2027日本麥當勞福袋首度聯名PLAZA，推出薯條抱枕毯等4款小物及最高4,260日圓商品免費券。即日起至12月9日開放官方App抽選登記，中選者於2027年1月1日至1月9日門市購買。

日本麥當勞正式揭曉2027新年福袋企劃，今年首度攜手生活風格品牌PLAZA合作，將大眾熟悉的薯條、巨無霸與金色拱門圖樣轉化為4款兼具日常用途的原創小物，並隨袋附上店頭販售價格最高合計4,260日圓的商品免費券。官方App事前抽選登記已於11月24日14時啟動，開放申請至12月9日23時59分截止，有意入手的消費者需留意登記與領取時程。

▲話題度最高的薯條造型抱枕毯採雙用設計，展開是保暖毛毯，收納起來則變成一包立體薯條抱枕。圖／日本麥當勞提供；窩客島整理

▲2027麥當勞福袋與PLAZA聯名的薯條造型抱枕毯展開後印有經典角色插畫與品牌字樣。圖／日本麥當勞提供；窩客島整理

App抽選期間延長至16天，會員可憑點數兌換「當選確約券」

今年麥當勞2027福袋在購買規則上做出調整，透過麥當勞官方App進行的事前抽選申請期間，從去年的9天延長至16天，自11月24日14時起開放登記至12月9日23時59分止。除了一般抽選機制外，官方也針對Myマクドナルドリワード會員提供7,777張「當選確約券」，符合點數兌換條件者可使用7,777點直接兌換，數量採先到先得制。

成功獲得購買資格的中選者，可於2027年1月1日8時起至1月9日各店營業結束前，前往麥當勞門市完成購買，若為24小時營業門市則販售至翌日4時59分。由於參加事前抽選、使用點數兌換確約券與中選後到店購買屬於不同步驟，規劃跨年行程或安排代購前建議先確認各階段截止時間。



▲麥當勞2027福袋與PLAZA聯名推出的折疊迷你收納箱，箱身印有巨無霸插畫與PLAZA標誌，並結合金色拱門鏤空圖樣。圖／日本麥當勞提供；窩客島整理

日本麥當勞首度聯名PLAZA，4款實用小物融入生活

在備受關注的周邊內容方面，麥當勞2027福袋首度與PLAZA合作，將品牌代表性視覺重新詮釋為4款實用小物。其中，最受矚目的薯條造型抱枕毯採用雙用設計，展開時可作為日常保暖毯使用，收納摺疊後則會變身為紅黃配色的薯條包裝抱枕，讓整理動作也成為商品設計的一部分。

其餘3款聯名品項同樣圍繞著經典餐點與標誌展開，折疊迷你收納箱在箱身印有薯條與巨無霸插畫，並搭配金色拱門鏤空圖樣與PLAZA標誌；另外還有以薯條包裝為外型的小物盒，以及金色拱門造型手機架。4款原創小物分別對應居家收納、桌面整理與手機支撐需求，讓速食符號自然融入日常生活。



▲以經典紅黃薯條包裝為靈感的薯條造型小物盒，擺放文具或桌面雜物既實用又具趣味巧思。圖／日本麥當勞提供；窩客島整理

▲金色拱門造型手機架可穩定支撐手機橫放追劇，紅黃配色設計也相當吸睛。圖／日本麥當勞提供；窩客島整理

最高4,260日圓商品免費券，加碼抽1萬名金色麥當勞卡

除了4款麥當勞與PLAZA聯名原創商品外，福袋內還包含店頭販售價格最高合計4,260日圓的商品免費券，可於日本麥當勞門市兌換包括Big Mac在內的多款人氣餐點；同時每份福袋皆附帶新年抽獎機會，官方將抽出1萬名得獎者，贈送特別設計的500日圓金色麥當勞卡。由於目前資訊尚未列出福袋售價，商品券的實際可兌換品項與張數也需依後續官方活動資訊為準。

「麥當勞2027福袋」資訊

時間： 事前抽選登記期間：2026年11月24日14時至12月9日23時59分

中選者購買期間：2027年1月1日8時至1月9日各店營業結束（24小時營業門市至翌日4時59分）

販售通路：麥當勞官方App（事前抽選與點數兌換）、日本麥當勞實體門市（中選後購買）

亮點：麥當勞原創商品4款：薯條造型抱枕毯、折疊迷你收納箱、薯條造型小物盒、金色拱門手機架

麥當勞商品免費券：店頭販售價格最高合計4,260日圓，可兌換包含Big Mac在內的人氣餐點

新年抽獎機會：1萬名得獎者可獲得特別設計的500日圓金色麥當勞卡

一般事前抽選：於2026年11月24日14時至12月9日23時59分期間，透過麥當勞官方App線上申請登記

當選確約券兌換：符合Myマクドナルドリワード點數兌換條件者，可使用7,777點兌換當選確約券，限量7,777張，先到先得

注意事項： 參加抽選、兌換確約券與中選後門市購買為不同步驟，請留意各階段指定時程；商品券實際兌換品項、張數及福袋售價，請以官方最終公布活動資訊為準

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