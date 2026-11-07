日本吉伊卡哇聖誕麵包太犯規！3款聖誕老人造型660日圓開賣，買3個送限定包裝盒，東京還有豪華八字貓

日本吉伊卡哇粉絲準備衝！3款聖誕老人麵包11月13日開賣，每款660日圓，買3個還有專屬包裝盒。窩客島資深編輯李維唐提醒，東京限定豪華八字貓麵包更值得留意。

日本吉伊卡哇粉絲準備衝一波！每次推出限定商品都讓人忍不住想收藏的「吉伊卡哇麵包店（ちいかわベーカリー）」，今年聖誕節又把可愛程度拉滿。吉伊卡哇、八字貓與兔兔通通戴上覆著白雪的聖誕帽，變成圓滾滾的聖誕老人麵包，11月13日起在東京、大阪同步開賣，每款660日圓。更讓粉絲心動的是，只要一次購買3個聖誕限定麵包，就能獲得專屬設計的聖誕包裝盒，連送禮都不用另外煩惱。東京店還準備了1,600日圓的八字貓提拉米蘇風豪華麵包，搭配聖誕馬克杯、蘋果洋甘菊茶罐與倒數月曆，準備去日本賞楓、過聖誕的旅客，這間麵包店可以先放進購物清單。

▲吉伊卡哇聖誕麵包可愛到捨不得吃！吉伊卡哇、八字貓、兔兔一起戴上紅色聖誕帽，3款限定造型麵包11月13日開賣，每個660日圓，買3個還有專屬聖誕包裝盒。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島整理



吉伊卡哇聖誕麵包11月13日開賣

日本人氣角色吉伊卡哇（ちいかわ）今年再度換上聖誕造型。去年曾在東京店受到歡迎的聖誕限定臉型麵包，今年擴大至東京與大阪2間門市販售，活動從2026年11月13日至12月27日，讓年底安排日本旅行的粉絲都有機會遇上這波限定商品。

3款麵包保留角色招牌表情，再加上覆著白雪的紅色聖誕帽，光是排在一起就很有節慶氣氛。這次也不是單純換個外型，3位角色分別搭配鹹食、草莓牛奶與起司奶油內餡，讓粉絲除了依照喜歡的角色挑選，也能按照口味決定要帶哪一款回家。

▲吉伊卡哇、八字貓與兔兔一起變身麵包店小店員，戴上貝雷帽、穿著粉紅色制服，手裡還拿著剛出爐的麵包與甜點，光是這組可愛插畫就讓粉絲想收藏。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島整理

吉伊卡哇蘑菇燉奶油麵包冬季限定

喜歡鹹食的人，可以從「吉伊卡哇聖誕麵包（ちいかわパン サンタ）」開始挑選。白白圓圓的吉伊卡哇戴上聖誕帽，裡面藏著冬季限定的蘑菇燉奶油內餡，將角色造型麵包變成適合當作輕食的鹹口味選擇。比起常見的甜餡角色麵包，蘑菇燉奶油的組合更有冬天的餐桌氣息。對於想把吉伊卡哇當成午間點心，又不想吃得太甜的旅客，這款660日圓的聖誕麵包可以列入優先選擇。

▲吉伊卡哇戴上頂端有黃色星星的聖誕帽，圓滾滾的臉蛋配上招牌無辜表情，裡面還藏著冬季限定蘑菇燉奶油內餡，鹹食控也能跟著一起過聖誕，每個660日圓。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島整理



八字貓草莓牛奶麵包甜點控必買

八字貓粉絲這次也有專屬驚喜。「八字貓聖誕麵包（ハチワレパン サンタ）」把角色招牌的藍白配色與聖誕帽結合，內餡選用草莓牛奶口味，走的是柔和甜香路線。草莓與牛奶本來就是日本甜點常見的組合，放進可愛的角色麵包裡，更有冬季下午茶的感覺。每個售價660日圓，無論是喜歡八字貓的粉絲，或是偏愛水果系甜點的人，都能找到購買理由。

▲八字貓這次也換上聖誕造型！紅色聖誕帽搭配綠色裝飾，圓圓大眼睛加上粉嫩臉頰，裡面包著草莓牛奶內餡，甜甜的冬季限定口味，每個660日圓。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島整理

