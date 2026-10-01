神戶秋天美成粉紅仙境！7,200株波斯菊花海盛開至12月，搭纜車賞夕陽花田、歐風小屋與浪漫紅葉一次收集

神戶秋天不只有紅葉！布引香草園7,200株波斯菊接力綻放，粉紅花海一路美到12月。從歐風庭園到夕陽花田，還能搭纜車俯瞰神戶市景，成為秋季自由行值得收藏的賞花行程。

日本神戶秋天除了賞楓，還有整片粉紅波斯菊花海可以拍！位於海拔約400公尺的神戶布引香草園（神戸布引ハーブ園）迎來秋季限定花海，園內2大波斯菊花田合計約7,200株花卉接力綻放，從粉嫩花田、夕陽染金的浪漫景色，到歐洲童話風格的小屋庭園，每個角落都充滿秋日氛圍。2026年秋季活動「GARDEN FEST 2026 Autumn」一路舉辦至12月6日，還能搭乘纜車俯瞰神戶市景，11月更有機會將波斯菊與紅葉一起收入鏡頭，準備安排神戶自由行的旅人，可以把這處秋季賞花景點排進行程。

▲神戶秋天直接美成粉紅仙境。布引香草園整片波斯菊沿著山坡綻放，走進花海就被粉嫩花朵包圍，搭配遠方逐漸轉色的山林，隨手拍都是浪漫秋日大片。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理



神戶布引香草園秋季花海登場！2大波斯菊花田接力盛開至12月

神戶布引香草園每到秋天就換上不同色彩，今年以「悠閒漫步秋日庭園」為主題，推出「GARDEN FEST 2026 Autumn」秋季活動，讓旅人可以放慢腳步，欣賞山上隨季節變化的花草景色。園內最受矚目的就是「風之丘花園（風の丘フラワー園）」與「四季庭園歡喜之庭（四季の庭 よろこびの庭）」2處波斯菊花田，分別以開闊山丘與歐風庭園為特色，花色、品種與觀賞期間也各有不同。

根據園方10月18日公布的資訊，2處花田目前都約開放3成，整體波斯菊觀賞期從10月上旬延續至12月上旬。除了粉色與杏橘色波斯菊，還能欣賞色彩鮮明的千日紅，以及白色小花隨風搖曳的山桃草。隨著秋風輕吹，花田從白天的明亮柔和，逐漸轉為傍晚的暖金色調，同一片花海在不同時間拍起來都有不同感覺。

▲被粉紅波斯菊包圍是什麼感覺？神戶布引香草園的花朵從身旁一路延伸到遠方，利用前景花朵拍出柔焦效果，整個人彷彿藏進夢幻花海，浪漫氛圍直接拉滿。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理

風之丘花園5,000株波斯菊盛開！粉紅花海與神戶市景同框

想拍整片波斯菊花海，最不能錯過的就是「風之丘花園」。占地1,150平方公尺的花田種植約5,000株波斯菊，主要品種包括「橘色校園（オレンジキャンパス）」與「杏桃檸檬水（アプリコットレモネード）」，柔和的粉色、杏橘色花朵交錯盛開，讓整座山丘染上溫暖秋色。花田周圍還搭配圓球狀的千日紅，以及花姿輕盈的山桃草，形成具有層次感的秋季花景。

這裡最吸引人的地方，就是花田與神戶市景可以一起欣賞。白天能拍下整片波斯菊迎著陽光綻放的模樣，到了傍晚，低角度夕陽穿過花瓣，粉嫩花海逐漸染上金橘色光澤，花朵輪廓也變得更加柔和。風之丘花園預計從10月中旬至12月上旬進入觀賞期，若想拍攝夕陽花海，可以將這裡安排在下午後段的行程，實際拍攝效果仍須視天氣與園區開放時間而定。

▲原來波斯菊不只有粉紅色。神戶布引香草園的杏桃色波斯菊帶著淡淡粉色花心，柔和花瓣搭配金黃色花蕊，近看更能發現細緻的漸層色彩，充滿溫柔秋日氣息。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理



