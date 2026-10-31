從高樓工地到孤獨的美食家！松重豐曾放下演員夢當建築工人，如今當導演仍記得師傅教他的那件事

《孤獨的美食家》松重豐竟曾在高樓工地貼石材！20多歲離開演藝圈的他，如今公開這段往事。資深編輯李維唐指出，最值得關注的是工地職人如何影響他日後的創作信念。

習慣看著《孤獨的美食家》主角井之頭五郎穿梭街頭、尋找美食的觀眾，可能很難想像，飾演五郎的日本演員松重豐，年輕時竟然曾經放下演員身分，跑到建築工地工作。當時20多歲的他，不只爬上高樓外牆貼石材，還得在鋼骨結構上搭設帳篷，甚至前往難以確保安全的高處施工。如今相隔約30年，松重豐回頭談起那段日子，最難忘的不是工作有多辛苦，而是工地師傅對專業的堅持。日本運動品牌亞瑟士（アシックス）10月30日公開松重豐特別專訪，讓大家看見這位熟悉的美食大叔，在鏡頭之外截然不同的人生故事。

▲誰能想到《孤獨的美食家》的五郎叔，年輕時竟然真的在建築工地工作過！松重豐換上深藍色工作服，腳踩ASICS黑色工作鞋，彎腰調整鞋款的模樣相當俐落。站在鋼構與管線之間，更讓人聯想到他20多歲曾經爬上高樓施工的那段日子。圖／亞瑟士提供；窩客島整理



松重豐20多歲曾離開演藝圈

1963年出生於日本福岡縣的松重豐，1986年加入蜷川工作室（蜷川スタジオ），正式踏入演藝圈。不過，演員這條路並非一路順遂。松重豐透露，自己在20多歲中期曾經離開演員工作一段時間，轉而投入建築工地，過著與攝影棚完全不同的生活。

那段期間，他曾在鋼骨結構上搭設帳篷，也曾負責高樓建築外牆的石材施工。工作環境不只有高度帶來的壓力，還包括必須面對難以確保安全的施工位置。對當時的松重豐來說，建築工地是一個需要不同專業彼此合作的地方，也讓他第一次近距離看見各行各業的職人，如何靠著技術完成眼前的工作。

▲下雨天走在大樓屋頂，也能看出工作鞋的機能設計有多重要！松重豐穿著卡其色外套與綠色長褲，腳踩ASICS藍色防水工作鞋，穿梭在屋頂設備之間。鞋款搭載GORE-TEX防水透濕材質，正好呼應這次雨天拍攝的工作場景。圖／亞瑟士提供；窩客島整理

工地師傅教會松重豐的事

多年後再次談起建築工地，松重豐記得最清楚的，反而是那些默默工作的師傅。他在亞瑟士專訪中提到，當時工地裡有各種不同職業的人，每個人都擁有自己的專業技術，而那些認真工作的身影，一直是他心中憧憬的對象。

松重豐認為，無論從事哪一種工作，最重要的就是把事情做好。親手完成作品，看見成果達到理想狀態，還能讓客戶感到滿意，這份成就感就是工作最大的樂趣。即使後來重新回到演藝圈，甚至開始擔任導演與企劃製作人，他依然沒有忘記當年從工地學到的價值。對自己認可的作品不輕易妥協，也是那些工地師傅留給他的影響。

▲從《孤獨的美食家》走到建築工地，松重豐這次帶來不一樣的職人故事！ASICS Working特別專訪以雨天屋頂為背景，搭配WINJOB CP605 GTX BOA系列工作鞋，讓大家看見五郎叔除了演員身分，還有一段曾在高樓外牆貼石材的真實經歷。圖／亞瑟士提供；窩客島整理



孤獨的美食家走到電影幕後

對台灣觀眾而言，松重豐最具代表性的作品，莫過於2012年開播的《孤獨的美食家》（孤独のグルメ）。劇中井之頭五郎獨自走進餐館，仔細品嚐每一道料理的模樣，早已成為日劇迷熟悉的經典畫面。其實在這部作品之前，松重豐就已累積多年表演經歷，並於1992年主演電影《地獄保全》（地獄の警備員）。

到了2025年上映的《劇場版孤獨的美食家》（劇映画 孤独のグルメ），松重豐除了繼續擔任主演，也親自負責導演與編劇，從鏡頭前走向幕後創作。今年10月3日起於Prime Video獨家上線的日劇《美味的製作方法》（おいしいのつくりかた），同樣由他參與企劃製作、編劇與導演工作。從演員轉換成帶領團隊的角色，松重豐認為，這和當年建築工地的合作方式其實很相似，都是集結擁有不同技術的人，一起完成同一件作品。

松重豐雨天屋頂拍攝專訪

這次亞瑟士日本（アシックスジャパン）選擇在下雨的東京都心大樓屋頂進行訪談，讓松重豐穿上品牌工作鞋，重新談起過去在建築現場工作的記憶。高樓屋頂、雨天環境與工作鞋的組合，也呼應了他年輕時曾經在高處施工的經歷。