兔兔起司奶油麵包鹹甜交織

想收集完整角色組合，當然少不了兔兔。「兔兔聖誕麵包（うさぎパン サンタ）」延續角色黃色的外型特色，換上聖誕裝扮後，裡面則是起司奶油內餡，同樣售價660日圓。這次3款麵包的口味各有特色，吉伊卡哇主打蘑菇燉奶油、八字貓是草莓牛奶，兔兔則以起司奶油呈現不同的乳香風味。若是與朋友一起前往，不妨各自挑選喜歡的角色，剛好也能湊齊聖誕限定組合。

▲兔兔戴上紅色聖誕帽，帽子頂端還有奶油造型裝飾，搭配招牌俏皮表情，光看就讓人心動！內餡選用起司奶油，帶著濃郁乳香，每個660日圓。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島整理



吉伊卡哇聖誕禮盒買3個就有

今年最值得留意的還有聖誕限定包裝。活動期間購買3個聖誕版本的角色麵包，就會以原創設計的包裝盒提供，3個角色可以自由選擇，不必一定各買1款。以每個660日圓計算，購買3個合計1,980日圓，就符合限定包裝盒的提供條件。想送給吉伊卡哇粉絲，或是安排日本旅行時順手買份聖誕伴手禮，都很適合。不過包裝盒數量有限，送完即止，想收藏完整包裝的旅客，建議不要等到活動尾聲才前往。

▲買麵包連盒子都想收藏！吉伊卡哇聖誕限定包裝盒以紅色搭配角色插畫，充滿節慶氣氛，只要任選3個聖誕麵包就能獲得，角色可以自由搭配，數量有限送完為止。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島整理

東京限定八字貓提拉米蘇豪華麵包

除了3款聖誕角色麵包，東京店還有一款特別適合八字貓粉絲的限定商品。「八字貓豪華麵包提拉米蘇風味（ハチワレ豪華パン ティラミス風）」預計11月11日登場，售價1,600日圓，而且只有東京吉伊卡哇麵包店販售。

這款豪華麵包以八字貓造型吐司為基底，加入馬斯卡彭奶油與草莓丁，做成提拉米蘇風格的甜點麵包。相較一般角色麵包，豪華版本更有派對甜點的份量感，也適合列入聖誕聚會的點心清單。特別要留意的是，大阪店並未列入這款商品的販售據點，想買的旅客要把東京店排進行程。

▲八字貓粉絲到東京別錯過這款！限定豪華麵包以八字貓造型吐司搭配馬斯卡彭奶油與草莓丁，做成提拉米蘇風味甜點，售價1,600日圓，只有東京吉伊卡哇麵包店買得到。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島整理



吉伊卡哇白摩卡與蘋果洋甘菊茶罐

買完麵包，也可以看看這次推出的飲品與茶罐。「白摩卡（ホワイトモカ）」售價790日圓，以濃縮咖啡搭配牛奶與白巧克力糖漿，帶出溫和的甜味，適合喜歡奶香咖啡的人。另一款適合收藏的商品，是11月6日預計上市的「蘋果洋甘菊紅茶罐（紅茶缶 アップルカモミール）」，售價1,870日圓。可愛的茶罐內裝有8包蘋果與洋甘菊風味的花草茶茶包，喝完之後還能留下茶罐收納小物。比起只能當下享用的角色麵包，茶罐也多了一份可以帶回家慢慢收藏的樂趣。

▲吉伊卡哇連茶罐都可愛得太過分！薄荷綠色鐵罐搭配蘋果、花朵與角色插畫，裡面裝著8包蘋果洋甘菊花草茶，喝完還能留下鐵罐收納小物，售價1,870日圓。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島整理

吉伊卡哇聖誕馬克杯與倒數月曆

喜歡吉伊卡哇生活雜貨的人，這次還有幾個不同日期的新品可以安排。11月20日預計推出「節慶馬克杯（マグカップ ホリデー）」，售價2,530日圓，適合搭配冬天的熱飲使用。11月24日則預計開始店頭販售「聖誕倒數月曆（アドベントカレンダー）」，售價5,500日圓。倒數月曆原本就是迎接聖誕節的經典節慶商品，對於喜歡收集角色周邊的粉絲而言，也是一項值得關注的新品。到了12月4日，還會推出售價300日圓的「聖誕購物袋（ショッパー クリスマス）」，讓年底買禮物多了一個應景的包裝選擇。由於馬克杯、倒數月曆與購物袋的預計上市日期不同，若是專程為某一款商品前往，記得先確認開賣時間，避免抵達門市才發現商品還沒上市。

▲吉伊卡哇聖誕倒數月曆根本是粉絲的夢幻收藏！紅綠配色搭配24格倒數抽屜，打開還能看到角色造型小物、餅乾與茶包等節慶元素，11月24日預計店頭開賣，售價5,500日圓。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島整理



