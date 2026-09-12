一坐下就不想站！日本爆紅終極懶骨頭「麻糬沙發」，久坐也Q彈不塌陷耍廢必備

編輯王瀅瀅表示，身為懶人不能沒有一顆懶骨頭吧！

結束一整天的奔波，回到家第一件事莫過於找個溫暖角落把自己放空。現代人在忙碌節奏中越來越注重居家生活的儀式感與舒壓氛圍，而日本居家品牌YURUMARU推出的CUSHION SOFA「麻糬懶人沙發」，近期便在Threads、Instagram等社群平台上引發熱烈討論。這款兼具療癒感與機能性的懶骨頭沙發，標榜能帶來極致舒適感，憑藉專利Q彈綿質地與溫柔承托力，迅速成為宅家追劇族與居家辦公者的放鬆首選，讓人一坐下就舒服到不想再站起來。

▲日本YURUMARU麻糬懶人沙發憑藉極致療癒的包覆感受，成為社群上熱烈討論的居家舒壓首選。

不怕坐下去就塌掉！能撐住身體的終極懶骨頭

傳統微粒懶骨頭沙發常被人抱怨坐久了容易深陷其中，導致起身困難甚至腰酸背痛。為了徹底解決這個困擾，研發團隊耗時一年半特別調配出獨家的Q彈綿與絲棉混紡填充，打造出兼具柔軟Q彈與彈韌支撐的絕妙觸感。這種材質能均勻分散體壓，即便長時間維持同一姿勢看書或追劇，肩頸與腰部也不會感到負擔，完美兼顧了包覆感與穩定坐姿。

▲獨家混合的Q彈綿技術有效分散體壓，改善傳統懶骨頭容易沉陷的缺點，長時間癱坐追劇也不必擔心腰酸背痛。

要坐要躺隨你變！一手就能輕鬆移到各角落

這款沙發在空間運用上也展現了極高的靈活度，約1公尺寬的大型尺寸能讓成年人舒服地將全身託付其中，而重量僅約10公斤，無論想移到客廳還是臥室角落都輕巧不費力。直放時可作為堅實靠背以便閱讀或居家辦公，橫放時又能化身為包覆感十足的放鬆躺椅，甚至還能直接當作枕頭使用。布套亦支援拆卸機洗，清潔維持相當便利。

▲無論直放作為工作靠背或橫放進行半躺休息，都能靈活切換出最舒服的生活型態。

涼感布料清爽登場！6款夏日繽紛新色必入手

繼2025年12月首波推出的赤陶紅、苔蘚綠、酷灰、象牙白與沙米色等5款溫潤秋冬配色後，品牌於2026年7月28日正式推出了專為夏季打造的全新布套系列。相較於原先的起毛材質，夏季新版選用了觸感極為平滑爽俐的涼感布料，並一口氣推出櫻花粉、蜂蜜黃、靛藍、牛奶米、摩卡棕與常春藤綠等6款清新色彩，讓整體色系擴增至11色，讓大家能隨著季節更換居家風貌。想入手的朋友，目前可直接透過日本YURUMARU官方網站（yurumaru.life）訂購；台灣消費者亦可透過國內生活選品電商或代購平台購入。

▲豐富的新色陣容搭配可拆洗設計，輕鬆為居家空間妝點出清爽宜人的夏日氛圍。

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