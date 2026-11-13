日本樂高樂園聖誕節太夢幻！61萬顆積木變10公尺巨型聖誕樹，2大互動燈光體驗、12款限定人偶登場

日本樂高樂園聖誕節11月20日登場！61萬顆積木打造10公尺巨型聖誕樹，還有2大互動燈光體驗。窩客島資深編輯李維唐指出，親子互動與12款限定人偶是今年值得關注的亮點。

日本聖誕旅行又多了一個讓親子家庭想立刻排進行程的理由！位於名古屋的日本樂高樂園宣布，2026年11月20日至12月25日推出年度聖誕活動「樂高樂園歡樂聖誕節」，直接搬出由約61萬顆樂高積木組成的10公尺巨型聖誕樹，還首度集結2大互動燈光體驗，讓小朋友可以親手參與燈光變化。從聖誕老人、全新馴鹿角色到12款限定迷你人偶，整座樂園都換上充滿童趣的聖誕裝扮，準備讓大小朋友從白天一路玩到夜晚。

▲帶孩子到日本樂高樂園過聖誕，連拍照都能玩出不同花樣。巨型積木聖誕樹旁還有樂高聖誕老人與繽紛禮物裝飾，一家人開心合照，隨手就能留下充滿童趣的冬季回憶。圖／日本樂高樂園提供；窩客島整理 ▲聖誕禮物也能自己動手做。日本樂高樂園準備大型積木遊戲池，讓孩子自由組合喜歡的顏色與造型，拼出獨一無二的聖誕禮物盒，完成後還能展示作品、拍照留念，玩樂之餘也多了一份成就感。圖／日本樂高樂園提供；窩客島整理

日本樂高樂園61萬顆積木聖誕樹

說到聖誕節，最讓人期待的就是一棵夠有氣勢的聖誕樹，而日本樂高樂園今年的聖誕樹真的很有看頭。高達10公尺、寬約4公尺的巨型聖誕樹，使用約61萬顆樂高積木組成，從樹身到繽紛裝飾都充滿積木世界特有的童趣。站在樹下抬頭欣賞，還能仔細看看一顆顆積木如何組合成如此巨大的節慶作品，對喜歡樂高的小朋友來說，光是這棵聖誕樹就值得停下腳步好好欣賞。

除了巨型聖誕樹，園區入口也換上點亮燈飾的大型聖誕花圈，搭配積木組成的節慶拍照景點，讓親子從進入樂園開始就有滿滿的聖誕儀式感。尤其喜歡拍攝家庭合照的旅客，可以把巨型聖誕樹、聖誕花圈安排進拍照清單，留下和平常造訪樂園完全不同的冬季回憶。

▲這棵聖誕樹真的有夠壯觀。日本樂高樂園使用約61萬顆積木，組成高達10公尺的巨型聖誕樹，從繽紛彩球、禮物裝飾到頂端金色星星，滿滿都是樂高特色，站在樹下拍照特別有聖誕儀式感。圖／日本樂高樂園提供；窩客島整理



日本樂高樂園2大互動燈光登場

今年日本樂高樂園最值得期待的變化，就是首度將2025年推出的「光之樂音」與2024年登場的「許願之石」同時帶回園區。不同於一般聖誕燈飾只能站在旁邊欣賞，這2項體驗強調讓孩子親自參與，透過互動創造燈光變化，讓原本只是觀賞的聖誕燈景，變成可以一起玩的節慶活動。

從寶石般閃耀的燈光，到隨著互動出現變化的光影效果，小朋友不再只是跟著爸媽拍照，而是能親自參與其中。對親子家庭而言，這類互動設計也讓聖誕旅行多了不同的樂趣，孩子可以一邊玩、一邊觀察眼前的燈光變化，爸媽則能陪著體驗，留下屬於全家人的聖誕回憶。

▲小朋友看到這片會發光的地板，應該很難忍住不跑過去玩。日本樂高樂園「光之樂音」以繽紛圓形燈光營造互動空間，搭配周圍閃爍的燈飾，讓孩子在光影之間盡情探索，感受不一樣的聖誕樂趣。圖／日本樂高樂園提供；窩客島整理

樂高14色發光手燈全天開賣

想讓聖誕氣氛再熱鬧一點，今年還有一項值得留意的小物，就是可以隨著園區背景音樂同步變換色彩的「14色發光手燈」。這款過去僅在夜間活動販售的手燈，2026年首度開放全天購買，讓遊客不必等到晚上，就能入手這項充滿節慶感的發光商品。

