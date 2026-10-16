日本秋天最美紅色山丘登場！茨城4萬株掃帚草全面轉紅，整片山坡變絨毛地毯，最佳賞景時間只到10月20日

日本茨城4萬株掃帚草迎來紅葉最盛期！國營常陸海濱公園公布最新花況，整座見晴之丘染成鮮紅色，最佳觀賞期預計至10月20日，接著轉為紅棕漸層。

日本秋天最夢幻的紅色山丘正式登場！位於茨城縣的國營常陸海濱公園（国営ひたち海浜公園），園內約4萬株掃帚草（コキア）已經全面轉紅，將整座見晴之丘（みはらしの丘）染成壯觀的深紅色。根據園方10月15日公布的最新花況，今年掃帚草自10月10日起進入最佳觀賞期，目前正值紅葉最盛階段，預計一路持續至10月20日。想趁秋天到日本追紅葉、拍下整片紅色山丘的旅人，這段時間正是欣賞掃帚草的最佳機會。

▲站在見晴之丘頂端往下看，整片地表直接被4,0000株火紅掃帚草填滿，遠處還能看到絕美的太平洋海岸與大觀覽車，震撼的臨場畫面感讓人一秒失心瘋拍不停。圖／一般財団法人 公園財団 Parks Japan.F提供；窩客島整理



日本茨城4萬株掃帚草全面轉紅，見晴之丘變身紅色絨毛山丘

每年秋天，日本茨城縣國營常陸海濱公園最令人期待的景色，就是見晴之丘上整片轉紅的掃帚草。今年約4萬株掃帚草經過4個多月生長，終於在10月迎來最鮮豔的紅葉季節。從園方10月15日拍攝的最新畫面可以看到，原本翠綠的圓滾滾植株已經轉為紅色，密集排列在起伏的山丘上，遠遠望去就像替大地鋪上一層厚厚的紅色絨毛地毯。

這片紅色花海的種植面積約2公頃，隨著山丘地形向遠方延伸，讓整片景色更有層次。與一般秋天欣賞楓葉、銀杏的旅遊體驗不同，掃帚草最迷人的地方就是渾圓飽滿的外型，成千上萬株聚集在一起，形成只有秋季才能欣賞到的紅色景觀，也讓見晴之丘成為日本秋季賞景行程中極具辨識度的拍照場景。

▲豔紅色的毛毛草地景與一旁耀眼的金黃花海撞色交織，呈現出極具層次感的絕美視野，走在其中彷彿走進了童話世界裡的夢幻花園。圖／一般財団法人 公園財団 Parks Japan.F提供；窩客島整理

茨城掃帚草最佳觀賞期到10月20日，21日起轉為紅棕漸層

想拍到整片鮮紅色山丘，賞景時間可得掌握好。根據國營常陸海濱公園10月15日發布的紅葉預測，今年掃帚草最佳觀賞期為10月10日至20日，目前已經進入紅葉最盛階段，整座見晴之丘呈現鮮明的紅色景觀。預計從10月21日起，掃帚草將逐漸進入紅葉後半期，原本鮮紅的植株開始轉為棕色，讓山丘出現紅色與咖啡色交錯的漸層變化。

園方預估，10月21日至28日將是欣賞紅棕漸層景色的時段。喜歡鮮豔紅色花海的旅人，可以把10月20日前列為優先賞景時間。如果偏好帶點復古暖色調的秋日氛圍，10月下旬的紅棕色山丘也有不同的視覺魅力。不過掃帚草的轉色速度仍會受到天氣影響，實際花況可能提前或延後，出發前建議先確認官方最新紅葉資訊。

▲拉近距離開箱一顆顆蓬鬆圓滾滾的掃帚草，宛如巨大毛毛球佇立在草地上，極致療癒的毛茸茸手感與視覺衝擊，絕對是秋天赴日必朝聖的指標景點。圖／一般財団法人 公園財団 Parks Japan.F提供；窩客島整理



日本掃帚草為什麼會變紅？圓滾滾造型從翠綠一路變成深紅色

讓整座山丘變成紅色絨毛地毯的主角，其實不是一般常見的花卉，而是外型圓潤的掃帚草。掃帚草屬於莧科地膚屬的一年生植物，原產於歐亞大陸乾燥地區，日文名稱為「コキア」，也被稱為「ほうき草」。這個名稱來自過去人們會將乾燥後的枝條與莖部製作成掃帚的用途。

國營常陸海濱公園見晴之丘種植的觀賞品種為「Rouge（ルージュ）」，特色就是生長後會形成蓬鬆、飽滿的圓球狀外型。隨著季節變化，植株會從綠色逐漸轉紅，到了秋季形成大片紅色景觀。今年園方自6月1日開始種植，歷經約4個月的生長與轉色，終於迎來10月最受期待的紅葉季節。園內另設有品種展示區，可以欣賞共4種不同品種的掃帚草。