專訪主題圍繞著一句簡單的話，就是「做好工作」。從建築工人到演員，再到導演與企劃製作人，松重豐的職業身分不斷改變，但他認為工作的本質始終相同。每一個人都必須依靠自己的專業完成任務，並且和其他領域的夥伴合作，才能讓最終成果達到理想狀態。

▲這雙工作鞋的細節值得近看！ASICS WINJOB CP605 GTX BOA系列採用藍色鞋身搭配銀色品牌線條，鞋面清楚可見GORE-TEX標誌與BOA旋鈕調整系統。水珠停留在鞋面上的畫面，也讓防水材質成為視覺焦點，日本含稅售價26,950日圓起。圖／亞瑟士提供；窩客島整理

ASICS工作鞋從1999年開始

除了松重豐的人生故事，這次專訪也帶出亞瑟士旗下的工作鞋系列ASICS Working。品牌自1999年開始推出工作鞋，當時市面上的作業用鞋款多半以安全性為主要訴求，穿著舒適度與外觀設計相對不是優先考量。

亞瑟士則將運動鞋累積的技術與開發經驗延伸到工作鞋領域，希望讓需要長時間站立、移動或從事現場作業的人，在安全之外，也能兼顧舒適與鞋款設計。品牌表示，目前產品已應用於不同產業，也建議從事DIY作業的人，依照工作環境與安全需求選擇合適的工作鞋。

松重豐同款ASICS防水工作鞋

松重豐這次穿著的鞋款，是亞瑟士WINJOB CP605 GTX BOA系列，日文名稱為ウィンジョブCP605 GTX BOA。這款鞋的特色在於結合防水透濕材質、快速調整包覆度的鞋帶系統，以及針對不同地面條件設計的鞋底結構。

鞋面採用比過往款式更耐用的網布材質，並搭配GORE-TEX防水透濕布料，兼顧阻擋外部水分與排出鞋內濕氣的需求。對需要在戶外、潮濕環境或不同工作場域之間移動的人來說，鞋款是否具備防水機能，以及長時間穿著的舒適度，都是選購時值得留意的條件。

BOA旋鈕與fuzeGEL鞋底機能

WINJOB CP605 GTX BOA系列另一項設計重點，就是採用BOA Fit System旋鈕式包覆調整系統，不需要反覆綁鞋帶，就能快速進行細部鬆緊調整。鞋底則配置CP Grip抓地大底，強調在不平整地面上維持抓地表現。

中底後跟內部加入fuzeGEL緩震材質，足弓位置則搭配立體結構的SRB鞋墊，並使用具有緩震特性的OrthoLite材質。這些設計主要針對工作時的腳部包覆、緩震與支撐需求，不過實際穿著感受仍會受到腳型、工作內容與地面環境影響。若是需要符合特定工地安全規範的工作鞋，也應確認鞋款的防護規格是否符合現場要求。

ASICS工作鞋售價26,950日圓起

這次松重豐穿著的WINJOB系列共有2款商品資訊，均已在日本上市。其中WINJOB CP605 GTX BOA採用黑色搭配純銀色，日文配色為ブラック×ピュアシルバー，日本含稅售價26,950日圓。另一款WINJOB CP605 GTX BOA LC則採用低彩度靛藍搭配純銀色，日文配色為ローインディゴ×ピュアシルバー，日本含稅售價27,500日圓。

從傳統工作鞋強調實用性的定位，到如今加入防水材質、旋鈕調整系統與運動鞋緩震技術，亞瑟士希望讓專業工作鞋同時具備功能與外觀設計。對喜歡機能鞋款的消費者而言，這次松重豐的專訪也提供另一個認識日本工作鞋的角度。不過，2款商品目前提供的是日本市場價格與上市資訊，台灣是否販售、實際售價及通路，仍須以當地官方公告為準。

▲原來五郎叔穿起日系工裝也這麼有型！松重豐以卡其色工作外套搭配白色上衣與綠色長褲，站在高樓屋頂眺望遠方。簡單的色彩搭配，加上鋼構與城市天際線，讓整體畫面多了幾分沉穩的職人味道。圖／亞瑟士提供；窩客島整理







松重豐ASICS Working特別專訪

活動時間：2026年10月30日起公開

ASICS WINJOB CP605 GTX BOA工作鞋

上市時間：日本已上市

商品名稱：WINJOB CP605 GTX BOA。

商品配色：黑色與純銀色。

日本售價：26,950日圓，含稅。

商品名稱：WINJOB CP605 GTX BOA LC。

商品配色：低彩度靛藍與純銀色。

日本售價：27,500日圓，含稅。

防水機能：採用GORE-TEX防水透濕材質，搭配耐用性較前代提升的網布鞋面。

穿著設計：配置BOA旋鈕調整系統、CP Grip抓地大底、fuzeGEL後跟緩震材質與OrthoLite鞋墊。

官方網站：https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/working

ASICS工作鞋選購注意事項