日本神戶賞楓美到像童話！220公尺紅葉燈海隧道11月登場，25公尺巨型聖誕樹與古堡市集一次拍

日本神戶秋天最浪漫的畫面來了！布引香草園220公尺紅葉燈海11月7日登場。資深編輯李維唐從旅遊選題角度指出，紅葉與聖誕燈飾同框，是這次活動最具吸引力的特色。

日本神戶賞楓季竟然能提前感受聖誕節！兵庫縣人氣景點「神戶布引香草園（神戸布引ハーブ園）」宣布，2026年11月7日起推出大規模紅葉夜間點燈活動，結合「神戶聖誕市集2026（神戸クリスマスマーケット2026）」打造秋季限定的夢幻燈海。今年最受矚目的「光之迴廊（光の回廊）」從原本150公尺延長至220公尺，沿途紅葉與聖誕燈飾交織，還有高達25公尺的森林聖誕樹、歐風古堡市集與神戶百萬夜景般的城市燈光景致，讓旅客從白天賞楓一路玩到夜晚，感受日本秋天與聖誕節同時登場的浪漫氛圍。



▲抬頭就是滿滿的火紅楓葉！神戶布引香草園夜間點燈把整片樹林照得通紅，站在楓樹下欣賞光影變化，還能把後方發亮的玻璃溫室一起拍進畫面。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理

神戶布引香草園紅葉點燈登場！220公尺光之迴廊比去年更夢幻

想在日本一次拍到紅葉與聖誕燈海，神戶布引香草園今年推出的「光之迴廊」絕對值得列入關西賞楓清單。這條從香草博物館下方延伸至玻璃溫室的園區步道，2025年長度約150公尺，今年一口氣擴大至220公尺，並增加紅葉照明設備，讓整條步道從傍晚開始逐漸轉換成充滿光影層次的秋夜風景。

沿著步道慢慢往前走，抬頭就能欣賞被燈光照亮的紅色、橘色與金黃色樹葉，暖色調的聖誕燈飾則沿著步道延伸，遠方還能看見玻璃溫室散發的柔和光芒。不同於一般只有單一燈光造景的聖誕活動，這裡把自然紅葉直接變成節慶布景，隨著步道轉彎、視角改變，每走一段就能遇見不同的秋日光景。



▲神戶賞楓必拍的夢幻步道！今年光之迴廊擴大至220公尺，沿途紅葉在燈光照射下變成橘紅色，頭頂還有一串串暖黃燈泡，走進去就像被整片秋季燈海包圍。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理

▲晚上來賞楓真的別有一番風景！彎曲的園區步道一路延伸，兩側樹木被燈光染成火紅色，頭頂則是點點星光般的燈飾，沿著步道慢慢散步，就能欣賞不同角度的紅葉夜景。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理

神戶聖誕市集2026提前開跑！25公尺森林聖誕樹與紅葉同框

今年的「神戶聖誕市集2026」以「古堡聖誕節（古城のクリスマス）」為主題，讓山頂充滿歐洲冬季節慶的氛圍。園區最具代表性的亮點之一，就是利用高約25公尺的水杉打造「森林聖誕樹（森のクリスマスツリー）」，高聳樹身搭配聖誕燈飾，與周圍逐漸轉紅的秋季樹木形成特別的季節對比。

從充滿德國古堡風情的廣場出發，旅客可以一邊感受聖誕市集的熱鬧氣氛，一邊沿著山坡走進紅葉庭園。白天還是色彩鮮明的秋季森林，到了傍晚，燈光陸續亮起，森林聖誕樹、玻璃溫室與紅葉步道也跟著換上夜間景色。對喜歡拍照的旅客來說，不必等到冬季降雪，就能提前收藏一組紅葉與聖誕節同框的日本旅行照片。



