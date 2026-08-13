東京新橋蟹地獄吃到飽升級！松葉蟹雙拼加碼蟹肉釜飯與生魚片等12道海鮮爽吃攻略。

東京新橋傳奇酒場蟹地獄推出升級版螃蟹吃到飽，除了本松葉蟹與紅松葉蟹雙拼，更加入蟹肉釜飯與生魚片等12道海鮮料理。旅遊資深編輯李維唐表示，這次升級讓海鮮控能一次滿足多元口味。

位於東京新橋車站旁邊的新橋大樓，隱藏著一家讓海鮮控瘋狂的傳奇店家蟹地獄。這家店主打穿拖鞋就能輕鬆造訪的平易近人氛圍，店門口擺著像漁港魚舖一樣的巨型冷凍展示櫃，每天從北海道根室等地直送新鮮螃蟹。2026年夏天，店家宣布將超受歡迎的螃蟹吃到飽活動震撼大升級，活動一路延長到2026年9月30日水曜日為止。這次不僅保留原本的頂級蟹腳，還直接加碼全12道精緻海鮮與居酒屋經典料理，打造出全方位的海鮮饗宴。

▲東京新橋蟹地獄推出超狂本松葉蟹與紅松葉蟹雙拼吃到飽活動。圖／かに地獄 新橋提供；窩客島編輯李維唐整理



新橋蟹地獄吃到飽全面進化！松葉蟹雙拼與熱門海鮮料理無限量供應

為了滿足饕客想爽吃蟹腳又想品嚐多樣居酒屋海鮮的願望，蟹地獄這次推出全新升級吃到飽方案，每人含稅價格為12000日幣，而且直接包含全程飲料暢飲。大家進店入座後，店家會先上第一輪的澎湃組合，包含2肩本松葉蟹與2肩紅松葉蟹。本松葉蟹肉質緊實甜味濃郁，紅松葉蟹則鮮嫩多汁帶有細緻海味，兩種口感一次滿足。只要把第一輪的蟹腳吃完就可以隨時續點，完全不怕大家吃，只怕顧客胃口不夠大。

▲店家提供現場秤重販售服務，讓饕客可以自由挑選心儀的螃蟹份量。圖／かに地獄 新橋提供；窩客島編輯李維唐整理

▲展示櫃擺滿北海道港口直送的新鮮螃蟹，視覺效果極具震撼感。圖／かに地獄 新橋提供；窩客島編輯李維唐整理

蟹肉釜飯與濃郁蟹膏狂歡！12道全新附餐亮點解析

除了主力蟹腳之外，這次升級的最大亮點就是多達12道的附餐海鮮。極具代表性的蟹肉釜飯現點現煮，米飯吸滿螃蟹精華與高湯甜味，口感軟糯香氣四溢，不過因為現煮需要等待30分鐘，建議一入座就先向店員下單。熱愛濃郁風味的人絕對不能錯過蟹膏與蟹肉可樂餅，金黃酥脆的外皮裹著香濃蟹肉內餡，每一口都超級滿足。另外還有當日新鮮生魚片、特製明太子、醃漬烏賊鹹魚、日式炸雞塊與芝蝦唐揚等下酒絕配，讓人在剝蟹之餘也能享受豐富的味覺饗宴。



新橋站走路1分鐘就到！直通港口鮮度與熱鬧居酒屋氛圍

位於港區新橋的蟹地獄店內擁有108個座位，分別分布在地下1樓與2樓，距離JR新橋站只需要走路1分鐘。店內除了經典吃到飽，平時也提供秤重賣蟹與客製化清蒸或鹽烤服務。全店用餐時間為2小時，最後點餐時間為結束前30分鐘。平日適合下班後與朋友小酌聚會，假日則吸引許多家庭與觀光客前來大快朵頤。在熱鬧歡樂的氛圍下，手拿冷飲一手剝著山積般的鮮美蟹腳，絕對是2026年夏天東京自由行不可錯過的在地美食體驗。

かに地獄 新橋「本松葉蟹與紅松葉蟹吃到飽」升級版新方案

活動時間：即日起至2026年9月30日水曜日止活動內容：

每人價格為12000日幣（含稅），費用已包含全程飲料無限暢飲。

用餐時間限制為120分鐘，最後點餐時間為結束前30分鐘。

入座率先提供每人「本松葉蟹2肩與紅松葉蟹2肩」組合，吃完即可無限續點蟹腳。

全12道附餐海鮮與料理無限量供應，包含主餐松葉蟹雙拼組合、蟹肉沙拉、蟹膏、蟹肉可樂餅、蟹肉釜飯（現煮需30分鐘）、蟹肉味噌湯、當日生魚片、黃瓜拍碎、醃漬烏賊鹹魚、明太子、日式炸雞塊與芝蝦唐揚。

かに地獄 新橋（蟹地獄 新橋）

店家地址：東京都港區新橋2-16-1 ニュー新橋ビルB1F・2F（JR新橋站步行1分鐘）

營業時間：地下1樓週一至週五17:00至23:30、週六日及國定假日12:00至23:30；2樓每日16:00至23:30（8月13日木曜日與14日金曜日營業時間為12:00至23:30）

公休日：奇數月第2個週日

官方網站：https://www.dd-holdings.jp/shops/kanijigoku/shinbashi/





除了這家超狂的螃蟹吃到飽之外，日本還有許多深受在地人喜愛的隱藏版美食名單

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