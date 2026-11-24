無印良品內行必買前5名隱藏版好物出爐！台灣門市也買得到，通通不用新台幣100元，像是能放青蔥的長型保鮮袋59元、瀝水籃瓶罐掛鉤90元，完全是小資族的生活救星。

日本無印良品（MUJI）近期在官方社群公布過去一年「隱藏版好物」系列影片的年度收藏數排行榜，精選出5款具備高實用性的居家小物。這5款商品在日本當地定價皆在300日圓（約新台幣100元）以下，且台灣無印良品門市也買得到，涵蓋保鮮袋、分裝盒、掛鉤、密封夾與隨身水壺等日常用品。



▲無印良品「寬底雙夾鏈保鮮袋/長型」一包16入售價59元，長型寬底結構方便收納青蔥等長條食材並減少擠壓，搭配雙重夾鏈更好密封 圖／無印良品提供；窩客島整理

▲ 無印良品「不鏽鋼瓶用掛鉤/瀝水籃專用」售價90元，可直接掛在不鏽鋼瀝水籃旁，用來倒扣晾乾清洗後的瓶罐與玻璃杯相當省空間 圖／無印良品提供；窩客島整理

寬底雙夾鏈保鮮袋可放青蔥，5款百元內好物各自鎖定日常痛點

在廚房與食材保存方面，「寬底雙夾鏈保鮮袋/長型」售價59元，每包16入，容量1500ml。長型與寬底結構能減少食材被擠壓的狀況，特別適合用來擺放青蔥等較長或易折損的食材，搭配開口高低差設計與雙重夾鏈，方便開合與密封；針對吃不完的零食或乾物包裝，「PP袋用密封夾/大」每組5入售價49元，可協助封存袋口，不過使用時需留意不可放入冷凍庫，以免硬化破裂。



▲無印良品「壓克力分裝盒」採5層直立堆疊設計，售價90元，透明盒身一目了然，方便分類收納或攜帶飾品、迴紋針等事務小物 圖／無印良品提供；窩客島整理

▲無印良品「PP袋用密封夾/大」一組5入售價49元，可輕鬆夾緊未吃完的零食、爆米花或乾物包裝袋口，維持食物保存狀態 圖／無印良品提供；窩客島整理

瀝水掛鉤、多層分裝盒與隨身水壺滿足多元收納需求

針對清洗後的瓶罐與杯具晾乾需求，「不鏽鋼瓶用掛鉤/瀝水籃專用」售價90元，耐重0.5公斤，可掛於不鏽鋼瀝水籃上使用；若需要收納飾品、迴紋針等小型事務用品，「壓克力分裝盒」售價90元，採5層直立結構設計，方便分類與隨身攜帶；至於外出補水需求，「上蓋可提水壺/附刻度/約350ml」售價99元，提供藍、黑、沙棕、白色共4種色系，瓶身設有容量刻度與防冰塊傾出的內蓋，並減少瓶口螺紋以提升飲用順暢度。



▲無印良品「上蓋可提水壺/附刻度/約350ml」售價99元，上蓋設有提把方便隨身攜帶，瓶身亦附有容量刻度並推出多款色系可選 圖／無印良品提供；窩客島整理

無印良品5款百元內隱藏版好物台灣皆可買

商品價格：49元至99元不等（日本當地定價皆在300日圓／約新台幣100元以下）

販售通路：無印良品

5款榜單商品：寬底雙夾鏈保鮮袋/長型（59元，可放青蔥）、壓克力分裝盒（90元）、不鏽鋼瓶用掛鉤/瀝水籃專用（90元）、PP袋用密封夾/大（49元）、上蓋可提水壺/附刻度/約350ml（99元）



