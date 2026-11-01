去日本旅遊別忘了逛全家！蒸籠裡竟然出現超萌「照燒史萊姆包」，幸運的話還能遇到稀有金屬史萊姆款，買指定中華包或冰品集點更能直接兌換遊戲合作怪獸與抽周邊。

日本全家便利商店自11月24日起正式展開《勇者鬥惡龍怪獸仙境4》大型聯名企劃，從熟食櫃檯的史萊姆造型中華包、附贈隨機卡片與公仔的限定零食，到全國約10,000間門市登場的限定抽籤商品與入浴球接力亮相。活動同時結合FamiPay集點機制，消費者購買指定中華包或冰品累積點數，除了能參加周邊抽獎，還能取得遊戲內合作怪獸兌換數位碼。



▲日本全家聯名《勇者鬥惡龍怪獸仙境4》推出多元美食與周邊，包含史萊姆中華包、淡鹽味洋芋片、限定壓克力鑰匙圈與福引所熱壓三明治機等豐富品項。圖／日本全家超商提供；窩客島整理



▲日本全家熟食櫃檯登場的「照燒史萊姆包」，以經典藍色史萊姆為造型，內餡包裹甘辛照燒醬拌雞肉，售價含稅258日圓。圖／日本全家超商提供；窩客島整理

照燒史萊姆包進駐熟食櫃檯，蒸籠隨機出現金屬史萊姆款

本次聯名最具話題性的熟食單品，是以《勇者鬥惡龍》系列經典怪物為造型的史萊姆包，售價含稅258日圓，於11月24日起在日本全家開賣。內餡採用甘辛照燒醬拌入雞肉的照燒口味，藍色史萊姆外觀相當吸睛，蒸籠中更有極少數機率出現金屬史萊姆包，雖然兩者口味相同且無法指定挑選，仍成為玩家進店巡邏的樂趣。

配合史萊姆包上市，11月24日起日本全家也陸續提供印有3種文字訊息的合作款中華包裝袋，實際供應日期依各門市為準，袋款同樣不能挑選、數量有限送完為止，期間即使購買一般口味中華包也有機會拿到聯名包裝袋。



▲蒸籠中極少數隨機出現的「金屬史萊姆包」，外觀呈現金屬光澤，口味同樣為甘辛照燒雞肉且無法指定挑選。圖／日本全家超商提供；窩客島整理

FamiPay集點分兩路線進行，集滿2點兌換遊戲合作怪獸

想收集周邊與遊戲獎勵的消費者，可留意11月24日至12月7日舉辦的FamiPay集點活動，報名截止日為12月11日。活動分為中華包與冰品兩條獨立路線，兩者點數無法合併計算；其中中華包全品項皆納入指定商品，冰品則限定指定10款。在任一路線集滿2點可參加抽獎，各抽出100名獲得等值500日圓的Famima點數；集滿4點則可抽史萊姆L絨毛玩偶或史萊姆組，各抽出10名。

除了實體抽獎，在中華包或冰品任一路線累積滿2點，即可獲得《勇者鬥惡龍怪獸仙境4》合作怪獸「ファミリナイト」的遊戲兌換數位碼。兌換碼支援Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series X|S或Steam平台，每個平台每個帳號限用1次，遊戲內可使用期間為2026年12月1日0時至2029年12月2日23時59分。



▲FamiPay集點活動自11月24日至12月7日舉辦，買中華包或指定冰品集滿4點，即有機會抽中造型可愛的「史萊姆組」玩偶。圖／日本全家超商提供；窩客島整理

聯名零食與限定福引所接力開賣，部分商品祭出限購規範

在零食與雜貨方面，11月24日10時起日本全家陸續推出兩款聯名零食，包含含稅售價275日圓、隨袋附贈1張隨機透明卡（全32款）的全家專售淡鹽味洋芋片，以及含稅售價385日圓、附有1個隨機鑰匙圈公仔（全12款）的全家先行販售巧克力餅乾。為避免搶購一空，兩款零食截至11月30日止，每人每筆交易各限購2個，部分門市亦可能設定更低購買上限。

緊接著11月28日10時起，全家限定「勇者鬥惡龍福引所Special」將於全國約10,000間門市陸續開抽，每抽含稅790日圓，獎項網羅史萊姆熱壓三明治機、棉花糖暖手抱枕、壓克力畫板與徽章等品項。此外，12月4日起也將陸續開賣兩款史萊姆造型入浴球，每款含稅638日圓，泡澡球內各附有6款隨機怪獸公仔，分別於約900間及750間門市販售。



▲參與日本全家FamiPay集點活動集滿4點，還可參加抽獎把圓滾滾的「史萊姆L絨毛玩偶」帶回家，各路線分別抽出10名幸運得主。圖／日本全家超商提供；窩客島整理

指定冰品加購贈鑰匙圈，遊戲預付卡抽40週年金屬怪獸組

若在11月24日10時至12月7日期間前往日本全家，一次購買貼有活動標示的指定冰品2個，即可當場獲得1個全家限定壓克力鑰匙圈，全套共4款、送完為止。針對遊戲玩家，日本全家同步推出遊戲預付卡抽獎至12月14日（報名至12月15日），凡購買《勇者鬥惡龍怪獸仙境4》Nintendo Switch或Switch 2下載版遊戲預付卡可參加抽獎（名額40名），購買PlayStation Store卡滿10,000日圓亦可參加抽獎（名額20名），兩者獎品皆為勇者鬥惡龍40週年金屬怪獸展示組。由於各項聯名商品皆為數量有限且部分門市未販售，建議造訪前先確認活動網站公告的門市資訊與開賣時程。

日本全家《勇者鬥惡龍怪獸仙境4》聯名7大亮點

活動日期：2026年11月24日起陸續登場（各項活動截止日不同）

照燒史萊姆包：258日圓含稅，蒸籠隨機出現金屬史萊姆款（不可指定）

FamiPay集點：11月24日至12月7日，買中華包或指定冰品集滿2點可換遊戲合作怪獸兌換碼

聯名零食：11月24日10時起開賣附透明卡洋芋片（275日圓含稅）與附公仔巧克力餅乾（385日圓含稅），11月30日前每筆各限購2個

限定福引所：11月28日10時起於約10,000間門市開賣，每抽790日圓含稅

史萊姆入浴球：12月4日起於指定門市開賣，兩款各638日圓含稅 ・冰品滿額贈：11月24日10時至12月7日買指定冰品2個贈限定壓克力鑰匙圈1個

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