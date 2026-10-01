日本Jimny吉姆尼變身迷你面紙盒！1比12還原越野車、輪胎真的會轉，車頂拆開還能藏鑰匙，2款車色開放預購

日本Jimny吉姆尼竟然變身迷你面紙盒！1比12比例還原越野車，輪胎能轉、車頂可拆，還能收納鑰匙。窩客島資深編輯李維唐關注這款兼具收藏與實用功能的鈴木授權新品。

日本Jimny吉姆尼車迷又有新玩具可以收藏了！日本生活雜貨品牌CAMSHOP.JP推出全新改良版「Jimny吉姆尼濕紙巾收納盒」，將SUZUKI鈴木經典越野車縮小成約1比12比例的迷你模型，方正車身、可轉動輪胎與車身細節通通保留，還能變身面紙盒、鑰匙收納盒。這次更推出全新中灰色車款，目前已於日本Amazon開放預購。

▲誰說汽車模型只能擺著看！Jimny吉姆尼直接變身超實用面紙盒，打開車頂就能輕鬆抽取面紙，連車頭水箱護罩、輪圈與方正車身都細緻還原，放在辦公桌上真的會忍不住多看幾眼。圖／CAMSHOP.JP提供；窩客島整理



Jimny面紙盒新登場

日本交通工具造型雜貨品牌CAMSHOP.JP，由株式會社Faith（株式会社フェイス）經營，這次取得SUZUKI鈴木官方授權，推出改良版「Jimny吉姆尼濕紙巾收納盒（JIMNY ウェットティッシュケース）」。最大亮點就是把大家熟悉的Jimny越野車變成日常生活用品，原本只能收藏欣賞的迷你車，現在還能放在桌上隨手抽取濕紙巾，讓汽車模型多了實用功能。

這款新品延續吉姆尼標誌性的方正車身與硬派越野風格，車頂造型經過重新調整，除了原有的濕紙巾收納功能，也能作為一般面紙盒使用。品牌同步改善上蓋開啟方式，讓日常補充紙巾更方便，底部蓋板也改成不容易脫落的設計，兼顧收藏外型與使用便利性。

▲草地上停著2台迷你吉姆尼，乍看還以為是汽車模型收藏！雪紡象牙白與中灰色搭配經典方正車身，車頂卻能直接抽出面紙，讓日常生活用品瞬間變得超有玩心，露營風格的居家擺設也很適合。圖／CAMSHOP.JP提供；窩客島整理

吉姆尼1比12模型

喜歡Jimny吉姆尼的車迷，一定對它方方正正的車頭、硬朗車身線條與小巧越野造型不陌生。這款收納盒以約1比12比例打造，保留原車辨識度極高的外觀，連車輛檢驗標章、定期檢查貼紙等細節都納入設計，讓整台迷你吉姆尼看起來更有真實汽車模型的味道。

更有趣的是，這台迷你吉姆尼可不是只能靜靜擺著欣賞，輪胎都能轉動，只要用手輕輕推動，就能像玩具車一樣往前滑行。放在工作桌旁，除了能當成面紙收納盒，也能隨時拿起來把玩，對於喜歡汽車模型、越野車或特色生活雜貨的人來說，相當有收藏吸引力。

▲這台迷你吉姆尼的用途也太多了！車頂打開不只能抽面紙，還能變成貓草盆栽的造型收納架，讓貓咪也能享受越野車的樂趣，放在家裡瞬間多了幾分俏皮生活感。圖／CAMSHOP.JP提供；窩客島整理 ▲把經典越野車縮小成桌上擺飾就是這麼有魅力！Jimny吉姆尼收納盒車身長約28.5公分、寬約14.5公分、高約13.5公分，連車尾備胎、車頭圓燈與方正輪廓都保留下來，擺在桌上就像收藏一台迷你越野車。圖／CAMSHOP.JP提供；窩客島整理



▲這次Jimny吉姆尼面紙盒改版真的更貼近日常需求！新版車頂上蓋變得更容易開啟，面紙抽取口也同步加大，除了濕紙巾，連一般袋裝面紙都能使用，不用為了抽張面紙手忙腳亂，實用度再升級。圖／CAMSHOP.JP提供；窩客島整理

Jimny收納盒藏鑰匙

別以為這台Jimny只能拿來放濕紙巾，真正讓人想收藏的巧思，還藏在車身裡面。收納盒採用可拆卸設計，打開車頂就能運用內部空間收納生活小物，鑰匙、遙控器等經常需要隨手拿取的物品，都能找到自己的位置。

如果想讓居家擺設更有個性，也可以將它當成調味料收納架或植栽容器架使用。放在客廳茶几上，可以兼顧面紙收納與裝飾效果，擺在書桌旁則能整理零碎小物，就連車庫或個人收藏展示區，也能融入Jimny獨有的越野氛圍。

