餐廳設計優美值得來入住一次 - 怪獸的E視野
怪獸的E視野
【小琉琉住宿】『小琉球尊順祿藝術民宿』～全新開幕，附早餐、下午茶，免費使用泳池、蒸烤箱，如維也納百水公寓的藝術旅店，每個房間都美麗翻了，不用出國也能感受異國風情。
貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界
5個新店賞櫻秘境先收！全部免費「5個新店櫻花美景」打造新店人最美後花園，「超過千棵櫻花」讓你拍到手機沒電。
編輯 鄭雅之
『台南。中西區』 台南窩。好宅/一緒二咖啡輕食/金安宮/古早味老台南人的早餐[阿蓮米粿]/-窩。好宅以最超值價格讓您住近百年老屋體驗正港台南人的慢 生 活。雙人房平日一晚不用兩千元還附贈兩份共400元
mika
『茶棧-竹北總店』老一輩人的回憶，一賣就是近30年！現在不只有竹北喝得到，新竹也有門市啦！清水模裝潢文青好拍照！(內有菜單/分店資訊可以參考) - 阿華田的美食日記
阿華田
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

須貝邸

-
中國岡山縣717-0201 岡山郡真庭郡新莊村1144-1
0