手燈最大的特色，是能夠配合園區背景音樂改變燈光顏色。當音樂響起，手中的光芒也跟著變化，讓聖誕氣氛不再只停留在大型裝飾，而是延伸到每位遊客手中。對喜歡收藏主題樂園紀念品的人來說，這也是今年可以特別留意的聖誕小物。

▲聖誕節不只是看燈飾，還能親手參與光影變化。日本樂高樂園人氣體驗「許願之石」再次登場，雙手靠近宛如寶石般的發光裝置，柔和的藍白色光芒讓整個互動過程多了幾分神祕感。圖／日本樂高樂園提供；窩客島整理



樂高聖誕舞台秀馴鹿女孩亮相

聖誕老人當然也不會缺席！今年的聖誕限定舞台演出，將由聖誕老人、精靈與日本樂高樂園人氣角色共同登場，搭配輕快的聖誕歌曲，邀請現場大小朋友一起唱歌、跳舞。比起單純坐著欣賞表演，能夠跟著角色一起互動，更能讓孩子感受到自己也是聖誕派對的一員。

今年還有全新角色「馴鹿女孩Noel」加入聖誕陣容。可愛的馴鹿造型搭配充滿節慶感的舞台，讓原本就熱鬧的聖誕演出又多了一位新朋友。對於每年都會造訪日本樂高樂園的家庭來說，今年也能期待和過去不同的角色組合。

▲聖誕老人、薑餅人與樂高人氣角色通通上台，還有穿著紅色制服的表演者與綠色精靈一起帶來熱鬧演出。日本樂高樂園聖誕限定舞台秀結合音樂與舞蹈，讓大小朋友跟著角色一起感受歡樂氣氛。圖／日本樂高樂園提供；窩客島整理

樂高12款聖誕限定人偶必收

樂高迷最熟悉的迷你人偶交換活動，今年也換上聖誕限定版本。日本樂高樂園規劃在活動期間分成前後2個階段，每階段推出6款聖誕限定迷你人偶，合計共有12款。對喜歡收集樂高人偶的大小朋友來說，這次的聖誕系列自然也是不能錯過的重點。

除了交換迷你人偶，園區還準備大型積木遊戲池，讓孩子發揮想像力，親手使用樂高積木組成自己的聖誕禮物盒。完成作品後，還能將作品展示在舞台上，與自己的創作一起拍照。從挑選積木、組合造型到完成禮物盒，讓孩子不只是帶回一份紀念品，也能留下親手完成作品的成就感。

▲樂高迷看到這一排真的會想收藏。日本樂高樂園推出12款聖誕限定迷你人偶，從戴著綠色尖帽的精靈，到穿上紅色聖誕服裝的角色，每款都有不同造型，活動分前後2階段推出，喜歡交換人偶的玩家可別錯過。圖／日本樂高樂園提供；窩客島整理



樂高聖誕限定美食親子同樂

玩了一整天，當然也要吃點有聖誕氣氛的美食。日本樂高樂園今年同樣準備聖誕限定餐飲，讓節慶元素一路延伸到用餐時間。從新聞稿公開的餐點示意畫面，可以看到以紅色、綠色為主的聖誕配色，搭配甜點、飲品及節慶裝飾，光是擺在桌上就很適合留下紀念照片。

日本樂高樂園飯店2樓的「Skyline Bar」也將推出兒童及成人2種聖誕限定套餐，讓一家人不必因為用餐需求不同而分開安排。對打算在名古屋安排親子住宿的旅客而言，白天可以在樂園玩設施、參加聖誕活動，晚上再到飯店享用節慶餐點，把聖誕旅行的歡樂延續到晚餐時光。

園區商店也會依照消費金額提供限定商品等特別贈禮，喜歡收藏樂高周邊的旅客，可以留意現場購物活動。不過，限定套餐的實際品項、價格及商店贈禮門檻，仍須以園區正式公布的資訊為準。

▲日本樂高樂園連美食都充滿聖誕氣氛。雪人造型甜點、薑餅人餅乾、草莓甜品與繽紛飲品排滿桌，還有熱狗堡及熱騰騰的麵食，紅綠配色搭配可愛的樂高造型裝飾，光看就讓人想把整桌拍下來收藏。圖／日本樂高樂園提供；窩客島整理

名古屋樂高樂園親子旅行攻略

如果想把這次聖誕活動安排成完整的名古屋親子旅行，日本樂高樂園周邊還有不少適合一起造訪的景點。園區本身擁有超過40項適合兒童的遊樂設施、表演劇場與互動工作坊，除了期間限定的聖誕活動，平常受到孩子喜愛的積木主題體驗也能一併安排。

