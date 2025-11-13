鐵道迷必衝岡山景點！津山鐵道教育館 日本第二大扇形車庫，重現蒸氣火車風華。

岡山津山市「津山鐵道教育館」前身為昭和時期扇形車庫，收藏珍稀火車並設有互動模型與駕駛體驗，讓旅人親身感受鐵道歷史與魅力，是鐵道迷必訪的文化景點。

鐵道迷必衝岡山景點！位於岡山縣津山市的「津山鐵道教育館」（津山まなびの鉄道館），前身為建於昭和時期的津山扇形機關車庫，車庫至今仍保存完善，是日本現存規模第二大的火車庫、僅次于京都梅小路火車庫，被列為珍貴的鐵道文化遺產；如今改建為寓教於樂的鐵路博物館，讓旅人近距離感受昔日鐵道的風華魅力。



▲津山鐵道教育館為日本第二大扇型車庫。（攝影：楊婷雅）

▲在津山鐵道教育館，旅人可體驗駕駛艙操作火車的樂趣。（攝影：楊婷雅）

「津山鐵道教育館」重溫習日火車風華

津山市因擁有扇形車庫的歷史資產，與台灣彰化市締結為姊妹市，促進文化與觀光交流。「津山鐵道教育館」的門票復刻昔日火車票的設計，館內收藏共13輛火車，包括KiHa33型柴油車、DD13型柴油機車、DF50型柴油機車，以及最具代表性的D51型蒸氣機關車等珍稀車種。由於早期以煤炭為燃料，車庫天花板至今仍留有被煙燻黑的痕跡，成為鐵道歷史的見證。

▲D51型蒸氣火車。（攝影：楊婷雅）

鐵道模型動態詮釋津山一日風貌

值得一提的是，「津山鐵道教育館」的「城市景觀室」特別設置互動鐵道模型展區，以立體模型重現津山城（鶴山公園）、津山街道與舊津山扇形車庫等地標景觀。隨著模型列車在軌道上奔馳，燈光與旁白同步變化，展現城鎮從白晝到夜晚的不同風貌，讓旅人彷彿親臨津山的一日旅程。不過，模型展區的演出有固定場次，建議旅人留意時間，以免錯過精彩畫面。

▲城市景觀室以鐵道模型動態詮釋津山的一日。（攝影：楊婷雅）

寓教於樂又好買的岡山景點「津山鐵道教育館」

在「歷史室」中，館方聚焦岡山地區的鐵路發展，完整介紹日本鐵路從起源至現代的演變過程，並回顧鐵道史上重要事件；「機械室」則展示鐵道如何實現準點運行，介紹相關技術與創新理念，並設有互動體驗設施，讓參觀者親身感受運作過程；紀念品店販售多款鐵道周邊商品，包括鐵道道具系列扭蛋、鐵道圖案文、日常用品以及KiHa47-0火車模型，滿足鐵道迷的收藏需求。同時，旅人在在此還能模擬在駕駛艙中開火車的樂趣，也因此「津山鐵道教育館」無疑是鐵道迷流連忘返的岡山景點。



▲以鐵道運行道具為主題的系列扭蛋。（攝影：楊婷雅）

▲紀念品店限定販售KiHa47-0火車模型，鐵道迷必收藏。（攝影：楊婷雅）





「津山鐵道教育館」資訊

開館時間：09:00～16:00

休館日：每週一（如遇國定假日則順延至隔日）、12月29日～12月31日

入場費：成人（高中生以上）310日圓、國中/小學生100日圓、小學生以下免費

官網：津山まなびの鉄道館





