大阪秋季甜點太犯規！PABLO京都焙茶蒙布朗擠滿濃香奶油，490日圓只賣到10月底

京都焙茶控10月到大阪別錯過這顆。資深美食旅遊編輯李維唐表示，PABLO將京都產焙茶、白豆沙與招牌起司塔結合，再以栗子點出秋季感，從風味到造型都緊扣日本秋季甜點特色，且限定販售至10月31日。

日本焙茶控到大阪又有秋季甜點可以吃了。現烤起司塔專門店PABLO從2026年10月1日起，在大阪心齋橋本店期間限定推出「PABLO mini焙茶蒙布朗」，把京都產焙茶、白豆沙與招牌起司塔一次疊在一起，再擠上滿滿自家製焙茶奶油、放上栗子收尾。從酥脆塔皮、滑順濃郁起司餡，到帶著焙火香氣的焙茶奶油，每顆售價490日圓，限定販售至10月31日，10月準備逛心齋橋的人可以直接把這款秋季限定甜點記下來。

▲10月逛大阪心齋橋可以把這站排進去，PABLO心齋橋本店推出秋季限定焙茶蒙布朗，滿滿焙茶奶油盤成蒙布朗造型，深沉茶色搭配金黃栗子，還沒開吃就先被秋天氛圍燒到。圖／PABLO提供；窩客島整理



PABLO mini京都焙茶變身秋季限定甜點

這次PABLO沒有把秋天的主角只留給栗子，而是把京都產焙茶拉到味道核心。「PABLO mini焙茶蒙布朗」以原味PABLO mini作為基底，在酥脆塔皮中注入滑順又帶有濃郁滋味的起司餡烘烤，再於表面擠上大量自家製焦香焙茶奶油，從塔皮、起司到焙茶形成不同層次。

焙茶本身帶有鮮明的烘焙香氣與淡淡苦澀感，PABLO則加入白豆沙調和，利用白豆沙柔和的甜味平衡焙茶風味。入口可以從起司塔的濃郁感一路吃到焙茶特有的香氣，白豆沙則讓整體甜味更加圓潤，讓焙茶、白豆沙與起司3種不同個性的味道疊在一起。

▲焙茶控光看剖面就會想吃，酥脆塔皮包著滑順濃郁的起司餡，上層再擠滿京都焙茶與白豆沙製成的焙茶奶油，最後放上栗子點綴，一口就能吃到茶香、乳香與秋季感。圖／PABLO提供；窩客島整理

京都產焙茶搭配白豆沙，焦香焙茶奶油直接擠滿塔面

喜歡焙茶甜點的人，這次最值得注意的就是塔面上的自家製焙茶奶油。PABLO將京都產焙茶與白豆沙結合，製成帶有焦香風味的焙茶奶油，再大量擠在原味PABLO mini上。焙茶原本具有的香氣、風味與些微苦澀，碰上白豆沙溫和甜味後，讓整體不只是單純追求甜度，而是保留焙茶本身較有深度的茶香特色。

底層則回到PABLO mini最重要的起司塔結構，酥脆塔皮包覆滑順濃郁的起司餡，上方再接續柔滑焙茶奶油。吃下去時可以同時感受到塔皮的酥脆與兩種餡料的滑順質地，焙茶香、白豆沙甜味與起司濃郁感依序交疊，也是這次新品最主要的風味組合。

栗子放上焙茶蒙布朗，從造型到風味都換上秋季版本

既然名為焙茶蒙布朗，視覺上自然也少不了秋季代表性的栗子。PABLO在焙茶奶油上方以栗子點綴，將原本大家熟悉的小尺寸起司塔轉變成帶有秋季氣息的蒙布朗造型，從焙茶色澤到頂端栗子，都直接呼應這次期間限定新品的秋季主題。

對喜歡PABLO mini的人來說，這次最大的變化就是在熟悉的酥脆塔皮與濃郁起司餡之外，多了一層京都焙茶與白豆沙帶來的日式甜點風味。焙茶的焦香與微苦、白豆沙的柔和甜味，再接上起司餡本身的濃郁感，讓一顆小巧起司塔同時集合茶香、乳香與栗子的秋季印象。

▲10月逛大阪心齋橋可以把這站排進去，PABLO心齋橋本店推出秋季限定焙茶蒙布朗，滿滿焙茶奶油盤成蒙布朗造型，深沉茶色搭配金黃栗子，還沒開吃就先被秋天氛圍燒到。圖／PABLO提供；窩客島整理











PABLO mini焙茶蒙布朗

日文原名：PABLO mini ほうじ茶モンブラン

售價：490日圓，含稅

販售期間：2026年10月1日至10月31日

販售店舖：現烤起司塔專門店PABLO心齋橋本店

商品特色：以PABLO mini原味起司塔為基底，搭配京都產焙茶與白豆沙製成的自家製焙茶奶油，最後以栗子點綴，打造秋季蒙布朗風格

地址：大阪市中央區心齋橋筋2之8之1心齋橋Zero One大樓1樓

營業時間：每日10：00至21：00

官方網站：https://www.pablo3.com/

吃完PABLO京都焙茶蒙布朗還想繼續追日本秋季新品？

推薦閱讀：日本GODIVA秋季限定飲品登場！大阪難波搶先開賣安納芋與萬聖節紫芋巧克力，搭配香脆地瓜糖口感滿分

推薦閱讀：日本萬聖節麵包萌翻！木村屋總本店南瓜燈藏布丁奶油餡、紅蝴蝶結黑貓包巧克力卡士達，10月限定開賣

推薦閱讀：日本萬聖節甜點萌翻！gelato pique cafe南瓜貴賓狗、蝙蝠西高地犬變身可麗餅，10月限定開吃