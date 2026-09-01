秋天東京近郊賞花新景點！群馬花卉公園雙慶典登場，夜間點亮十萬輪鮮花投影，還能親手採摘限量黃色玫瑰與體驗溫暖焚火

秋季正是造訪日本賞花的最美時刻！位於群馬前橋的「ぐんまフラワーパークプラス（群馬花卉公園加）」將於2026年10月10日（土）起推出雙慶典，不僅有縣內最多5,700株芳醇秋薔薇，更首度打造十萬輪鮮花的夜間光影點燈。「資深編輯 李維唐 表示：『秋天的玫瑰因氣溫下降開花較慢，色彩比春季更深邃濃郁，搭配獨家限量黃玫瑰與夜間投影，是今年秋天最具視覺衝擊與療癒感的走訪景點。』」

微涼秋風捎來濃郁花香，此刻正是一場走入自然與光影盛宴的最佳時機。位於日本群馬縣前橋市的群馬花卉公園加（ぐんまフラワーパークプラス），在秋意漸濃之際迎來年度最引人矚目的盛事。隨著氣溫緩緩下降，秋季綻放的玫瑰相比春季擁有更為深邃鮮豔的色彩與更加濃郁的芳香。園區集結群馬縣內數量最多、高達5,700株的秋薔薇，於2026年10月10日（土）至11月23日（月・祝）隆重推出秋季主打慶典「AUTUMN BLOOM FAIR」，更首度同步展開夜間點燈活動「Night Bloom」，以沉浸式的光影與十萬輪鮮花交織出璀璨絕景，為前來造訪的旅人獻上白天與夜晚截然不同的極致視覺饗宴。

▲晴朗藍天下的群馬花卉公園加（ぐんまフラワーパークプラス），園區內盛開著各式色彩繽紛的秋季花卉與玫瑰，交織出遼闊且充滿詩意的歐風花園美景。圖／ぐんまフラワーパークJV提供；窩客島整理

大師級品味！朝聖日本育種名家羅莎東方系列與獨家限定玫瑰

對於喜愛花卉與植物美學的旅人而言，這次的慶典絕對是不容錯過的朝聖之旅。園區內多達九成的玫瑰皆出自日本知名育種家木村卓功（木村卓功）之手，他所創立的品牌「羅莎東方（Rosa Orientis）」因極具抗病性與華麗姿態而享譽國際。最受矚目的焦點莫過於木村卓功專為園區特別育種的獨家限定品種「黃金可可（ココンジョーヌ）」。這款珍稀玫瑰擁有如同法文名稱「黃色之繭」一般的圓潤可憐花型，伴隨清新明亮的茶香，展現出令人心動的優雅質感。今年秋天園區更回應眾多花迷的熱烈期盼，首度於園內花卉商店（ハナショップ）限定販售「黃金可可（ココンジョーヌ）」的花苗，讓遊客能將這份獨一無二的浪漫帶回家中延續。

▲日本知名育種家木村卓功（木村卓功）先生置身於他所精心培育的玫瑰花海中，園內有高達九成的玫瑰皆出自其品牌「羅莎東方（Rosa Orientis）」。圖／ぐんまフラワーパークJV提供；窩客島整理

▲園區獨家限定品種「黃金可可（ココンジョーヌ）」，宛如法文「黃色之繭」般的圓潤花型相當討喜，今年秋天更首度於園內限定販售花苗。圖／ぐんまフラワーパークJV提供；窩客島整理

秋薔薇週極致體驗！花香下午茶與手作採花打造五感奢華饗宴

為了讓造訪者徹底沉浸在花海魅力中，園區於10月17日（土）至11月3日（火・祝）期間特別打造「秋薔薇週」。在此期間，5,700株秋薔薇達到最佳觀賞期，園區精心規劃多款五感體驗活動。喜愛手作感體驗的旅人可以參與專人指導的採花活動（秋バラの花摘み体験），將親手採摘的鮮花放入專用玻璃瓶中保存浪漫回憶；或者加入專業園丁帶領的導覽行程（ガーデナーツアー），深度探索秋季花卉的生長奧秘。此外，園區更限定推出結合當季名產水梨與玫瑰芳香的「玫瑰與水梨下午茶（バラと梨のアフタヌーンティー）」，在滿園花香環繞下品嚐精緻甜點，感受兼具視覺與味覺的奢華午後。活動期間還將陸續舉辦集結古董雜貨與花卉的「古花市」以及充滿在地風味的「有機市集（オーガニックマルシェ）」，帶來豐富多樣的生活靈感。

▲在「秋薔薇週」期間發起的「園丁導覽行程（ガーデナーツアー）」，由專業園丁親自帶領走訪園區，深入解說秋季花卉與玫瑰的生長奧秘。圖／ぐんまフラワーパークJV提供；窩客島整理

