3COINS這次過份了！夢幻聯動Umbra推5款高顏值極簡雜貨，百元價買到飯店高級感

這次的聯名真的讓人眼睛一亮！編輯王瀅瀅表示，近期有機會去日本旅遊的朋友，記得去門市挖挖寶！

知名日系居家雜貨品牌3COINS，近日特別攜手熱銷全球120多個國家、來自加拿大多倫多的當代家飾品牌Umbra，推出全新的聯名企劃。全系列將Umbra最具代表性的簡約流線輪廓，注入3COINS獨家調配的全新原創色彩，從精緻小巧的HUG TRAY收納托盤到線條流暢的SLIM CAN窄型垃圾桶，每一款都展現出極致俐落的高質感，讓人在千元日幣（約台幣100-200元上下）有找的親民預算下，毫不費力地替家中的衛浴、書桌與客廳換上宛如設計旅店般的精緻氛圍。

▲3COINS攜手加拿大Umbra推出高CP值聯名家飾，全系列親民售價只要新台幣百元起。

SLIM CAN 窄型垃圾桶

這款窄身設計的SLIM CAN徹底破除垃圾桶佔據空間的既定印象，極致纖薄的造型能輕鬆貼合牆邊、沙發縫隙或是洗手台旁邊的狹窄角落。雖然外觀看起來輕巧俐落，內部卻擁有約7.5公升的充裕容量。材質選用耐用度極佳的聚丙烯，不僅日常清潔時可以直接用水沖洗，頂部更細心設計了便利提把，讓拿取移動或清理垃圾變得順手且優雅。

▲極薄狹縫設計能輕鬆貼合牆邊與沙發角落，徹底顛覆垃圾桶佔用空間的既定印象。

SWEE CAN 搖蓋桌面垃圾桶

專為桌上與小空間打造的SWEE CAN，擁有圓潤可愛的球體線條，擺在角落宛如一件精緻的桌上裝飾品。亮點在於順暢的搖蓋式設計，日常單手就能順手丟入小垃圾，不必擔心雜物外露影響視覺美觀。這款垃圾桶推出多款活潑又洗練的色彩選項，非常適合擺放在書桌、化妝台、洗手台或是床頭櫃上，為生活隨處添增一份俐落的設計巧思。

▲圓潤可愛的球體線條搭配洗練色彩，擺在角落就像一件精緻的桌上藝術裝飾品。

HUG SOAP PUMP 洗手乳按壓瓶

以柔和圓潤線條打造的HUG SOAP PUMP，是能瞬間提升浴室或廚房水槽質感的靈魂單品。瓶身特別處理成霧面軟觸感（Soft-touch）材質，細緻溫潤的手感搭配耐磨耐用的特性，流露出低調而內斂的高級質感。加大面積的按壓頭大幅增加了施力面積，按壓體驗非常流暢，讓每天看似平常的洗手步驟都充滿儀式感。

▲瓶身採用溫潤的霧面軟觸感材質，極簡線條能瞬間提升洗手台與廚房水槽的質感；並特別加大按壓頭面積，帶來順暢的使用體驗。

HUG TRAY 收納托盤

設計極簡而充滿溫度的HUG TRAY收納托盤，採用沉穩的霧面質感與平滑圓潤的邊角設計，能優雅地融入客廳桌面或洗手台等空間。托盤表面同樣擁有親膚柔和的手感，非常適合用來集中擺放戒指、項鍊、香水瓶、鑰匙或眼鏡等隨身小物。最貼心的是，托盤的尺寸經過精心計算，能將同系列的洗手乳按壓瓶與收納筒完美組合排列，呈現整齊劃一的視覺效果。

▲沉穩霧面質感與平滑圓潤的邊角，能完美集中擺放戒指、香水、鑰匙等隨身貴重小物。

HAG STAND 收納筒

造型俐落優雅的HAG STAND多功能收納筒，以霧面質感搭配流暢曲線，為瑣碎的桌上小物提供了最美觀的歸宿。具備優異耐用度的觸感材質，使其非常適合擺放在洗手台放置牙刷與刮鬍刀，或是放在辦公桌與化妝台上收納文具和妝容刷具。簡單直立收納就能讓原本凌亂的桌面瞬間變得乾淨有序，輕鬆打造簡約洗練的生活角落。

▲俐落優雅的流線造型，為洗手台上的牙刷、刮鬍刀或是辦公桌文具提供了最美觀的歸宿。

3COINS聯名Umbra 商品資訊

SLIM CAN 窄型垃圾桶／umbra 770日圓（約新台幣165元）

SWEE CAN 搖蓋桌面垃圾桶 660日圓（約新台幣142元）

HUG SOAP PUMP 洗手乳按壓瓶 880日圓（約新台幣189元）

HUG TRAY 收納托盤 550日圓（約新台幣118元）

HAG STAND 收納筒 550日圓（約新台幣118元）





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