東京迪士尼旁藏著童話糖果屋！9層樓聖誕燈海免費拍，聖誕老人送糖果還有免費音樂會與住宿券抽獎

東京迪士尼旁竟然藏著巨型糖果屋！東京灣舞濱日航大飯店11月11日起推出聖誕燈海、免費音樂會及聖誕老人見面會。窩客島資深編輯李維唐指出，親子互動與限定住宿是這次活動的亮點。

日本東京聖誕旅行又多了一個夢幻打卡景點！鄰近東京迪士尼度假區的「東京灣舞濱日航大飯店（グランドニッコー東京ベイ 舞浜）」宣布，自2026年11月11日至12月25日舉辦聖誕系列活動，將飯店最具代表性的9層樓挑高中庭變成璀璨聖誕世界。除了閃耀燈海、巨型聖誕樹，還有能讓小朋友走進去拍照的糖果屋，12月24日、25日更安排聖誕老人現身送糖果、免費聖誕音樂會。想把日本聖誕旅行安排得更有儀式感，飯店也推出每天限量2間的聖誕主題客房，以及每人4,200日圓的限定下午茶，從拍照、吃甜點到過夜都有滿滿節慶氣氛。

▲飯店裡竟然出現巨型聖誕雪花球！東京灣舞濱日航大飯店在中庭設置雪花球造型裝置，裡面有戴著帽子的可愛雪人，兩旁還搭配發光雪花裝飾，晚上點亮燈光後更有冬季童話氣氛，來拍聖誕紀念照別漏掉這一站。圖／東京灣舞濱日航大飯店提供；窩客島整理



東京聖誕飯店9層樓燈海

走進東京灣舞濱日航大飯店3樓大廳，迎面而來的就是整片閃耀的聖誕燈飾。這座挑高9層樓、面積約4,300平方公尺的中庭，本來就是飯店最具辨識度的空間，到了聖誕季節，巨型聖誕樹、璀璨燈光與雪花球造型裝置一起登場，讓原本開闊的室內空間多了濃濃童話氣息。無論是從入口拍下整座聖誕樹，或站在節慶裝置旁留下合照，都很適合替東京冬季旅行增加一組聖誕紀念照。

飯店本身以粉紅色外觀與南歐度假風格聞名，和一般都會型商務飯店有著截然不同的氛圍。這次聖誕裝飾設置於3樓中庭大廳，活動期間全天展示，對安排東京迪士尼周邊住宿的旅客來說，不需要特別趕時間，也能在回飯店休息時感受聖誕氣氛。

▲東京迪士尼旁竟然藏著這麼夢幻的聖誕燈海！東京灣舞濱日航大飯店將9層樓挑高中庭變身聖誕世界，巨型燈飾從高處一路垂掛，兩側還有閃閃發亮的聖誕樹，走進大廳就能感受滿滿過節氣氛。圖／東京灣舞濱日航大飯店提供；窩客島整理

巨型糖果屋真的能走進去

今年最值得注意的拍照亮點，就是飯店甜點師團隊製作的「聖誕糖果屋（メゾン・ド・ノエル）」。不同於一般只能遠遠欣賞的甜點模型，這座糖果屋採用接近真實房屋大小的設計，外觀裝飾著甜甜圈、雷根糖等繽紛糖果元素，看起來就像從童話故事裡搬出來的小屋。

更讓親子旅客期待的是，小朋友還能實際走進糖果屋裡面拍照。對正在安排東京迪士尼親子旅行的家庭而言，白天可以把時間留給樂園，回到飯店後再帶孩子走進糖果屋，延續一整天的童話氣氛。糖果屋設置在3樓中庭大廳，活動期間全天開放展示，不過館方並未說明是否提供糖果屋內的實際食品供遊客食用，因此主要仍以觀賞與拍照體驗為主。

▲這座糖果屋真的可以走進去！東京灣舞濱日航大飯店的聖誕糖果屋，以繽紛糖果、甜甜圈與聖誕裝飾點綴，連屋頂都充滿甜蜜細節，小朋友還能走進屋內拍照，根本像闖進童話故事。圖／東京灣舞濱日航大飯店提供；窩客島整理