Jimny新色首度登場

這次改良版提供2款車色，分別是帶有溫暖復古感的「雪紡象牙白（シフォンアイボリー）」以及低調沉穩的「中灰色（ミディアムグレー）」。其中雪紡象牙白延續Jimny受到喜愛的經典配色，中灰色則是首次加入Jimny濕紙巾收納盒系列，對已經收藏過舊款的車迷來說，也多了一個入手新配色的理由。

2款顏色呈現不同的生活風格，雪紡象牙白適合搭配木質桌面、淺色家具或溫暖居家空間，中灰色則能與深色書桌、金屬層架及汽車模型收藏區相互呼應。無論是單獨擺放，或與其他汽車收藏品一起陳列，都能讓這台迷你越野車成為空間裡的視覺亮點。

SUZUKI吉姆尼特色

Jimny吉姆尼是SUZUKI鈴木旗下具有代表性的輕型越野車，自1970年問世以來，憑藉小巧車身與鮮明越野定位，累積不少忠實車迷。後續車型經歷睽違20年的全面大改款，重新以筆直線條、方正輪廓與粗獷外型吸引市場目光，也讓Jimny成為具有高度辨識度的經典車款。

這種獨特的汽車設計語言，也讓Jimny相當適合延伸成生活雜貨。即使不是真正的汽車，只要保留方正車頭、輪廓與輪胎比例，就能讓人一眼認出吉姆尼。這次推出的迷你收納盒，正是將汽車文化融入生活用品的代表，讓喜歡Jimny的人不必擁有實車，也能在日常生活中收藏自己喜歡的車款造型。

Jimny日本Amazon預購

全新改良版「Jimny吉姆尼濕紙巾收納盒」已於2026年10月25日在日本Amazon.co.jp開放預購，並同步提供CAMSHOP.JP官方商品資訊。品牌目前公開2款配色及產品改良特色，尚未於新品資訊中揭露售價、正式出貨日期與海外配送條件。

對台灣Jimny車迷來說，如果想入手這款日本通路販售的汽車造型雜貨，可以先透過官方商品頁確認最新資訊。由於日本Amazon的配送範圍、運費與進口相關費用可能因收件地區不同而有所差異，正式下單前仍需以結帳頁面顯示的資訊為準。

▲Jimny吉姆尼迷不只可以收藏模型，連日常帆布袋都能充滿越野風格！米白色帆布搭配不同車色的吉姆尼插畫，還有一次集合多款經典配色的設計，簡單揹出門就很有車迷的個性。圖／CAMSHOP.JP提供；窩客島整理





Jimny面紙盒商品資訊

商品名稱：Jimny吉姆尼濕紙巾收納盒（JIMNY ウェットティッシュケース）

品牌：CAMSHOP.JP（キャムショップ）

授權品牌：SUZUKI鈴木

販售公司：株式會社Faith（株式会社フェイス）

預購開始：2026年10月25日

商品比例：約1比12

商品顏色：雪紡象牙白、中灰色

商品特色：濕紙巾與一般面紙兩用、可拆卸收納空間、可轉動輪胎、改良上蓋及底部蓋板

日本Amazon預購網址

amazon.co.jp





CAMSHOP.JP商品介紹

camshop.jp





吉姆尼收納盒重點整理

鈴木官方授權：日本CAMSHOP.JP推出全新改良版Jimny吉姆尼濕紙巾收納盒，延續經典越野車造型。

迷你模型比例：約1比12比例還原吉姆尼方正車身，連車檢標章與定期檢查貼紙都有設計。

雙用途收納：重新調整車頂造型，除了濕紙巾，也能收納一般面紙，增加日常使用便利性。

可拆卸車身設計：內部空間可放置鑰匙、遙控器等小物，也能延伸作為居家擺飾使用。

全新車色登場：提供雪紡象牙白與中灰色2款，其中中灰色首次加入此系列商品。

日本預購資訊：2026年10月25日起於日本Amazon開放預購，售價與正式出貨時間仍待確認。





Jimny預購注意事項

日本Amazon是否提供台灣直送，以及相關運費與稅費，需以實際商品頁面及結帳資訊為準。

目前尚未公布正式出貨日期與售價，建議購買前確認最新預購條件及商品規格。

商品雖具備可轉動輪胎與收納功能，仍應依照官方使用說明操作，避免不當拆卸造成損壞。

作為植栽或調味料相關收納用途時，應自行確認容器尺寸、穩定性與防水需求。

喜歡日本限定商品的人，也可以留意同期推出的特色生活小物與期間限定活動

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