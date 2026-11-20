每年11月起日本街頭逐步換上冬季燈飾，迪士尼商店聖誕系列向來是旅客採購季節伴手禮與居家擺飾的指標。今年除了經典米奇復古插畫與《冰雪奇緣》雙主題並進，從限定配送箱、指定門市聖誕布置到12月中旬的東京主題巴士，把購物體驗延伸至整趟冬日旅行動線。

計畫年底前往日本感受冬季過節氣氛的旅客，又有新的採購清單可以留意。日本迪士尼商店2026聖誕系列（DISNEY CHRISTMAS 2026）已於11月起陸續開賣，今年以米奇與好友的復古節日插畫，以及《冰雪奇緣》手作剪紙與北歐雪景風格為雙主軸，推出倒數月曆、玩偶、雪花球、聖誕樹裝飾與節慶零食等豐富品項。除了全系列商品外，日本官方線上商店與門市也同步換上期間限定聖誕配送箱，指定門市更設有聖誕特別布置，12月中旬東京都內還將有聖誕主題巴士上路。

▲米奇與米妮換上紅綠配色鑲白毛邊的聖誕節日禮服推出造型玩偶，其中米奇玩偶售價5,600日圓。圖／日本迪士尼提供；窩客島整理

▲日本迪士尼商店2026聖誕系列（DISNEY CHRISTMAS 2026）於11月起陸續開賣，網羅節日服飾玩偶、倒數月曆與雪花球等周邊。圖／日本迪士尼提供；窩客島整理

米奇與好友復古聖誕插畫，倒數月曆與雪花球成居家焦點

米奇與好友系列以紅、綠、白三色搭配復古風格插畫，描繪角色們準備禮物的溫馨情景，並延伸出聖誕樹、米奇頭像造型花圈、掛毯、倒數月曆與雪花球等擺飾。其中，穿上聖誕服飾的角色玩偶與玩偶鑰匙圈格外受矚目，米奇玩偶售價5,600日圓，玩偶鑰匙圈各3,300日圓，倒數月曆售價5,700日圓，雪花球則為8,000日圓，另有限定以花圈與襪子為意象的秘密商品。節慶零食同樣適合當作伴手禮，推出華夫餅乾盒裝3,000日圓與聖誕樹盒裝脆巧克力3,300日圓等選擇，全系列商品價格均為含稅日圓。

▲日本迪士尼商店2026聖誕系列推出小屋造型倒數月曆，售價5,700日圓，紅綠雙色抽屜印有米奇與好友準備禮物的復古插畫。圖／日本迪士尼提供；窩客島整理

迪士尼角色聖誕裝飾全店推出，網購與門市限量贈聖誕配送箱

全日本迪士尼商店門市也同步推出多款迪士尼與皮克斯角色聖誕裝飾，包含穿著節日服飾的米奇、米妮，以及樂佩與帕斯卡、安娜與艾莎、史迪奇等造型，既可掛在聖誕樹上，也能直接擺設於室內空間。在販售時程方面，日本官方線上商店自11月2日12時起至11月3日7時開放迪士尼商店俱樂部Premium會員先行購買，11月3日起於日本迪士尼旗艦店東京店、東京迪士尼度假區店及官方線上商店先行販售，其餘門市則自11月6日起陸續上市。此外，官方線上商店自11月2日出貨起、門市自11月3日起陸續使用復古米奇插畫的期間限定配送箱，數量有限送完為止且無法指定尺寸，東京迪士尼度假區商品、部分直送商品及部分D-Made商品則不適用。

▲奇奇與唐老鴨化身聖誕主題玩偶鑰匙圈，分別搭配聖誕帽與聖誕花圈造型，每款售價3,300日圓。圖／日本迪士尼提供；窩客島整理

▲高飛與史迪奇也加入聖誕玩偶鑰匙圈行列，呈現聖誕老人與手抱拐杖糖的應景造型，每款售價3,300日圓。圖／日本迪士尼提供；窩客島整理

東京與關西指定門市設聖誕佈置，12月中旬迪士尼巴士行駛東京

除了商品採購，日本多間指標門市也換上節慶新裝。迪士尼旗艦店東京店與東京迪士尼度假區店的聖誕特別布置自11月3日展出至12月25日，旗艦店東京店另於11月5日約16時舉辦聖誕樹點燈活動並安排手鐘演出；澀谷公園通店、名古屋Gate Tower Mall店、心齋橋PARCO店以及羽田機場「Disney store POP UP」東京會場同樓層的Market Place，則自11月6日至12月25日期間展示聖誕布置。到了12月中旬，車身繪有米奇等角色圍繞聖誕樹插畫的主題巴士也預計於東京都內行駛，雖然官方未公布確切日期與行駛路線，計畫前往東京旅遊的民眾屆時在街頭散步時不妨多加留意，並記得於安全位置觀賞、切勿走上車道。

▲迪士尼商店聖誕主題巴士預計於12月中旬在東京都內行駛，紅色雙層車身繪有米奇與好友圍繞聖誕樹的節日插畫。圖／日本迪士尼提供；窩客島整理

日本迪士尼商店2026聖誕系列（DISNEY CHRISTMAS 2026）

時間： 會員先行購買：2026年11月2日12時至11月3日7時（限迪士尼商店俱樂部Premium會員於日本官方線上商店購買）

部分通路先行販售：2026年11月3日起

全線門市陸續販售：2026年11月6日起

11月3日先行販售通路：日本迪士尼旗艦店東京店、東京迪士尼度假區店、日本迪士尼官方線上商店

11月6日起販售通路：日本其他迪士尼商店門市

部分價格： 米奇玩偶5,600日圓 、玩偶鑰匙圈3,300日圓 、倒數月曆5,700日圓 、雪花球8,000日圓 、燈光裝飾品3,500日圓 、盒裝華夫餅乾3,000日圓 、聖誕樹盒裝脆巧克力3,300日圓

注意事項： 所列價格均為含稅日圓，商品款式、價格、上市日期、販售門市與規格可能變更 ；部分門市不販售，商品數量有限售完為止

期間限定聖誕配送箱與送禮服務

時間： 日本官方線上商店2026年11月2日出貨起 ；日本迪士尼商店門市：2026年11月3日起陸續使用

亮點： 配送箱箱面採用復古風米奇與好友插畫設計 ，提供另行收費之禮品包裝與訊息卡服務

注意事項： 配送箱數量限定，送完為止，且無法指定配送箱尺寸；東京迪士尼度假區商品、迪士尼官方授權企業直送商品及部分D-Made商品等，線上訂單將使用不同配送箱，部分門市亦不適用禮品服務

迪士尼商店聖誕特別佈置與點燈活動

時間：2026年11月3日至12月25日迪士尼旗艦店東京店、東京迪士尼度假區店 2026年11月6日至12月25日澀谷公園通店、名古屋Gate Tower Mall店、心齋橋PARCO店、羽田機場「Disney store POP UP」東京會場同樓層Market Place



聖誕樹點燈活動2026年11月5日約16時起（迪士尼旗艦店東京店，另有演出者敲奏手鐘）

迪士尼商店聖誕主題巴士

時間：2026年12月中旬

地點：東京都內

亮點： 車身繪有米奇與好友圍繞聖誕樹迎接聖誕節的角色插畫

注意事項： 官方未公布確切行駛日期與路線 ；觀賞時請務必留在安全位置，切勿走上車道

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