▲神戶聖誕節最吸睛的巨型聖誕樹就在這裡！高達25公尺的水杉披上滿滿金黃色燈光，從樹頂一路延伸的燈串宛如星光瀑布，周圍還有閃亮的綠色聖誕造景，整片森林瞬間變成浪漫的聖誕世界。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理

神戶紅葉夜間點燈升級！音樂搭配美食飲品感受秋夜浪漫

這次紅葉點燈活動除了擴大照明範圍，還特別加入背景音樂，讓夜間散步多了一份沉浸感。當聖誕燈飾映照著紅葉，耳邊傳來音樂，旅客可以放慢腳步，在欣賞山林景色的同時，享受園區提供的餐飲與飲品，感受不同於白天賞楓的悠閒節奏。

園方規劃的紅葉點燈區域包括「香氛花園（フレグラントガーデン）」、「光之迴廊」，以及「神戶露臺（ザ・ヴェランダ神戸）」的翡翠酒廊「エメラルド ラウンジ」。紅葉照明自下午3點開始，隨著天色逐漸轉暗，原本鮮明的樹葉色彩會在燈光映照下展現不同層次。尤其玻璃溫室周邊，紅葉與室內透出的暖光相互呼應，成為這次活動值得停留欣賞的夜間景觀。



▲一邊看聖誕燈飾，一邊欣賞神戶港灣夜景也太浪漫！山頂上的錐形聖誕光之塔閃耀著金黃色燈光，頂端還有發亮的星星，遠方城市燈海與深藍色夜空同框，隨手拍都充滿冬季節慶氣息。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理

神戶布引香草園賞楓最佳時間！500棵楓樹與100棵山櫻花染紅山頭

神戶布引香草園本身就是神戶知名的賞楓景點，園區種植約500棵楓樹、100棵山櫻花，還有水杉、落羽松、銀杏等多種會隨季節變色的樹木。每年11月上旬至12月上旬是紅葉主要觀賞期，整座山坡會逐漸轉為紅色、橘色與金黃色，與園內的香草、花卉交織出層次豐富的秋季景觀。

這裡的賞楓方式也與一般都市公園不同。約4公頃的園區分布著不同主題庭園，從標高約400公尺的山頂展望廣場，到標高約250公尺、設有吊床的風之丘草坪廣場，都能從不同高度欣賞紅葉。站在展望區向外望去，色彩鮮明的樹木與神戶市區、海景一同進入視野，讓賞楓不再只是近距離欣賞樹葉，還能將整座港灣城市的秋景一次收藏。



▲晚上來賞楓真的別有一番風景！彎曲的園區步道一路延伸，兩側樹木被燈光染成火紅色，頭頂則是點點星光般的燈飾，沿著步道慢慢散步，就能欣賞不同角度的紅葉夜景。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理

神戶秋季花海同步登場！波斯菊、鼠尾草與紅葉打造繽紛花園

除了楓葉，神戶布引香草園秋天還有不少值得欣賞的花草景色。依照園方公布的花期資訊，波斯菊與鼠尾草預計可觀賞至12月上旬，千日紅約至11月中旬，充滿秋日氣息的蒲葦則約至11月下旬。不同植物的色彩與形態交錯，讓整座花園不會只有單一紅葉景觀。

喜歡拍攝自然風景的旅客，可以留意波斯菊花田與紅葉同框的角度，也能沿著「林間小徑（林の小径）」欣賞被秋色包圍的庭園景致。園區內還有涼亭、草坪與不同高度的觀景位置，從花朵、紅葉到遠方纜車，能夠拍出各種不同構圖的神戶秋季旅行照片。實際花況仍會受到當年度氣溫與天候影響，安排旅程時可參考園方最新公告。



▲神戶的紅葉不只白天好看，入夜後更有驚喜！暖黃色燈光從樹梢灑落，讓一整排楓樹呈現鮮明的橘紅色，連階梯旁的樹影都充滿層次，走在山林裡就能感受秋天獨有的靜謐氣氛。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理