免費尋寶還能抽飯店住宿券

除了拍照，飯店也安排免費參加的數位集章活動「尋找聖誕派對夥伴（クリスマスパーティーのなかまをさがそう！）」。旅客只要使用自己的智慧型手機，就能在3樓中庭尋找隱藏的雪人夥伴，依照蒐集到的印章數量，獲得可在飯店館內使用的優惠券。

活動還藏著另一項驚喜，只要答對全部問答題目，就能取得抽獎資格，有機會抽中飯店住宿券或餐廳招待券。對帶小朋友入住的家庭來說，這種邊散步邊找線索的活動，正好能讓等待用餐或回房休息前的空檔變得更有趣。集章活動全天進行且免費參加，但獎品數量、優惠券使用門檻與抽獎細節，仍需依飯店現場公告為準。

聖誕老人免費送糖果合照

如果剛好安排12月24日或25日入住，千萬別錯過飯店限定2天的聖誕老人見面活動。聖誕老人將親自來到3樓中庭大廳，準備糖果送給小朋友，還能一起拍下紀念照片，讓孩子在日本旅行期間留下特別的聖誕回憶。

活動每天安排17時至17時30分、19時至19時30分共2個時段，參加完全免費。由於館方提醒可能依照現場狀況安排排隊順序，建議想帶孩子合照的旅客提早抵達，並留意現場工作人員指引。對準備在東京迪士尼度假區過聖誕節的家庭來說，也可以先確認樂園行程與飯店活動時間，避免錯過見面機會。

▲小朋友最期待的聖誕老人真的要來了！東京灣舞濱日航大飯店12月24日、25日限定舉辦聖誕老人見面會，不只可以近距離合照，還有糖果可以拿，每天安排17時與19時兩個時段，免費參加。圖／東京灣舞濱日航大飯店提供；窩客島整理

平安夜免費聽聖誕音樂會

聖誕夜想安排一點浪漫行程，飯店中庭還會變成免費音樂會現場。12月24日由日本阿卡貝拉團體「和聲日和（はもびより）」登場，以人聲合唱帶來聖誕演出。12月25日則由日本航空空服員志願組成的音樂鐘演奏團隊「JALベルスター2026」接棒，讓清脆的鐘聲在挑高中庭裡迴盪。

2天皆安排18時與20時各1場演出，12月24日每場約45分鐘，12月25日每場約30分鐘，地點就在3樓中庭中央廣場。這項活動不需額外支付觀賞費用，對不想把聖誕節全部排滿購物或樂園行程的旅客來說，可以在飯店裡欣賞現場演出，感受日本冬季節慶的另一種氣氛。

▲平安夜不用另外買演唱會門票，也能聽到現場聖誕音樂！日本阿卡貝拉團體「和聲日和」將於12月24日登上東京灣舞濱日航大飯店中庭舞台，18時與20時各演出1場，每場約45分鐘，免費就能欣賞。圖／東京灣舞濱日航大飯店提供；窩客島整理



聖誕主題房每天限量2間

想把聖誕氣氛直接帶進房間，東京灣舞濱日航大飯店也推出每天限量2間的「聖誕主題客房（クリスマスルーム）」。客房以聖誕樹及節慶裝飾營造過節氛圍，住宿方案還包含早餐，以及由飯店甜點師特別製作的「聖誕珠寶盒（クリスマス・ジュエルボックス）」草莓鮮奶油蛋糕。

這款蛋糕以禮物盒為設計概念，底部約12公分、高約11公分，每間客房提供1個，入住後就能在房內享用。對情侶、夫妻或想替孩子安排驚喜的家庭來說，不必另外尋找蛋糕店，也能在客房裡享受專屬的聖誕甜點時光。

住宿期間為2026年11月11日至12月25日，預訂截止日為12月22日。以2人入住1間客房計算，每人每晚25,000日圓起，價格已含稅金與服務費，2人合計為50,000日圓起。由於聖誕主題房每天只有2間，想指定入住的旅客建議提早確認房況。飯店也另有部分客房提供附贈同款蛋糕的住宿方案，適合想吃限定甜點、但不一定要入住完整聖誕裝飾客房的旅客。

▲連睡覺都被聖誕氣氛包圍！東京灣舞濱日航大飯店推出每天限量2間的聖誕主題客房，房內擺上閃亮聖誕樹，牆面還有聖誕老人與繽紛節慶圖案，搭配專屬聖誕蛋糕，入住就像提前收到一份聖誕禮物。圖／東京灣舞濱日航大飯店提供；窩客島整理