神戶波斯菊加紅葉雙重美景！11月起有機會一次拍到2種秋色

神戶布引香草園的秋季魅力，還包括逐漸轉紅的山林景色。風之丘花園周圍樹木進入變色季節後，粉色波斯菊與橘紅色葉片相互襯托，形成不同於一般紅葉景點的秋日畫面。園方預估「布引紅葉（布引の紅葉）」觀賞期落在11月上旬至12月上旬，與風之丘花園的波斯菊花期有所重疊。

對準備安排日本關西賞楓行程的旅人來說，11月是一個值得留意的時間點。白天可以先欣賞波斯菊花田與神戶市景，接著尋找周圍開始轉色的紅葉，傍晚再回到花田捕捉夕陽光線。由於花況與紅葉變色速度都會受到氣溫影響，實際能否同時欣賞2種景色，仍建議出發前確認園方最新公告。

▲被粉紅波斯菊包圍是什麼感覺？神戶布引香草園的花朵從身旁一路延伸到遠方，利用前景花朵拍出柔焦效果，整個人彷彿藏進夢幻花海，浪漫氛圍直接拉滿。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理

四季庭園歡喜之庭2,200株波斯菊！歐風小屋打造童話花園

喜歡歐洲鄉村風格的旅人，則可以前往「四季庭園歡喜之庭」。這處花園以香草融入日常生活為設計概念，周圍有小木屋、鄉村風格建築與層層排列的花圃，整體氛圍就像走進童話故事裡的秋日庭院。不同於風之丘花園的大面積花海，這裡更適合欣賞波斯菊與庭園建築交織的精緻景色。

歡喜之庭種植約2,200株「奏鳴曲（ソナタ）」品種波斯菊，花田面積約100平方公尺，預計從10月上旬至11月上旬進入觀賞期。波斯菊沿著階梯式花圃綻放，搭配後方的小屋與周邊建築，讓整個空間多了幾分歐洲鄉間的悠閒氣息。想拍出具有故事感的旅行照片，可以利用花田、庭園步道與建築作為不同構圖元素，呈現與山丘花海截然不同的秋季風景。

▲不用飛歐洲也能感受童話小鎮氛圍。神戶布引香草園的紅磚鐘樓、尖屋頂建築與歐風拱門超有異國感，前方還有繽紛秋季花卉點綴，走進園區就像開啟一場浪漫的歐洲花園旅行。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理



神戶布引香草園不只2處花海！入口花園也藏波斯菊拍照景點

除了2大主要花田，神戶布引香草園其他角落也能遇見波斯菊。位於海拔約400公尺山上的「迎賓花園（ウェルカムガーデン）」集合園內當季具有代表性的香草與花卉，秋季可以欣賞重瓣矮性波斯菊「雙重點擊（ダブルクリック）」與「杏桃檸檬水」品種，花朵形態與色彩都和一般常見的波斯菊有所不同。

另一處「四季庭園休憩之庭（四季の庭 くつろぎの庭）」則種植「橘色校園」波斯菊，搭配園內其他秋季草花，營造自然柔和的庭園景色。對喜歡拍照的旅人來說，不必只停留在主要花田，沿著園區步道慢慢散步，就有機會發現不同品種、花色與庭園風格交錯的秋季畫面。

▲神戶秋天真的像走進歐洲童話小鎮。布引香草園的粉紅與白色波斯菊沿著小徑盛開，搭配紅磚小屋、藤編野餐籃與滿滿綠意，隨手一拍都是充滿鄉村風情的秋日美照。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理

神戶秋季野餐體驗！波斯菊花田旁享受歐風戶外時光

除了賞花拍照，神戶布引香草園也推出秋季限定的「花園野餐2026秋季版（ガーデンピクニック2026 Autumn）」，主打免自行準備野餐用品的戶外體驗，讓旅人可以在園內花草環繞的環境中享受悠閒時光。園方表示，這項野餐活動也能在波斯菊花田享受，將賞花與秋季野餐結合，為神戶自由行增加不同的玩法。

花園野餐活動舉辦至11月23日，採事前預約制。若想安排野餐與賞花一起進行，建議提前確認預約資訊、方案內容及可使用區域，避免抵達現場才發現無法參加。尤其秋季花期與紅葉季節重疊，事先規劃好活動時間，也能保留更多空檔慢慢欣賞園區風景。