神戶布引纜車10分鐘直達山頂！從空中俯瞰紅葉與港灣城市

前往神戶布引香草園，搭乘「神戶布引纜車（神戸布引ロープウェイ）」本身就是旅程的重要體驗。從新幹線及神戶市營地下鐵「新神戶站」步行約5分鐘，就能抵達纜車搭乘區，再經過約10分鐘的空中旅程，前往標高約400公尺的山頂展望區。

隨著纜車逐漸升高，腳下的山林、紅葉與神戶街景也會慢慢展開。秋季搭乘時，可以從車廂內欣賞山坡上不同深淺的樹木色彩，還能把城市與自然景觀一起納入視野。抵達山頂後，迎面而來的是帶有中世紀歐洲古堡風格的園區建築，與一般日本傳統庭園呈現截然不同的賞楓氛圍。

若想同時欣賞日間紅葉與夜間燈海，可以考慮在下午抵達園區，先安排山頂展望區與各處庭園散步，再隨著天色轉暗欣賞點燈景觀。遇到開放夜間營業的日期，還能從展望位置欣賞神戶夜景。不過夜間開放日期、纜車末班時間與園區營業時間，仍需以官方最新公告為準。



▲日本賞楓不一定只能走在樹林裡！神戶布引纜車穿梭在火紅楓葉之間，兩側樹枝自然形成紅葉取景框，鮮豔的纜車車廂從中間經過，讓山林秋色多了幾分動態美感，也是神戶秋季旅行值得收藏的畫面。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理

神戶秋天自由行必排！白天賞楓、傍晚追燈海一次收藏

神戶布引香草園一年四季栽植約200種、75,000株香草與花卉，除了自然景觀，園內還有餐廳、咖啡廳、露臺與適合放鬆休息的草坪空間。對自由行旅客來說，這裡不需要特別安排長途交通，就能從新神戶站出發，搭乘纜車前往山頂，感受與市區完全不同的度假氛圍。

今年最特別的地方，就是11月7日至12月28日的紅葉點燈活動，讓秋季賞楓與聖誕節慶出現在同一趟旅程裡。11月上旬至12月上旬可優先留意紅葉景況，想感受聖誕氣氛的旅客，則能將古堡廣場、森林聖誕樹與220公尺光之迴廊安排在同一條散步路線。從白天的山林紅葉，到夕陽映照下的港灣，再到夜晚亮起的聖誕燈飾，正是神戶秋季旅行最值得期待的景色之一。



▲神戶秋天最夢幻的畫面就是紅葉與聖誕燈海一起出現！整片楓葉被暖色燈光照得通紅，背後還有玻璃溫室與閃亮燈飾，站在紅葉樹下抬頭欣賞，彷彿提前走進聖誕節的浪漫童話場景。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理

▲2026神戶布引香草園紅葉點燈11月7日登場，220公尺光之迴廊結合聖誕燈海、25公尺森林聖誕樹與古堡市集，搭纜車賞楓、欣賞神戶夜景。





神戶布引香草園紅葉夜間點燈

搭配活動：神戶聖誕市集2026古堡聖誕節

|活動期間：2026年11月7日至12月28日

紅葉最佳觀賞期：每年11月上旬至12月上旬

紅葉點燈時間：下午3點起

主要點燈區域：香氛花園、光之迴廊、神戶露臺翡翠酒廊

光之迴廊長度：約220公尺，2025年約150公尺

森林聖誕樹高度：約25公尺

園區地址：日本兵庫縣神戶市中央區北野町1丁目4之3

交通方式：新幹線或神戶市營地下鐵至新神戶站，步行約5分鐘至纜車搭乘區，再搭乘纜車約10分鐘前往山頂

注意事項：紅葉花期依實際天候而異，夜間營業日期、纜車運行時間及入園票價請以官方公告為準。

官方秋季資訊：https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Press_autumn/

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