▲從山腳一路延伸到山頂的紅色毛球海洋，在湛藍天空下顯得格外亮眼，隨風搖曳的紅嫩姿態吸引超多遊客前來朝聖打卡。圖／一般財団法人 公園財団 Parks Japan.F提供；窩客島整理

國營常陸海濱公園掃帚草種植20週年，2公頃紅色花海成秋季代表景觀

這片令人印象深刻的紅色山丘，其實已經陪伴國營常陸海濱公園走過20年的秋天。園方自2006年開始在見晴之丘種植掃帚草，2026年迎來種植第20年。從每年夏季逐漸長成的綠色圓球，到秋天整片轉為深紅色，掃帚草的季節變化已經成為公園最具代表性的年度景觀之一。

今年見晴之丘共種植約4萬株掃帚草，種植面積約2公頃。想拍出山丘延伸的壯觀感，可以把起伏的坡地與整片紅色植株一起納入畫面，呈現掃帚草密集排列的視覺效果。喜歡細節特寫的旅人，也能把鏡頭靠近單株掃帚草，捕捉細密枝葉與圓潤輪廓，感受這片秋季紅色景觀與一般花海截然不同的特色。

▲近距離細看正值紅葉見頃期的掃帚草細節，枝條頂端染上濃郁豔紅與微微綠意漸層，層次豐富且質感滿分。圖／一般財団法人 公園財団 Parks Japan.F提供；窩客島整理



日本茨城秋季旅遊不只掃帚草，春天粉蝶花與四季花海同樣值得收藏

位於茨城縣常陸那珂市太平洋沿岸的國營常陸海濱公園，不只有秋天的紅色掃帚草。每年春天，園內會迎來大片藍色粉蝶花（ネモフィラ），另外還有水仙、鬱金香等春季花卉。初夏可以欣賞罌粟花與玫瑰，夏季則有百日菊、向日葵接力綻放，秋天除了掃帚草，還有波斯菊，冬季則能欣賞冰鬱金香，讓公園一年四季都有不同的色彩。

除了賞花，園內也規劃遊樂園「歡樂花園（プレジャーガーデン）」，設有可以從海拔約100公尺高度欣賞景色的大摩天輪，以及雲霄飛車等遊樂設施。想安排悠閒一點的旅遊行程，也可以利用林間體能活動廣場、烤肉區等設施，讓賞花、遊玩與野餐成為同一天的行程。對計畫秋天造訪茨城的旅人來說，見晴之丘的紅色掃帚草正好能成為這趟旅程最具季節感的重點。



茨城掃帚草2026賞景攻略，10月紅葉時間與官方花況資訊一次掌握

今年想親眼欣賞國營常陸海濱公園的紅色山丘，最需要留意的就是掃帚草轉色時間。根據園方目前預測，10月20日前以鮮紅色景觀為主，10月21日至28日則會逐漸轉為紅棕漸層。由於花況受到天候影響，建議規劃行程時保留彈性，並透過公園官方網站確認最新觀賞狀態。

國營常陸海濱公園位於日本茨城縣常陸那珂市，除了秋季掃帚草，園內還有四季花卉與遊樂設施，適合安排較完整的賞景行程。如果這次赴日旅行的目標就是拍下整座山丘鮮紅的模樣，10月中旬至20日前的花況值得優先關注，趁著掃帚草仍在紅葉最盛階段，收藏這片一年只有秋天才能遇見的紅色絕景。

▲整齊排列在山坡上的掃帚草如同一隊隊可愛的紅色小衛兵，漫步在條紋般的花海步道間，體驗被滿滿毛球包圍的無敵療癒感。圖／一般財団法人 公園財団 Parks Japan.F提供；窩客島整理

國營常陸海濱公園 掃帚草紅葉季」相關活動資訊

活動地點： 日本茨城縣國營常陸海濱公園「見晴之丘」（見晴の丘）

亮點規模： 佔地約 2.0 公頃，栽種約 4,0000 株觀賞用掃帚草（品種：Rouge）

|特色紀念： 掃帚草植栽活動自 2006 年開始，今年正式邁入第 20 週年

觀賞期程與顏色變化

紅葉最盛期（見頃）： 10 月 10 日至 10 月 20 日（整座山丘呈現濃郁豔紅色）

見頃後半期： 10 月 21 日至 10 月 28 日（呈現紅與棕色交織的雙色漸層美景）

園區亮點與設施：

見本園： 現場可一次觀察 4 種不同品種的掃帚草

四季花卉觀賞： 依季節提供粉蝶花、水仙、鬱金香、波斯菊等花卉

休閒設施（休閒花園）： 設有海拔 100 公尺大觀覽車（可遠眺太平洋）、雲霄飛車、森林體能冒險場及烤肉區





看完茨城4萬株掃帚草染紅整座山丘的壯觀畫面，還想知道日本還有那些必拍景點？

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