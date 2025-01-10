岡山7間高評價必吃美食！岡山桃太郎機場自從多年前開通國際線直達後，因為交通的便利性，成為了相當有人氣的機場之一。而在去年高雄直飛航班也終於開通，對旅人來說真是好消息！之後肯定會越來越多人選擇到岡山旅行，窩客島這次整理「日本美食網高評價7間岡山在地美食」，趁著直航開通打鐵趁熱，跟著這篇吃，來岡山感受最道地的味道吧！



▲岡山7間高評價美食，在地特色料理帶你吃 / WalkerLand窩客島整理



岡山被稱為「晴天之國、「水果王國」出產的當季水果品質絕佳！「城下カフェ」就是一間可以吃到當季水果聖代的咖啡廳；另外一間「倉敷珈琲館」曾經獲得百大名店，要注意招牌琥珀女王咖啡是季節限定，每年十月到六月左右供應；還有對獨旅遊客非常友善的個人火鍋「ひとり鍋 恵」，一人爽吃千屋牛；最後是日本在地人也很愛的「Raccos Burger」500圓日幣銅板價就能吃到岡山2024年唯一漢堡百名店！真心推薦你一定也會愛上「桃太郎的故鄉」。



▲岡山7間高評價美食，水果聖代 炸豬排拉麵不能少 / WalkerLand窩客島整理



岡山70年老店米其林推薦料理：中華そば淺月 本店

部落客 小虎食夢網 造訪 中華そば淺月 本店 說：

據說原來這家並沒有這道特殊的拉麵，是常有熟客點拉麵＋炸豬排，然後吃過一塊炸豬排後就把其他的豬排丟到拉麵湯中泡....久了之後就變成這道名物「勝ツそば」。



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中華そば淺月 本店

地址：岡山県岡山市北区奉還町2-5-25

電話：086-252-1400

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：品味岡山的米其林拉麵風味！七十年老字號店鋪不變的美味，炸豬排叉燒拉麵是當地的招牌，濃厚湯頭與扎實配料讓人一試成主顧。



▲▼岡山米其林推薦料理，名物炸豬排拉麵：中華そば淺月 / 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



岡山百年歷史壽司店：吾妻寿司 岡山駅店

部落客 pfse64289 造訪 吾妻寿司 岡山駅店 說：

這家創建於明治年間的壽司店，不僅保留了傳統的味道，更融入了岡山地區的獨特風味。菜單項目有壽司、蓋飯、日本酒等，而且像壽司組合、蓋飯之類的，都有湯品可以享用，價格很親民。



吾妻寿司 岡山駅店

地址：岡山県岡山市北区駅元町1-1 さんすて岡山 2F

電話：086-227-7337

完整介紹由部落客「pfse64289」於窩客島分享：【日本岡山自由行】岡山車站美食推薦_吾妻壽司



▲▼岡山百年壽司店，車站就能吃到：吾妻寿司 / pfse64289 提供、WalkerLand窩客島整理



岡山一人旅行大推薦稀有個人鍋：ひとり鍋 恵

部落客 pfse64289 造訪 ひとり鍋 恵 說：

平日午餐推出很划算的商業套餐，大約2000日幣，就能一次吃到岡山限定的高級肉品——千屋牛與岡山黑豚，用超級平價的價格吃到岡山限定美味。



ひとり鍋 恵

地址：岡山県岡山市北区天神町2-1 天神町ビル 1F

電話：086-289-5341

完整介紹由部落客「pfse64289」於窩客島分享：【日本岡山美食推薦】一人鍋 惠（涮涮鍋、壽喜燒、好吃的千屋牛）



▲▼岡山一人旅行推薦稀有個人鍋，超高CP值：ひとり鍋 恵 / pfse64289 提供、WalkerLand窩客島整理



岡山倉敷唯一入選百大喫茶店：倉敷珈琲館

部落客 小虎食夢網 造訪 倉敷珈琲館 說：

門口放著許多咖啡豆的布袋，還有很有質感的木牌menu，上面寫著招牌是日本老喫茶館都會有的「維也納咖啡」和可謂鎮店咖啡的「琥珀女王」。琥珀女王每年的十月開始供應，通常到六月為止，但也有可能提早結束。



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倉敷珈琲館

地址：岡山県倉敷市本町4-1

電話：086-424-5516

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：日本 【日本tabelog百大名店系列之12-岡山倉敷篇】倉敷珈琲館.



▲▼岡山倉敷唯一入選百大喫茶，招牌琥珀女王：倉敷珈琲館 / 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



岡山2024年唯一漢堡百名店：Raccos Burger

部落客 Catalina旅遊小筆記 造訪 Raccos Burger 說：

漢堡日幣500元CP值非常高，RACCOS BURGER是店內的招牌口味，裡面有一個自製的和牛漢堡排，再放入生菜、起司、洋蔥，還有一排酪梨切片，咬下去和牛香氣濃郁，漢堡排不油膩口感很棒。



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Raccos Burger

地址：岡山県岡山市北区磨屋町5-19

電話：086-221-5351

完整介紹由部落客「Catalina旅遊小筆記」於窩客島分享：[日本] 岡山車站 Raccos Burger｜「漢堡百名店」岡山必吃和牛漢堡只要500日幣



▲▼岡山漢堡百名店，和牛漢堡500日幣：Raccos Burger / Catalina旅遊小筆記 提供、WalkerLand窩客島整理



岡山IG熱門打卡和牛丼飯：有鄰庵 岡山希少和牛店

部落客 Catalina旅遊小筆記 造訪 有鄰庵 岡山希少和牛店 說：

IG上面最火紅的就是這道「肉山雲海低溫熟成烤牛肉丼飯」，真的是菜如其名，上桌時會蓋著透明穹頂，打開時會有煙霧繚繞，猶如「肉山雲海」，真的是超級無敵好拍！IG網紅推薦！



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有鄰庵 岡山希少和牛店

地址：岡山県倉敷市本町2-15

電話：050-3196-9621

完整介紹由部落客「Catalina旅遊小筆記」於窩客島分享：[日本] 有鄰庵 岡山希少和牛店｜倉敷美觀必吃！肉山雲海烤和牛丼飯只要400元！



▲▼岡山熱門打卡和牛丼飯，招牌布丁要點：有鄰庵 / Catalina旅遊小筆記 提供、WalkerLand窩客島整理



岡山必吃水果聖代：城下カフェ 岡山髙島屋店

部落客 Catalina旅遊小筆記 造訪 城下カフェ 岡山髙島屋店 說：

來到岡山絕對不能錯過當季水果，推薦大家可以去超市、市場買水果，水果又大又甜又多汁，還有一定要去甜點店吃岡山水果聖代，聖代界的天花板就在岡山！



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城下カフェ 岡山髙島屋店

地址：岡山県岡山市北区本町6-40 岡山タカシマヤ 3F

電話：086-232-1111

完整介紹由部落客「Catalina旅遊小筆記」於窩客島分享：日本[日本] 岡山美食「水果聖代」岡山車站名店｜岡山城下咖啡廳必吃整顆哈密瓜聖代



▲▼岡山必吃水果聖代，季節限定整顆哈密瓜：城下カフェ / Catalina旅遊小筆記 提供、WalkerLand窩客島整理