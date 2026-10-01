日本星巴克聖誕限定11月3日開賣！莓果巧克力拿鐵4款杯身藏愛心彩蛋，東京大阪免費試喝還送千份飲料券

日本星巴克聖誕新品11月3日開賣！限定莓果巧克力拿鐵推出4款杯身，2杯還能拼出愛心緞帶。資深編輯李維唐觀察，東京大阪免費試喝與1,000份飲料券抽獎，更是旅日族值得留意的亮點。

日本星巴克聖誕限定新品準備開賣！這次連杯子都藏著小驚喜。日本星巴克宣布，11月3日起推出期間限定「DELIGHT ME莓果巧克力拿鐵」，將濃郁巧克力與莓果香氣結合，還一口氣推出4款聖誕限定杯身，其中2款杯子並排就能拼出愛心緞帶，光是包裝就讓人想收藏。除了超商搶先上市，東京、大阪還有免費試喝活動，更推出LINE聖誕賀卡抽獎，送出1,000份星巴克500日圓電子飲料券，準備到日本旅行的星巴克迷可以先把日期記下來。

▲原來便利商店買的星巴克也能變成聖誕甜點！在莓果巧克力拿鐵上擠滿鮮奶油，再加上草莓、覆盆子、巧克力醬、彩色糖粒與造型餅乾，瞬間變得超有過節氣氛，自己在家也能玩出不同的甜點喝法。圖／日本星巴克提供；窩客島整理



日本星巴克聖誕限定11月3日開賣

日本星巴克（スターバックス）與三得利飲料食品（サントリー食品インターナショナル）合作推出2026年聖誕季新品「DELIGHT ME莓果巧克力拿鐵（DELIGHT ME メリーベリーチョコレートラテ）」，屬於星巴克冷藏杯飲系列（スターバックス チルドカップ），主打冬季限定的莓果巧克力風味。新品將於11月3日率先在日本全國便利商店開賣，11月10日起陸續進入超市通路，建議售價為230日圓未稅，每杯容量200毫升。

這款飲料與一般星巴克門市現點現做的咖啡不同，而是能在便利商店冷藏櫃直接購買的杯裝飲品。對於喜歡逛日本超商、尋找限定商品的旅客來說，不必特地跑咖啡門市，就有機會買到充滿聖誕氣氛的星巴克新品。不過商品採期間限定販售，部分門市可能沒有進貨，實際供應仍以各通路為準。

▲這次日本星巴克聖誕杯真的藏了小驚喜！4款杯身各有不同的節慶配色與祝福文字，其中帶有條紋緞帶的杯款還能兩兩並排，拼出愛心緞帶圖案，連買飲料都多了交換禮物的感覺。圖／日本星巴克提供；窩客島整理

莓果巧克力拿鐵主打濃郁果香

這次「DELIGHT ME莓果巧克力拿鐵」最吸引人的地方，就是把巧克力的濃厚滋味與莓果的清新香氣放進同一杯。官方介紹，入口能感受到巧克力豐富而醇厚的風味，接著帶出莓果特有的果香，讓原本偏向濃郁甜點感的巧克力飲品，多了一層明亮的水果氣息。

比起單純的巧克力牛奶，莓果香氣讓整體風味更有冬季甜點的聯想。喜歡草莓巧克力、莓果甜點或濃郁系飲品的人，可以把這款新品列入日本超商必買清單。不過官方並未公布詳細莓果配方與甜度數據，實際口感仍要等上市後才能確認。





星巴克4款聖誕杯藏愛心彩蛋

今年日本星巴克冷藏杯系列的聖誕包裝也相當有巧思。以「為重要的人送上充滿期待的佳節」為主題，一次推出4款不同設計的限定杯身，每款都搭配充滿節慶感的圖案與祝福文字，讓原本日常的冷藏飲品，多了交換禮物般的小驚喜。

其中最特別的是杯身緞帶設計。只要將2個帶有條紋緞帶圖案的杯子正確並排，原本分開的線條就會連成一個愛心緞帶，象徵與重要的人分享溫暖心意。這個設計也讓買飲料多了互動樂趣，無論是和朋友一起挑選不同杯款，或是買2杯回飯店拍照，都能玩出屬於自己的聖誕紀念照。

▲今年聖誕節就約朋友一起喝星巴克！紅、綠、金、銀4款限定杯身拿在手上，搭配閃閃發亮的聖誕樹燈飾，隨手就能拍出滿滿節慶感。想收藏不同款式的人，11月3日起就能到日本便利商店找找看。圖／日本星巴克提供；窩客島整理



星巴克聖誕飲品加鮮奶油更有儀式感

想把超商買來的冷藏飲料變得更像咖啡館甜點，日本星巴克也公開了聖誕限定飲品的變化喝法。只要在莓果巧克力拿鐵上方加入鮮奶油，再淋上巧克力醬或焦糖醬，就能讓原本簡單的杯裝飲品，多了豐富的甜點層次。

喜歡水果風味的人，還可以搭配草莓、覆盆子等新鮮莓果，或是在旁邊放上餅乾，做成適合聖誕聚會的下午茶組合。這些都是官方推薦的自行加料方式，並非商品原本就附有配料。對於住在日本飯店、民宿，或想在家準備簡單節慶甜點的人來說，不需要複雜的製作步驟，也能讓一杯便利商店飲料多一點過節氣氛。

