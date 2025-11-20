一天只接待2組的岡山住宿！新庄宿 須貝邸百年古宅奢華重生，房間就能賞櫻。

奢華旅宿控會愛的岡山住宿！百年古宅「新庄宿 須貝邸」以僅接待兩組旅人的高私密度、里山料理與沉靜山景吸引旅人，在真庭市展現兼具質感與文化深度的住宿魅力。

岡山住宿推薦！「新庄宿 須貝邸」坐落於岡山縣真庭市的新庄村，是一棟經歲月洗禮的百年日式古宅，經過細緻修復後，以每日僅接待兩組旅人的方式重新開放。古民家原有的梁柱與木質結構被完整保留下來，讓旅客踏入其中便能感受時代氣息，同時享受現代住宿的舒適度。這座低調的岡山旅宿以沉穩簡約的風格營造氛圍，使旅人得以在靜謐的山村裡放慢腳步、欣賞窗外四季景緻。

▲春日裡的新庄村，櫻花盛開，整條村道宛如粉色長廊。（新庄宿 須貝邸提供）



▲百年古民家變身奢華旅宿。（新庄宿 須貝邸提供）

百年古民家變身奢華旅宿 「新庄宿 須貝邸」

「新庄宿 須貝邸」提供兩間特色客房，各自以窗外景色定調空間個性。一間面向新庄村著名的櫻花大道，春季時旅人能在房內欣賞整排盛開的吉野櫻；另一間則望向連綿山巒，四季風景在窗框中悄然更迭；室內設計強調和洋融合，榻榻米、木窗框與現代家具和諧共存，營造出低調質感且極具放鬆感的私人天地，特別適合講究品味、喜歡高端住宿的旅宿控。



▲在「新庄宿 須貝邸」房間即可欣賞四季風景。（攝影：楊婷雅）

「新庄宿 須貝邸」 以在地風土構築的季節餐桌

除了舒適的房間之外，料理亦是「新庄宿 須貝邸」亮點之一。由出身當地、受過專業修鍊的主廚掌杓。餐點採取完全依節令調整的方式，並選用附近山林的山菜、野菇、川魚及野味，呈現出「里山料理」的精髓。從前菜到主餐皆十分講究，並搭配在地手作餐具，讓旅人用餐同時也能細細品味地方人文風情；早餐則主打以新庄村姬糯米製成的麻糬佐以新鮮蔬食等，山葡萄口味的麻糬尤其特別，簡單卻充滿地方特色。



▲「新庄宿 須貝邸」晚餐呈現「里山料理」的精髓。（攝影：楊婷雅）

「新庄宿 須貝邸」貼近村落生活的溫柔款待

「新庄宿 須貝邸」強調親切卻不打擾的服務方式，因此工作人員確認一切無虞後便會退場，讓旅人能好好沉浸百年古宅、享受如家般的自在；館內備品與器物多來自岡山工藝家，尤其是備前燒作品，讓住宿體驗增添藝術氣息。旅人也能租借腳踏車或漫步於村道，直接融入新庄村的日常。無論是為了尋找自然療癒、深刻體驗岡山文化，或單純想遠離都市喧囂，藏在山村裡的「新庄宿 須貝邸」無疑都是絕佳的選擇。



▲早餐時間，主廚直接在桌邊烤麻糬。（攝影：楊婷雅）



▲早餐則主打以新庄村姬糯米製成的麻糬佐以新鮮蔬食等。（攝影：楊婷雅）





「新庄宿 須貝邸」資訊

地址： 717-0201 岡山郡真庭郡新莊村1144-1

電話：050-5434-6430

官網：新庄宿 須貝邸

桃太郎空港→真庭市期間限定共乘服務：預約點此

虎航官網｜真庭市觀光局官網

