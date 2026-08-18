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迪士尼迷必搶！Fossil推限定BIG TIC聯名手錶，米奇與唐老鴨8款眼睛表情會動超療癒。

Fossil迪士尼聯名Disney Fossil BIG TIC
2026-08-18 15:00文字：編輯 李維唐 圖片提供:株式会社フォッシルジャパン
編輯 李維唐

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每一次抬起手腕看時間，都能被跳動的童趣表情深深吸引！資深編輯 李維唐 表示，Fossil與迪士尼合作的BIG TIC聯名手錶將傳統雙顯指針與數位互動巧妙結合，徹底翻轉了配件的設計想像，不僅滿足穿搭儀式感，更兼具市場極高的典藏價值與話題搜尋度。

在忙碌緊湊的日常節奏裡，每次抬起手腕看時間的瞬間，如果能換來會心一笑，就是最棒的生活儀式感。時尚手錶品牌Fossil這次與迪士尼強強聯手，推出讓人少女心爆發的全新限量聯名系列「Disney | Fossil BIG TIC」。這款手錶把迪士尼幾十年來陪伴大家長大的經典動畫靈魂，巧妙融入Fossil最招牌的「指針加數位雙顯」機芯裡面。不只把看時間這件小事變得趣味十足，更把手錶從單純的計時工具，升級成展現個人穿搭品味的靈魂配件。

▲Fossil推出全新「Disney | Fossil BIG TIC」限定聯名手錶，結合唐老鴨與米奇的經典造型，打造兼具趣味與時尚的雙顯腕錶。 圖／Fossil提供；窩客島整理
▲Fossil推出全新「Disney | Fossil BIG TIC」限定聯名手錶，結合唐老鴨與米奇的經典造型，打造兼具趣味與時尚的雙顯腕錶。 圖／Fossil提供；窩客島整理

錶盤上的動態表情讓米奇與唐老鴨直接活起來

這次聯名最讓迪士尼粉暴動的亮點，絕對是指針後方閃耀的數位顯示螢幕。設計團隊精準抓住了米奇與唐老鴨活潑調皮的神韻，讓這兩位超人氣角色的靈動大眼睛直接在錶盤畫面上跳躍運作。只要輕輕按下一旁的按鈕，就能隨心情自由切換多達8種不同的表情動畫。不管是調皮眨眼還是好奇張望，每次低頭看時間都有不同的驚喜，徹底打破傳統手錶比較沉悶單調的印象。

▲錶盤上的數位顯示螢幕展現角色靈動的神韻，輕按按鈕即可切換多種表情動畫。 圖／Fossil提供；窩客島整理
▲錶盤上的數位顯示螢幕展現角色靈動的神韻，輕按按鈕即可切換多種表情動畫。 圖／Fossil提供；窩客島整理

隱藏在配件細節裡的極致工藝巧思

除了讓人直呼可愛的動態表情，這款手錶在細節上的設計更是滿滿的誠意。時針與分針特別做成米奇與唐老鴨招牌的白手套造型，當指針在錶盤上慢慢旋轉時，就像是角色正用雙手為你指引時間。錶冠側邊還悄悄刻上了米奇的經典頭像輪廓，展現低調卻精緻的質感美學。米奇款與唐老鴨款售價均為41,250日圓（約合新台幣8,900元左右），不管哪一款，配戴在手腕上都能秒變穿搭焦點。

▲米奇款式（LE1232）附贈特別版紅色Tin Can典藏鐵盒與專屬配件，極具收藏價值。 圖／Fossil提供；窩客島整理
▲米奇款式（LE1232）附贈特別版紅色Tin Can典藏鐵盒與專屬配件，極具收藏價值。 圖／Fossil提供；窩客島整理

值得收藏的限量主題鐵盒與質感開箱體驗

身為限量聯名系列，包裝當然也不能馬虎。整套手錶都附贈專屬打造的特別版Tin Can復古鐵盒，盒身印有鮮豔活潑的米奇與唐老鴨圖案。這種金屬質感盒裝不僅在開箱當下儀式感滿滿，平時把手錶戴出門後，鐵盒還能放在書桌或梳妝台上，當成戒指、項鍊等飾品的收納小盒，兼具高顏值與實用度，完全是生活擺飾的加分好物。

▲唐老鴨款式（LE1233）搭配經典藍黃配色與主題金屬鐵盒，展現活潑俏皮的生活風格。 圖／Fossil提供；窩客島整理
▲唐老鴨款式（LE1233）搭配經典藍黃配色與主題金屬鐵盒，展現活潑俏皮的生活風格。 圖／Fossil提供；窩客島整理

日本搶先發售資訊與入手管道一次看

這系列兼具話題性與實用度的限定手錶，已於2026年8月16日在日本Fossil官方線上商店率先展開預購，並於8月17日在日本門市與各大電商平台正式開賣。對於習慣透過日本代購或跨國網購的台灣玩家來說，包含ZOZOTOWN、日本樂天時尚（Rakuten Fashion）以及TiCTAC官網等平台都能找到它的蹤影。因為屬於限量發售，喜愛迪士尼周邊與特色手錶的朋友，一定要抓緊機會關注入手。

Disney | Fossil BIG TIC 限定聯名腕錶發售活動

活動時間：2026年8月16日（日）官方線上商店先行預購；2026年8月17日（一）日本實體門市與各大電商正式開賣
活動內容：Fossil與迪士尼合作發表限定聯名手錶「Disney | Fossil BIG TIC」，包含米奇款式（LE1232）與唐老鴨款式（LE1233），售價為41,250日圓（含稅）。手錶具備指針與數位雙顯機芯，可切換8種角色表情動畫，並附贈主題專屬Tin Can收納鐵盒。  

Fossil日本官方線上商店：https://www.fossil.com/ja-jp/
Fossil直營實體門市：高松三越店、Piole姬路店（ピオレ姫路店）
合作電商平台：ZOZOTOWN FOSSIL商店、Rakuten Fashion FOSSIL商店、Marui Web Channel FOSSIL商店、TiCTAC官方線上商店

看完這款兼具話題與質感的限量手錶後，下方還有更多熱門潮流配件資訊等你來挖掘

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