日本星巴克LINE送1,000份飲料券

除了新品上市，日本星巴克也推出「成為重要之人的聖誕老人2026（大切な誰かのサンタになろう 2026）」LINE電子賀卡活動。活動自11月3日上午10點開始，至11月30日晚上11點59分截止，參加者可以透過星巴克CPG官方LINE帳號製作專屬聖誕賀卡，選擇祝福文字與飲品配料裝飾，再傳送給想送上祝福的朋友。

收到賀卡的人就有機會參加即時抽獎，官方將抽出合計1,000名幸運得主，送出價值500日圓的星巴克電子飲料券（スターバックス eGift），可於日本星巴克咖啡門市使用。特別要注意，抽獎對象是收到賀卡的人，而不是單純寄送賀卡的參加者，活動參與方式與相關資格仍須依日本官方活動頁面公告為準。

▲今年聖誕不只送祝福，還有機會讓朋友收到免費咖啡！日本星巴克11月3日起推出LINE聖誕賀卡活動，自己選擇祝福文字與飲品裝飾，製作專屬賀卡傳給朋友，收到賀卡的人就有機會抽中500日圓星巴克電子飲料券，總共送出1,000份。圖／日本星巴克提供；窩客島整理

東京大阪星巴克免費試喝活動登場

如果11月剛好安排東京或大阪自由行，還可以留意星巴克冷藏杯聖誕限定快閃活動「STARBUCKS CHILLED CUP Holiday Cup Arrange」。為慶祝新品上市，日本星巴克將分別在東京澀谷與大阪梅北舉辦體驗活動，現場設置免費試喝區，讓參加者品嚐加入配料變化的莓果巧克力拿鐵，另外也規劃拍照空間，留下聖誕限定飲品的體驗紀念。

東京場將於11月14日上午11點至晚上8點，在澀谷OPENBASE SHIBUYA舉辦。大阪場則安排在11月21日相同時段，地點位於大阪梅北公園南公園區的PLAT UMEKITA。2場活動皆提供免費試喝，但飲品數量有限，發完即結束。想順路參加的旅客，建議先確認當日行程與官方活動資訊，避免抵達時已經停止發放。

日本星巴克聖誕紅杯有近30年歷史

星巴克每年推出的聖誕限定商品，早已成為不少咖啡迷期待的冬季話題。品牌早在1984年就在美國推出首款星巴克聖誕綜合咖啡（スターバックス クリスマス ブレンド），1997年開始採用節慶限定杯身設計，1999年則迎來具有代表性的紅杯。從咖啡豆、杯身到季節限定飲品，逐漸形成星巴克特有的聖誕傳統。

至於日本星巴克冷藏杯系列，則是在2005年9月率先於日本市場上市，至今已超過20年。今年透過莓果巧克力風味、4款聖誕限定包裝與愛心緞帶設計，將節慶氣氛延伸到便利商店冷藏櫃。對喜歡蒐集日本限定包裝的人來說，這次的聖誕新品不只是喝飲料，也多了與朋友分享、拍照留念的理由。

▲11月去日本玩，這場免費活動可以先記下來！日本星巴克聖誕快閃11月14日在東京澀谷登場，11月21日接著前進大阪梅北，現場除了能免費試喝莓果巧克力拿鐵，還規劃飲品加料體驗與拍照空間，試喝數量有限，送完就沒了。圖／日本星巴克提供；窩客島整理







日本星巴克聖誕限定商品資訊

商品名稱：DELIGHT ME莓果巧克力拿鐵（DELIGHT ME メリーベリーチョコレートラテ）

販售期間：2026年11月3日起期間限定販售

便利商店上市日期：2026年11月3日

超市上市日期：2026年11月10日

販售地區：日本全國，部分門市除外

商品容量：200毫升

建議售價：230日圓未稅

賞味期限：18天

限定包裝：共4款設計

官方商品網站：http://www.starbucks.co.jp/rtd/

商品特設網站：https://enjoystarbuckschilled.jp/merryberrychocolatelatte.html

日本星巴克LINE聖誕賀卡抽獎

活動名稱：成為重要之人的聖誕老人2026（大切な誰かのサンタになろう 2026）

活動時間：2026年11月3日10：00至11月30日23：59

參加方式：加入並完成日本星巴克CPG官方LINE帳號認證，製作聖誕賀卡後傳送給朋友

抽獎對象：收到賀卡的對象

獎項內容：星巴克500日圓eGift電子飲料券

中獎名額：合計1,000名

活動網站：https://enjoystarbuckschilled.jp/merryberrychocolatelatte.html#linecp

東京星巴克聖誕免費試喝活動

活動名稱：STARBUCKS CHILLED CUP Holiday Cup Arrange

活動日期：2026年11月14日

活動時間：11：00至20：00

活動地點：OPENBASE SHIBUYA

活動地址：東京都澀谷區宇田川町14之13宇田川町大樓1樓

活動內容：莓果巧克力拿鐵免費試喝、飲品加料體驗、拍照區

大阪星巴克聖誕免費試喝活動

活動名稱：STARBUCKS CHILLED CUP Holiday Cup Arrange

活動日期：2026年11月21日

活動時間：11：00至20：00

活動地點：PLAT UMEKITA

活動地址：大阪府大阪市北區大深町5之94 GRAND GREEN OSAKA梅北公園南公園區

活動內容：莓果巧克力拿鐵免費試喝、飲品加料體驗、拍照區

活動注意事項：免費試喝數量有限，送完即結束。

活動官方網站：https://enjoystarbuckschilled.jp/holidayevent2026.html

除了星巴克莓果巧克力拿鐵，還有哪些品牌推出冬季限定新口味，值得排進日本旅行必買清單？

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