東京大阪吉伊卡哇麵包店預約攻略

這次聖誕商品會在東京「吉伊卡哇麵包店（ちいかわベーカリー）」與大阪「吉伊卡哇麵包店OSAKA（ちいかわベーカリー OSAKA）」推出。東京店位於原宿、表參道一帶的東急PLAZA表參道OMOKADO3樓，適合安排在原宿逛街行程中。大阪店則位於梅田KITTE大阪3樓，對於住在大阪車站周邊、安排關西購物行程的旅客而言，交通動線相當方便。

2間門市營業時間均為11：00至20：00，採不定期公休，並提供附贈特典與購物券的優先入場券，票價1,000日圓。這筆費用包含購物券，但新聞稿未進一步說明使用限制，因此預約前仍應以官方網站公告為準。尤其聖誕限定麵包只販售至12月27日，想一次收集3款角色麵包與限定包裝盒，建議先確認入場方式、營業時間與商品供應情況，再安排當天的日本旅行路線。

從角色麵包、東京限定豪華甜點，到可以帶回家的茶罐與聖誕雜貨，今年吉伊卡哇麵包店把聖誕節變成一場充滿收藏樂趣的甜點行程。對粉絲來說，最難的恐怕不是選擇要買哪一款，而是看到3位角色戴上聖誕帽後，還能不能忍住不全部帶走。

2026日本吉伊卡哇聖誕限定麵包活動整理

吉伊卡哇聖誕麵包3款限定開賣

活動時間：2026年11月13日至12月27日

．吉伊卡哇聖誕麵包：蘑菇燉奶油內餡，售價660日圓。

．八字貓聖誕麵包：草莓牛奶內餡，售價660日圓。

．兔兔聖誕麵包：起司奶油內餡，售價660日圓。

．聖誕限定包裝盒：任選3個聖誕麵包，合計1,980日圓，即以原創設計包裝盒提供，角色可自由搭配，數量有限，送完為止。

．販售地點：東京吉伊卡哇麵包店、大阪吉伊卡哇麵包店OSAKA。

官方網址：https://chiikawabakery.jp

東京限定八字貓提拉米蘇豪華麵包

活動時間：預計2026年11月11日起販售

．八字貓豪華麵包：以八字貓造型吐司搭配馬斯卡彭奶油及草莓丁，製成提拉米蘇風味麵包，售價1,600日圓。

．限定販售門市：僅限東京吉伊卡哇麵包店，大阪門市不販售。

吉伊卡哇聖誕限定飲品與茶罐

活動時間：2026年11月6日起依商品陸續推出

．白摩卡：濃縮咖啡搭配牛奶與白巧克力糖漿，售價790日圓，原稿未註明開賣日期。

．蘋果洋甘菊茶罐：內含8包蘋果洋甘菊花草茶茶包，售價1,870日圓，預計11月6日開賣。

吉伊卡哇聖誕限定周邊商品

活動時間：2026年11月20日起陸續推出

節慶馬克杯：聖誕季限定周邊，售價2,530日圓，預計11月20日開賣。

聖誕倒數月曆：聖誕節慶限定商品，售價5,500日圓，預計11月24日開始店頭販售。

聖誕購物袋：聖誕節限定購物袋，售價300日圓，預計12月4日開賣。

吉伊卡哇麵包店東京大阪門市預約資訊

活動時間：依各門市營業及官方預約公告為準

東京吉伊卡哇麵包店：東京都澀谷區神宮前4丁目30之3，東急PLAZA表參道OMOKADO3樓。

大阪吉伊卡哇麵包店OSAKA：大阪府大阪市北區梅田3之2之2，KITTE大阪3樓。

門市營業時間：東京、大阪皆為11：00至20：00，不定期公休。

優先入場券：售價1,000日圓，包含入場特典與購物券，詳細使用條件依官方公告。

吉伊卡哇聖誕限定購買注意事項

．3款聖誕麵包限定販售至12月27日，限定包裝盒數量有限，送完為止。

．購買3個聖誕麵包即可取得限定包裝盒，不必購買3種不同角色。

．八字貓提拉米蘇豪華麵包僅在東京店販售，前往大阪店無法購買。

．各項周邊商品開賣日期不同，實際販售及入場安排以官方公告為準。

吉伊卡哇聖誕麵包已經夠讓人心動，日本冬季限定還有什麼值得收藏

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