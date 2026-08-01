名古屋PARCO全新開幕！航海王草帽商店與哥吉拉限定公仔搶先看，動漫迷必訪地標攻略。

日本名古屋PARCO西館8樓全新改裝開幕，集結40間娛樂店舖與獨家限定周邊，打造日本頂級動漫地標。窩客島資深編輯李維唐表示，這次升級不僅融合立體沉浸式視覺體驗，獨家名古屋限定周邊更是赴日旅遊動漫迷不可錯過的必訪亮點。

計畫前往日本名古屋旅遊的動漫迷又有全新朝聖清單了。位於熱鬧榮區的人氣百貨購物地標名古屋PARCO，即將在2026年9月4日呈現讓人驚豔的空間變革。這次改裝把焦點放在西館8樓全新打造的PARCO娛樂PARK，將傳統的百貨商場空間大幅度翻轉為結合互動科技與熱門動漫IP的夢幻場域。隨著樓層全新亮相，全館娛樂主題店舖規模一舉擴增至40間，包含深受大朋友小朋友喜愛的Pokémon Center與KIDDY LAND，一躍成為日本具代表性的大型娛樂文化地標。

▲名古屋PARCO西館8樓「PARCO娛樂PARK」全新改裝登場，集結航海王、哥吉拉、皮卡丘與蠟筆小新等多款熱門動漫IP陣容。圖／名古屋PARCO提供；窩客島編輯李維唐整理



巨大哥吉拉壁畫與沉浸式螢幕營造震撼視覺體驗

走進西館8樓的公共空間，最先吸引目光的是極具視覺張力的沉浸式娛樂區域。現場建置了總面積超過22平方公尺的多面大型螢幕，立體動態影像輪播著哥吉拉與假面騎士等經典角色，逼真的視覺畫面讓人彷彿身歷其境。順著樓層往下走至西館7樓，牆面上展示高約4.5公尺、寬約6.5公尺的哥吉拉大型壁面藝術更是不可錯過的打卡亮點。這幅作品巧妙融合名古屋在地象徵「金鯱」、傳奇怪獸摩斯拉以及名古屋城等重要元素，展現出強烈的在地特色與視覺衝擊。

▲Godzilla Store Nagoya專賣店展出霸氣哥吉拉模型，搭配立體多螢幕打造沉浸式體驗場域。圖／名古屋PARCO提供；窩客島編輯李維唐整理

▲西館7樓展示高約4.5公尺、寬約6.5公尺的哥吉拉大型壁面藝術，結合金鯱與名古屋城等在地元素。圖／名古屋PARCO提供；窩客島編輯李維唐整理

熱門動漫商店首度進駐東海地區與名古屋限定周邊

購物體驗方面，西館8樓一口氣引進了10間首度進駐東海地區的重磅動漫專賣店。作為東海地區唯一的ONE PIECE航海王草帽商店名古屋店，現場除了滿滿的航海王商品，更推出融入在地特色的名古屋限定「金鯱喬巴」鑰匙圈。活動期間每筆消費都會贈送1張名古屋限定貼紙，消費金額滿5,000日圓以上含稅還能把限定的「金鯱喬巴」提袋帶回家。同場登場的蠟筆小新官方商店動感百貨名古屋店，特別以野原新之助一家最常光顧的「動感百貨公司」為主題空間，讓走進店內的顧客都能一秒化身為作品中的角色，享受輕鬆愉快的購物時光。

▲東海地區唯一的「ONE PIECE 航海王草帽商店 名古屋店」引進多款周邊商品與主題限定紀念禮。圖／ONE PIECE 航海王草帽商店提供；窩客島編輯李維唐整理

哥吉拉限定配色公仔與限量金色塗裝滿額尊榮禮

怪獸迷喜愛的Godzilla Store Nagoya也帶來多款極具收藏價值的獨家限定商品。現場開賣「MSS哥吉拉1964名古屋城限定款Godzilla Store限定色」以及「電影怪獸系列哥吉拉1964金鯱配色版」，把經典怪獸與在地文化完美結合。此外，現場也祭出吸引力十足的限定滿額活動，單筆消費金額達到10,000日圓以上含稅，就能免費獲得開幕紀念限定禮「BE@RBRICK哥吉拉1964金色塗裝版100%」，為此行留下極具價值的戰利品。

▲Godzilla Store Nagoya開賣「電影怪獸系列哥吉拉1964金鯱配色版」與滿額贈送的「BE@RBRICK 哥吉拉1964 金色塗裝版 100%」。圖／Godzilla Store Nagoya提供；窩客島編輯李維唐整理



集結豐富角色周邊與主題餐飲展覽的一站式探索空間

除了人氣角色專賣店之外，西館8樓還集結了「假面騎士商店名古屋店」、「AniBirth」、「西村優志購買部本店名古屋」、「森林家族Premium」等豐富店舖，並結合「THE GUEST CAFE BY PARCO」與「SWEETS PARADISE / COLLABO PARADISE」等主題餐飲空間。搭配同步開設的「PARCO HALL」大型展覽空間，未來將定期舉辦沉浸式影像特展與快閃體驗店。從購物、拍照打卡到主題美食，這座全新的綜合娛樂場域將為名古屋自由行帶來豐富且充實的假期體驗。

▲名古屋PARCO西館8樓於共用區域設置總面積逾22平方公尺多面大型螢幕，呈現躍出畫面的立體視覺效果。圖／名古屋PARCO提供；窩客島編輯李維唐整理





名古屋PARCO西館8樓「PARCO娛樂PARK」全新改裝開幕活動

活動時間： 2026年9月4日盛大開幕



ONE PIECE 航海王草帽商店 名古屋店：

推出名古屋限定「金鯱喬巴」鑰匙圈等周邊商品。

開幕活動期間，每筆消費即贈送名古屋限定貼紙1張。

單筆消費滿5,000日圓以上含稅，即贈送「金鯱喬巴」提袋1個（數量有限，送完為止）。

Godzilla Store Nagoya：

開賣限定商品「MSS哥吉拉1964名古屋城限定款Godzilla Store限定色」及「電影怪獸系列哥吉拉1964金鯱配色版」。

單筆消費滿10,000日圓以上含稅，即贈送開幕紀念禮「BE@RBRICK 哥吉拉1964 金色塗裝版 100%」1份（每人限結帳1次，數量有限，送完為止）。

沉浸式與視覺展覽體驗：

西館8樓設置總面積逾22平方公尺多面大型螢幕，播放哥吉拉、假面騎士等角色立體影像。

西館7樓展示高約4.5公尺、寬約6.5公尺哥吉拉大型壁面藝術（結合金鯱、摩斯拉與名古屋城元素）。

「PARCO HALL」大型展覽空間結合沉浸式影像與快閃店。





名古屋PARCO（西館7樓、8樓）

地址地點： 日本愛知縣名古屋市中區榮3-29-1（名古屋PARCO）

進駐主題店舖： ONE PIECE 航海王草帽商店 名古屋店、蠟筆小新官方商店 動感百貨名古屋店、Godzilla Store Nagoya、假面騎士商店 名古屋店、AniBirth、西村優志購買部 本店(名古屋)、森林家族 Premium、THE GUEST CAFE BY PARCO、SWEETS PARADISE / COLLABO PARADISE、PARCO HALL

官方網站：

探索完全新的動漫娛樂地標後，不妨繼續安排周邊購物與美食行程，讓名古屋自由行更加精彩豐富

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