位於樂園正對面的「名古屋SEA LIFE水族館」，館內擁有超過150種海洋生物，還規劃多種互動型設施與活動，適合喜歡海洋生物的孩子。至於日本樂高樂園飯店，每間客房都設有兒童房，另外還有解謎遊戲與飯店專屬工作坊，讓整趟旅行從遊樂設施、海洋生物到住宿空間，都能延續孩子喜歡的探索樂趣。

▲在日本樂高樂園玩累了，就和家人坐下來享受美食時光。孩子開心分享手中的點心，爸媽陪著一起吃吃喝喝，周圍還有充滿聖誕氣氛的積木建築，讓親子旅行多了一段輕鬆又溫馨的休息時間。圖／日本樂高樂園提供；窩客島整理



樂高樂園跨年煙火接力登場

聖誕節玩不夠，還可以接著安排跨年旅行！日本樂高樂園預計在2026年12月31日至2027年1月12日推出「兒童跨年倒數＆2027新年慶典」，為即將到來的開園10週年揭開序幕。其中12月31日下午5點40分起，園區將舉辦專為孩子準備的跨年倒數派對，結合人氣角色、燈光、音樂及煙火表演，讓親子家庭也能一起迎接2027年。

新年活動期間，還有睽違約7年回歸的「Smile Connection」舞台秀，以及10週年紀念樂高積木馬賽克藝術。喜歡日本傳統文化的家庭，也能參加日式賀年卡製作、繪馬體驗等活動。從11月底的聖誕裝飾，一路到跨年倒數與日本新年慶典，日本樂高樂園為冬季名古屋親子旅行準備了不同主題的遊玩選擇。

▲日本樂高樂園連跨年都幫孩子準備好了。2026年12月31日下午5點40分起，兒童跨年倒數派對結合人氣角色、音樂、燈光與煙火表演，璀璨煙火在舞台上方綻放，讓大小朋友一起熱鬧迎接2027年。圖／日本樂高樂園提供；窩客島整理









日本樂高樂園2026聖誕節活動整理

活動時間：2026年11月20日至12月25日

活動地點：日本名古屋樂高樂園度假村

10公尺巨型樂高聖誕樹

活動時間：2026年11月20日至12月25日

．巨型聖誕樹：使用約61萬顆樂高積木組成，高約10公尺、寬約4公尺。

．聖誕花圈：園區入口設置大型聖誕花圈，搭配燈飾及積木主題拍照景點。

樂高樂園雙重互動燈光體驗

活動時間：2026年11月20日至12月25日

．光之樂音：2025年推出的人氣互動燈光體驗，今年再次登場。

．許願之石：2024年推出的互動燈光體驗，首度與光之樂音同期登場。

．14色發光手燈：首度開放全天販售，可隨園區背景音樂同步變換燈光色彩。

樂高樂園聖誕限定舞台秀

活動時間：2026年11月20日至12月25日

．聖誕限定演出：聖誕老人、精靈及樂高樂園人氣角色共同登台，帶來聖誕歌曲與舞蹈。

．全新角色：馴鹿女孩Noel首度加入聖誕舞台演出陣容。

樂高12款聖誕限定人偶

活動時間：2026年11月20日至12月25日

．聖誕限定迷你人偶：活動分前後2階段，每階段推出6款，合計12款限定人偶。

．迷你人偶交換：經典迷你人偶交換活動推出聖誕限定版本。

．積木聖誕禮物盒：利用大型積木遊戲池自由創作，完成後可在舞台展示及合影。

樂高樂園聖誕限定美食

活動時間：2026年11月20日至12月25日

．聖誕限定餐飲：園區推出節慶主題餐點，實際品項及價格以官方公告為準。

．Skyline Bar聖誕套餐：日本樂高樂園飯店2樓推出兒童及成人2款聖誕限定套餐。

．園區購物贈禮：園區商店依消費金額提供限定商品等特別贈禮，門檻尚未公布。

樂高樂園2027跨年新年慶典

活動時間：2026年12月31日至2027年1月12日

．兒童跨年倒數派對：2026年12月31日下午5點40分起，結合人氣角色、音樂、燈光及煙火表演。

．Smile Connection舞台秀：睽違約7年回歸，於新年慶典期間登場。

．10週年紀念活動：推出樂高積木馬賽克藝術，迎接樂園開園10週年。

．日本新年體驗：安排日式賀年卡製作、繪馬體驗等節慶活動。

日本樂高樂園周邊親子景點

．日本樂高樂園：園區擁有超過40項兒童遊樂設施、表演劇場及互動工作坊。

．名古屋SEA LIFE水族館：位於樂園正對面，館內有超過150種海洋生物及互動設施。

．日本樂高樂園飯店：每間客房均設有兒童房，另提供解謎遊戲及飯店專屬工作坊。

官方網址：日本樂高樂園

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