▲走進神戶布引香草園，直接被杏桃色波斯菊包圍。柔和花瓣在陽光下透出溫暖色澤，搭配藍天與蓬鬆白雲，隨手就能拍出充滿秋日氣息的夢幻美照，喜歡花海人像的旅人一定要收藏。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理



神戶布引香草園交通攻略！新神戶站步行5分鐘搭纜車上山

神戶布引香草園的交通相當方便，從新幹線或神戶市營地下鐵「新神戶站（新神戸駅）」步行約5分鐘，就能抵達纜車搭乘區域。接著搭乘約10分鐘的纜車，沿途可以從高處俯瞰神戶市區與京阪神地區景色，隨著纜車逐漸爬升，城市建築與山林景觀也會在眼前展開。

抵達海拔約400公尺的山上後，迎接旅人的是帶有中世紀歐洲古城氛圍的香草園。園內四季栽種約200種、75,000株香草與花卉，除了秋季波斯菊，還設有餐廳、咖啡休息區、露台與吊床休憩空間，可以安排賞花、用餐與休息。若想讓神戶自由行不只有市區購物或港灣觀光，這裡很適合規劃成半日以上的秋季散步行程。

▲神戶布引香草園最浪漫的時刻就在夕陽時分。金黃色陽光灑進波斯菊花田，粉嫩花朵染上溫暖光澤，連遠方山林都變得柔和，和白天的清新花海完全是不一樣的感覺。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理

神戶秋季賞花時間怎麼安排？10月看粉紅花海、11月追波斯菊紅葉

規劃神戶布引香草園秋季行程，可以依照想看的景色選擇出發時間。10月中旬至11月上旬，2大波斯菊花田的預估觀賞期重疊，適合想一次收集山丘花海與歐風庭園的旅人。進入11月後，則可以將重點放在風之丘花園，搭配周邊逐漸轉色的布引紅葉，欣賞粉色花朵與秋季山林交織的景色。

如果想拍出與一般賞花照片不同的畫面，也可以留意傍晚時段的夕陽光線。神戶布引香草園的波斯菊從白天的柔和粉色，到夕陽下的暖金色調，都呈現不同的秋季表情。加上纜車空中散步、歐風庭園與季節限定野餐，讓這座距離新神戶站不遠的山上花園，成為今年秋天值得收藏的神戶旅遊景點。

▲整個人被粉紅波斯菊包圍也太浪漫。神戶布引香草園的花海從腳邊一路延伸到遠方，粉嫩、奶油白與淡橘色花朵層層交錯，站進花田步道就能拍出滿滿秋季氛圍的夢幻美照。圖／神戶布引香草園提供；窩客島整理











神戶布引香草園2026秋季波斯菊花海活動資訊

神戶布引香草園（神戸布引ハーブ園）

活動名稱：GARDEN FEST 2026 Autumn

活動期間：即日起至2026年12月6日

波斯菊整體觀賞期：2026年10月上旬至12月上旬

活動地點：日本兵庫縣神戶市神戶布引香草園

交通方式：新神戶站步行約5分鐘至纜車搭乘區，搭乘纜車約10分鐘抵達山上

風之丘花園（風の丘フラワー園）

觀賞期間：2026年10月中旬至12月上旬

花卉品種：橘色校園、杏桃檸檬水

種植數量：約5,000株

花田面積：1,150平方公尺

賞花特色：粉色與杏橘色波斯菊、神戶市景、夕陽花田、布引紅葉

四季庭園歡喜之庭（四季の庭 よろこびの庭）

觀賞期間：2026年10月上旬至11月上旬

花卉品種：奏鳴曲

種植數量：約2,200株

花田面積：約100平方公尺

賞花特色：階梯式波斯菊花田、歐風小屋、鄉村庭園

布引紅葉（布引の紅葉）

預估觀賞期：2026年11月上旬至12月上旬

賞景特色：秋季紅葉與波斯菊花田同框

花園野餐2026秋季版（ガーデンピクニック2026 Autumn）

活動期間：即日起至2026年11月23日

參加方式：事前預約制

活動特色：免自行準備野餐用品，於園內享受秋季戶外野餐

官方秋季資訊：https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Press_autumn/

備註：以上花期依園方2026年10月18日發布資訊整理，實際開花情況、活動安排及園區營運時間以官方公告為準。

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