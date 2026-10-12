省粉底又不卡粉！無印良品最新「舒芙蕾粉撲」爆紅，Q彈高密度不吃粉、連鼻翼都超服貼

提到無印良品，大家第一個想到的通常是簡約家具、文具或是美味的咖哩調理包，但內行的美妝控都知道，無印良品的彩妝工具區其實藏著不少高CP值的黑馬好物。最近日本無印良品推出了一系列全新的底妝粉撲，其中一款擁有超高討論度、被廣大網友稱為「舒芙蕾粉撲」的氣墊粉撲，一推出就攻佔各大社群平台，簡約俐落的外觀加上極致療癒的厚實觸感，瞬間成為美妝圈的熱門話題。

▲無印良品最新登場的粉撲系列憑藉優異質感與極簡風格，甫上市便在各大社群平台上引發廣大討論。

軟Q觸感如麻糬，高密度材質打造省粉底神器

這款被稱為舒芙蕾粉撲的「滑順親膚液態粉底用粉撲（氣墊型）」，主打專為粉底液等液態底妝設計。商品採用高密度布料製作，最大特點就是能大幅降低粉底液滲透與被海綿吸收的狀況，徹底解決底妝產品被粉撲吃光光的困擾。它柔軟又帶有飽滿厚度的極致彈力，更被不少日本網友打趣形容簡直像極了雪見大福棉花糖，甚至是舒壓療癒玩具。實測上手只需輕輕拍疊，就能將粉底勻稱服貼地推開，呈現自然細緻的柔霧妝效。

▲被稱為舒芙蕾粉撲的氣墊型粉撲擁有扎實又Q彈的質地，宛如綿密甜點般的療癒觸感讓人愛不釋手。高密度布料能有效防止粉底液大量滲入，讓每一滴底妝都能完美均勻地服貼於肌膚。

多款尺寸同步登場，細部修飾與定妝一次滿足

除了大受好評的氣墊型舒芙蕾粉撲之外，這個全新系列還貼心推出了多款不同規格與用途的粉撲選擇。像是同樣採用高密度不吃粉布料的「滑順親膚液態粉底用粉撲（2入組）」，走的是較薄透的設計，能更靈巧地照顧到全臉細節。

▲全新粉撲系列針對不同上妝需求推出多元款式，包含薄型全臉用與局部細節修飾用粉撲。

還有尺寸更精巧的「局部用粉撲（2入組）」，專門用來收拾鼻翼或眼周等微小死角的底妝。此外，定妝必備的「蜜粉用粉撲（大）」則具備優異抓粉力與適度彈性絨毛，全方位滿足各種上妝需求。

▲不論是細緻的眼周鼻翼死角，或是大面積的蜜粉定妝，都能找到最合適的美妝工具搭配。

這系列粉撲上市後便收獲許多好評，有使用者分享，拍在臉上的親膚觸感舒服到讓人想一直揉捏，連原本擔心厚實水滴形狀會不好處理鼻翼細節的疑慮，也在實際上手後大為改觀。也有美妝愛好者分享自己的獨家用法，建議先以粉底刷將粉底液均勻鋪開，再使用這款Q彈粉撲拍勻，就能打造出極具質感的無瑕底妝。喜愛搜集各種粉撲的底妝控們，近期去日本不妨把這些厲害的小工具帶回家試試。

▲蜜粉撲輕柔抓粉且富有彈性，能輕鬆打造勻稱細緻的定妝效果。

MUJI無印良品 粉撲系列 商品資訊

滑順親膚 液態粉底用粉撲（氣墊型）／貨號：23244428／售價：490日圓（含稅，約台幣99元）

滑順親膚 液態粉底用粉撲（2入組）／貨號：23244442／售價：490日圓（含稅，約台幣99元）

滑順親膚 局部用粉撲（2入組）／貨號：23244466／售價：390日圓（含稅，約台幣79元）

蜜粉用粉撲（大）／貨號：23244459／售價：490日圓（含稅，約台幣99元）





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