▲慶典期間舉辦集結各式古物雜貨與風格花卉的熱門活動「古花市」，吸引許多熱愛生活美學的遊客前來挖寶逛市集。圖／ぐんまフラワーパークJV提供；窩客島整理

首度夜間點燈！十萬輪秋花與光影投影織就夢幻夜花園

當夜幕降臨，群馬花卉公園加將幻化為完全不同的夢幻世界。每日17時起的夜間點燈活動「Night Bloom」是園區升級改造後首次舉辦的大型夜間盛會。以HANA區域的メインフラワーガーデン為核心，暖色調的燈光溫柔點亮了由萬壽菊、百日草、雞冠花與波斯菊組成的秋季花海，結合濃郁優雅的秋薔薇，共計十萬輪花朵在光影中綻放奇幻色彩。現場更導入動態光影投影技術（プロジェクションマッピング），使盛開的萬壽菊與流動的光影交織出令人屏息的視覺藝術。漫步於夜間園區，還可以購買會發光的糖果（光るキャンディ）與植物螢光棒（ボタニカルサイリウム），增添夜遊的歡樂氛圍；手作迷也能體驗製作「光芒膠囊吊飾（光るカプセルチャーム作り）」，封存乾燥花與光影交融的美好瞬間。

▲夜間花園運用夢幻的藍色光影投射於花草之間，宛如在夜色中鋪上一張波光粼粼的光影地毯，吸引不少遊客駐足拍照。圖／ぐんまフラワーパークJV提供；窩客島整理

▲夜間點燈下的萬壽菊、百日草與雞冠花，在暖色燈光的烘托下綻放出極具層次感且溫暖鮮豔的秋日色彩。圖／ぐんまフラワーパークJV提供；窩客島整理

星空下的溫暖焚火！暢遊極致秋日的貼心實用攻略

在秋涼的夜風中，園區特別於水岸平台（ミナモテラス）設置了每日開放的焚火區（焚き火エリア）。圍繞著微微搖曳的溫暖火光，捧著一杯熱氣騰騰的特調飲品或享用限定焚火美食，享受星空與花香包圍的療癒時光，為一整天的行程劃下完美句點。欲前往造訪的旅客，可搭乘車輛經由北關東自動車道伊勢崎交流道或關越自動車道赤城交流道前往，車程均約30分鐘。值得注意的是，若計畫於10月28日（水）造訪，適逢群馬縣民之日（群馬県民の日），全園區將提供入園費半額優惠，絕對是規劃秋季日本行不可錯過的超值亮點。

▲水岸平台（ミナモテラス）每日特別開放焚火區，遊客可以親自體驗炭烤團子等焚火美食，在秋夜裡感受溫暖療癒的氛圍。圖／ぐんまフラワーパークJV提供；窩客島整理









「AUTUMN BLOOM FAIR」與「Night Bloom」

舉辦地點：ぐんまフラワーパークプラス（群馬縣前橋市柏倉町2471-7）

活動期間：2026年10月10日（土）～ 2026年11月23日（月・祝）

營業時間：9:00 ～ 20:30（夜間點燈17:00開始，最後入場20:00）

休園日期：每週二定休|

入園費用：大人1,200日圓／中小學生400日圓／未就學兒免費／寵物200日圓（10月28日群馬縣民之日享半額優惠）

白天焦點活動（AUTUMN BLOOM FAIR）

5,700株秋薔薇盛開：展示群馬縣內最多數量的秋薔薇，9割以上為世界知名育種家木村卓功的「ロサ オリエンティス（Rosa Orientis）」品牌玫瑰。

限定玫瑰與花苗初售：展出園區獨家限定品種「ココンジョーヌ（黃金可可）」，並於花卉商店（ハナショップ）首度限定販售其花苗。

秋薔薇週（10月17日～11月3日）特別體驗：

秋薔薇採花體驗：每日10:45及13:00舉行，採摘鮮花放入專用瓶帶回（2,200日圓，需預約）。

園丁導覽行程：10月18日與11月3日11:00～12:00，由專業園丁解說並體驗採花（500日圓）。

玫瑰與水梨下午茶：10月24日與10月25日12:00～14:00，結合玫瑰與秋季水梨的主題下午茶（3,500日圓）。

主題市集與工作坊：

有機市集：10月28日 9:00～15:00，展售在地有機蔬菜。

古花市：10月31日 9:00～16:00 及 11月1日 9:00～15:00，集結古物與花卉。

組合盆栽工作坊：11月14日 10:00～11:00 及 13:30～14:30，使用群馬在地花卉進行組合盆栽體驗（免費參加）。

夜間焦點活動（Night Bloom，17:00起）

十萬輪秋花光影點燈：以HANA區域為中心，使用溫暖燈光照亮萬壽菊、百日草、雞冠花、波斯菊與秋薔薇等共十萬輪鮮花。

萬壽菊光影投影：於萬壽菊花海結合動態光影投影（プロジェクションマッピング）演出。

限定商品與夜間體驗：

周邊販售：商店販售「光るキャンディ（發光糖果）」與「ボタニカルサイリウム（植物螢光棒）」。

手作工作坊：製作「光るカプセルチャーム作り（光芒膠囊吊飾）」，將乾燥花與發光組件裝入吊飾（500日圓，最後收件20:00）。

水岸焚火區：每日15:00～20:00（最後點餐19:30）於水岸平台（ミナモテラス）開放，提供溫暖飲料與焚火美食。

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