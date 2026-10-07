跟著買不踩雷！無印良品6款「員工愛用好物」，可堆疊竹收納箱、可機洗室內拖用過都推

每次去無印都不知道買什麼？編輯王瀅瀅表示，先照著店員推薦買一波肯定不會錯！
走進MUJI無印良品，琳瑯滿目的生活雜貨總是讓人忍不住駐足挑選，但要在茫茫商品海中挑出真正好用的寶藏，問問內部員工絕對最準。這次特別集結了日本無印良品員工們實際買過、用過且大力推薦的六樣人氣好物。包括能隨心搭配吊飾的晴雨兼用傘，以及兼具外型與機能的棉質線紋菱格拖鞋，都是讓人一試成主顧的實用代表。
1.晴雨兼用可懸掛吊飾雨傘
出門最怕突如其來的陣雨，這把具備百分之九十以上防紫外線係數的雨傘，不僅貼心照顧到防曬需求，重量也控制在約三百六十五公克，拿在手上輕巧無負擔。特別的是，它的把手上設計了一個小孔洞，可以掛上自己喜歡的吊飾打造個人風格，收傘時的固定帶左右兩邊都能輕鬆扣上，細節處充滿貼心巧思。
2.棉質線紋菱格拖鞋
每天回到家，換上一雙舒適的拖鞋最能卸下一整天的疲憊。這款拖鞋採用經水洗處理的一百趴純棉布料，呈現出自然的皺褶與蓬鬆觸感，細緻的線紋菱格壓縫帶來輕盈的腳感，不分季節一年四季都能穿著。讓人心動的是它還能直接放進洗衣網袋丟進洗衣機清洗，維護清潔變得超級輕鬆。
3.再生聚丙烯小物收納盒6段・白灰色
桌面上的零碎小物總是讓人頭痛，這款六段式的收納盒採用再生聚丙烯材質打造，能依照擺放空間自由選擇直立或橫放，大幅提升了收納的彈性。抽屜內部的隔板不僅能移動位置，還能額外追加，完美配合各種大小雜物，讓桌面瞬間變得井然有序。
4.可疊加竹製條板收納箱 附窗 大
喜歡自然系居家風格的人絕對不能錯過這款組裝式收納箱。它選用竹材製成，具備優異的通氣性結構，最多可以安心堆疊三層使用，透明的窗口設計讓內容物一目了然。底部還能加裝輪子變身簡易推車，甚至能與同系列的長方形收納箱完美混搭。
5.撥水再生尼龍圓底束口袋
出門旅行或隨身攜帶美妝小物時，這款圓底束口袋是極佳的幫手。它採用具備防潑水機能的布料製作，即使放在洗臉台周邊也不怕濕透，而且底部圓潤的設計讓袋子能夠自行站立，拿取物品非常順手，束起口來圓滾滾的模樣更是療癒可愛。
6.南瓜香濃酥餅
下午茶時間總想來點甜食慰勞自己。這款南瓜酥餅使用了濃郁的南瓜泥，將香甜的南瓜餡包裹在餅皮中，烘烤出濕潤綿密的完美口感，咬下去在口中化開的滋味令人驚豔，冰在冰箱裡冰涼後享用更是別有一番風味。
MUJI無印良品員工愛用好物 商品資訊
- 晴雨兼用可懸掛吊飾雨傘：商品編號 84954429，售價 1,990日圓（約台幣 420元）
- 棉質線紋菱格拖鞋：商品編號 23325585，售價 1,290日圓（約台幣 270元）
- 再生聚丙烯小物收納盒6段・白灰色：商品編號 83904432，售價 3,290日圓（約台幣 700元）
- 可疊加竹製條板收納箱 附窗 大：商品編號 84936265，售價 1,790日圓（約台幣 380元）
- 撥水再生尼龍圓底束口袋：商品編號 23247290，售價 1,290日圓（約台幣 270元）
- 南瓜香濃酥餅：商品編號 23115452，售價 150日圓（約台幣 32元）
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