跟著買不踩雷！無印良品6款「員工愛用好物」，可堆疊竹收納箱、可機洗室內拖用過都推

每次去無印都不知道買什麼？編輯王瀅瀅表示，先照著店員推薦買一波肯定不會錯！

走進MUJI無印良品，琳瑯滿目的生活雜貨總是讓人忍不住駐足挑選，但要在茫茫商品海中挑出真正好用的寶藏，問問內部員工絕對最準。這次特別集結了日本無印良品員工們實際買過、用過且大力推薦的六樣人氣好物。包括能隨心搭配吊飾的晴雨兼用傘，以及兼具外型與機能的棉質線紋菱格拖鞋，都是讓人一試成主顧的實用代表。

▲6款由無印良品員工推薦的私房好物，從實用晴雨傘、舒適拖鞋、高效收納盒到療癒甜點，兼具質感與機能。

1.晴雨兼用可懸掛吊飾雨傘

出門最怕突如其來的陣雨，這把具備百分之九十以上防紫外線係數的雨傘，不僅貼心照顧到防曬需求，重量也控制在約三百六十五公克，拿在手上輕巧無負擔。特別的是，它的把手上設計了一個小孔洞，可以掛上自己喜歡的吊飾打造個人風格，收傘時的固定帶左右兩邊都能輕鬆扣上，細節處充滿貼心巧思。

▲雨傘把手上的孔洞能掛上吊飾展現個人風格，收傘時的固定帶左右兩邊都能扣上非常便利。

2.棉質線紋菱格拖鞋

每天回到家，換上一雙舒適的拖鞋最能卸下一整天的疲憊。這款拖鞋採用經水洗處理的一百趴純棉布料，呈現出自然的皺褶與蓬鬆觸感，細緻的線紋菱格壓縫帶來輕盈的腳感，不分季節一年四季都能穿著。讓人心動的是它還能直接放進洗衣網袋丟進洗衣機清洗，維護清潔變得超級輕鬆。

▲拖鞋菱格布料厚度適中且穿起來輕盈舒適，可以放入洗衣網袋用洗衣機清洗是一大加分點。

3.再生聚丙烯小物收納盒6段・白灰色

桌面上的零碎小物總是讓人頭痛，這款六段式的收納盒採用再生聚丙烯材質打造，能依照擺放空間自由選擇直立或橫放，大幅提升了收納的彈性。抽屜內部的隔板不僅能移動位置，還能額外追加，完美配合各種大小雜物，讓桌面瞬間變得井然有序。

▲收納盒能配合空間選擇直立或橫放擺設，擴大了收納位置的選擇性與實用性。

4.可疊加竹製條板收納箱 附窗 大

喜歡自然系居家風格的人絕對不能錯過這款組裝式收納箱。它選用竹材製成，具備優異的通氣性結構，最多可以安心堆疊三層使用，透明的窗口設計讓內容物一目了然。底部還能加裝輪子變身簡易推車，甚至能與同系列的長方形收納箱完美混搭。

▲竹子散發的溫潤質感能自然融入室內裝潢，具備極佳的通氣結構、最多可堆疊三層。且採用平整包裝，便於購買後攜帶回家。

5.撥水再生尼龍圓底束口袋

出門旅行或隨身攜帶美妝小物時，這款圓底束口袋是極佳的幫手。它採用具備防潑水機能的布料製作，即使放在洗臉台周邊也不怕濕透，而且底部圓潤的設計讓袋子能夠自行站立，拿取物品非常順手，束起口來圓滾滾的模樣更是療癒可愛。

▲束口袋具備撥水機能的布料即使在洗臉周邊使用也很安心，圓底設計能自行站立讓拿取物品更輕鬆。

6.南瓜香濃酥餅

下午茶時間總想來點甜食慰勞自己。這款南瓜酥餅使用了濃郁的南瓜泥，將香甜的南瓜餡包裹在餅皮中，烘烤出濕潤綿密的完美口感，咬下去在口中化開的滋味令人驚豔，冰在冰箱裡冰涼後享用更是別有一番風味。

▲濃郁綿密的南瓜內餡搭配在口中會酥鬆化開的餅皮，組合起來讓人愛不釋手。除了常溫品嚐之外，也非常推薦放入冰箱冷藏後享用另一種冰涼風味。

MUJI無印良品員工愛用好物 商品資訊

晴雨兼用可懸掛吊飾雨傘：商品編號 84954429，售價 1,990日圓（約台幣 420元）

棉質線紋菱格拖鞋：商品編號 23325585，售價 1,290日圓（約台幣 270元）

再生聚丙烯小物收納盒6段・白灰色：商品編號 83904432，售價 3,290日圓（約台幣 700元）

可疊加竹製條板收納箱 附窗 大：商品編號 84936265，售價 1,790日圓（約台幣 380元）

撥水再生尼龍圓底束口袋：商品編號 23247290，售價 1,290日圓（約台幣 270元）

南瓜香濃酥餅：商品編號 23115452，售價 150日圓（約台幣 32元）





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