聖誕下午茶4,200日圓

喜歡日本飯店下午茶的甜點控，這次也有新理由安排舞濱行程。飯店3樓全天候餐廳「花園餐廳（ル・ジャルダン）」推出「歡迎來到聖誕森林（クリスマスの森へようこそ）」主題下午茶，將聖誕禮物盒、雪人、聖誕老人與馴鹿等節慶元素變成精緻甜點，每一款都有不同造型。甜點包含「聖誕禮物盒（クリスマス・ギフトボックス）」、「雪人（スノーマン）」、「聖誕老人帽（サンタのぼうし）」、「聖誕樹杯甜點（ツリーグラス）」與「馴鹿泡芙（トナカイシュー）」。光是把整組甜點擺在桌上，就能感受到聖誕森林般的繽紛氛圍。

鹹食部分也沒有缺席，搭配「菇菇焗烤（木の子のグラタン）」、「烤牛肉開放式三明治（ローストビーフのオープンサンド）」與「料多義式蔬菜湯（具だくさんミネストローネ）」，讓下午茶不只有甜味，也能穿插溫熱鹹食調整口感。飯店還會優先安排可眺望東京灣區域的座位，讓下午茶多了度假感。

▲這份聖誕禮物也太甜蜜！東京灣舞濱日航大飯店特製的聖誕珠寶盒蛋糕，把草莓、莓果與鮮奶油藏進精緻禮物盒造型裡，搭配粉紅色蝴蝶結裝飾，光看就充滿儀式感，入住指定聖誕住宿方案還能直接在房間享用。圖／東京灣舞濱日航大飯店提供；窩客島整理



莓果聖誕特調優惠500日圓

這次下午茶還能加點期間限定無酒精調飲「3重莓果聖誕玫瑰（トリプルベリーのクリスマス・ローズ）」。飲品以莓果與聖誕玫瑰為主題，原價每杯950日圓，下午茶活動期間可享每杯500日圓的優惠價，相當於折價450日圓。聖誕下午茶供應期間為11月13日至12月13日，僅限週五、週六、週日及日本國定假日，每天限量30份，供應時間為11時30分至16時。每人價格4,200日圓，已包含稅金、服務費，以及咖啡或紅茶。若搭配優惠無酒精調飲，每人合計4,700日圓。由於每日供應數量有限，建議確定行程後先完成預約，避免現場撲空。

▲聖誕下午茶再加一杯粉紅色莓果特調，浪漫氣氛直接加分！東京灣舞濱日航大飯店推出期間限定無酒精調飲，粉嫩莓果色澤搭配精緻杯飾，原價950日圓，活動優惠只要500日圓，搭配聖誕甜點剛剛好。圖／東京灣舞濱日航大飯店提供；窩客島整理

東京迪士尼周邊住宿攻略

東京灣舞濱日航大飯店位於日本千葉縣浦安市舞濱1之7，擁有709間客房，建築共12層樓。飯店最鮮明的特色就是帶有南歐度假氣息的粉紅色建築，以及寬敞明亮的挑高中庭。相較於東京市中心的商務型住宿，這裡更適合想把迪士尼行程與飯店度假體驗安排在一起的旅客。

交通方面，可以搭乘JR京葉線或武藏野線至舞濱站，再轉乘迪士尼度假區線，於「海濱站（ベイサイド・ステーション）」下車後步行約4分鐘抵達。若計畫前往東京迪士尼樂園或東京迪士尼海洋，建議把樂園遊玩日與飯店聖誕活動分開安排，尤其12月24日、25日的聖誕老人見面會與音樂演出都有固定時段，提前規劃才能兼顧遊樂設施、聖誕拍照與飯店體驗。

東京灣舞濱日航大飯店2026聖誕活動整理

東京聖誕燈海與巨型糖果屋

活動時間：2026年11月11日至12月25日

聖誕免費集章抽住宿券

活動時間：2026年11月11日至12月25日

聖誕老人免費見面送糖果

活動時間：2026年12月24日、12月25日

東京聖誕免費音樂會

活動時間：2026年12月24日、12月25日

東京聖誕主題房住宿方案

住宿時間：2026年11月11日至12月25日

東京聖誕森林下午茶

活動時間：2026年11月13日至12月13日，限週五、週六、週日及日本國定假日。

東京灣舞濱日航大飯店交通資訊

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