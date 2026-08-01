日本必買伴手禮！哆啦A夢東京芭娜娜推出立體浮雕鐵盒，搶購攻略與購買通路一次看。

日本爆款伴手禮哆啦A夢東京芭娜娜推出限量浮雕鐵盒。資深編輯李維唐表示，這次結合經典動漫角色與精致鐵盒設計，預計掀起新一波搶購潮，更是赴日必買首選。

去日本玩買伴手禮，大家一定都看過超紅的哆啦A夢東京芭娜娜。這個系列從登場以來就靠著超高顏值跟經典美味圈粉無數，光是香脆糖油酥餅焦糖香蕉風味這款熱銷爆品，在全球就狂賣超過600萬片。這次品牌宣布在2026年8月6日推出全新包裝的10片裝特別版鐵盒，把戴著竹蜻蜓的哆啦A夢直接躍上盒面，可愛程度直接拉滿。

▲哆啦A夢東京芭娜娜香脆糖油酥餅推出10片裝特別版鐵盒，附帶精美獨立包裝與多款可愛圖案餅乾。 圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島編輯李維唐整理



立體浮雕鐵盒設計簡直是收納控福音

這次推出的特別版鐵盒在設計上花了不少心思。盒蓋採用細緻的立體浮雕工藝，重現哆啦A夢戴著竹蜻蜓在藍天白雲間飛翔的畫面，拿在手上摸得到滿滿質感。側面的設計也完全不馬虎，印滿各種表情的哆啦A夢跟哆啦美，不管是眨眼還是吐舌頭都超萌。這款鐵盒吃完之後非常適合留下來，放在桌上當飾品盒或收納各種生活小物，實用又賞心悅目。

▲鐵盒蓋面採用立體浮雕工藝，重現哆啦A夢戴著竹蜻蜓在藍天白雲間飛翔的生動畫面。 圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島編輯李維唐整理

▲特別版鐵盒四周側面印有眨眼、吐舌頭等各式各樣俏皮表情的哆啦A夢與哆啦美。 圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島編輯李維唐整理

國產米搭配雙麥餅皮越嚼越香

不只外盒吸睛，裡面的餅乾本身也相當厲害。餅皮特別選用日本國產米，混合燕麥跟黑麥一起烘烤，咬下去滿口都是香脆的穀物香氣。內餡則完美結合東京芭娜娜最招牌的焦糖香蕉風味與濃郁奶油，甜而不膩讓人一口接一口停不下來。最令人驚喜的是，餅乾上面印有8種不同造型的圖案，像是睡覺中的哆啦A夢或是笑瞇瞇的哆啦美，每次拆開包裝都像在抽盲盒一樣充滿樂趣。

▲精緻的哆啦A夢浮雕鐵盒搭配可愛的獨立包裝，印有不同圖案的香脆糖油酥餅讓人每一口都驚喜。 圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島編輯李維唐整理

機場跟線上通路全開開賣時間懶人包

想入手這款超強伴手禮的話，實體通路從2026年8月6日起開賣，涵蓋各大旅遊熱點，包括JR東京車站專賣店、海老名休息站、東京鐵塔、東京晴空塔門市，以及羽田機場、成田機場與新千歲機場的免稅店等，一盒參考售價為1600日圓。如果不方便現場排隊，也可以在8月7日透過官方線上商店PAQ to MOG、樂天市場店、Yahoo店與羽田購物網等線上平台預購。由於這款商品人氣極高且數量有限，售完就會提前結束，近期有規劃去日本玩或想找代購的朋友記得先記下時間。

▲一盒內含10片獨立包裝的香脆糖油酥餅焦糖香蕉風味，吃完後鐵盒極具收藏與收納價值。 圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島編輯李維唐整理







哆啦A夢東京芭娜娜香脆糖油酥餅焦糖香蕉風味10片裝特別版鐵盒新品開賣

活動時間：

實體門市開賣時間：2026年8月6日起

線上通路預購時間：2026年8月7日起

活動內容：

限量推出戴著竹蜻蜓哆啦A夢立體浮雕造型特別版鐵盒

內含10片嚴選日本國產米與雙麥餅皮烘烤而成的香脆糖油酥餅焦糖香蕉風味

餅乾本體共有8款獨家哆啦A夢與哆啦美表情圖案採隨機包裝

商品參考售價為每盒1600日圓含稅

實體販售門市據點

JR東京車站 HANAGATAYA東京中央 哆啦A夢東京芭娜娜專賣店

東名高速公路 EXPASA海老名休息站（下行）

TOKIO 333 東京鐵塔門市

東京晴空塔 5樓 SKYTREE SHOP

羽田機場 第2航廈 ねnりん家（搭乘機口53號附近）

成田機場 第1航廈 Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA

新千歲機場 國際線航廈 北側免稅店

新千歲機場 國際線航廈 南側免稅店

官方線上訂購網站

官方線上商店 PAKU to MOG：https://www.paqtomog.com/shop/c/cdora-sbt/

PAKU to MOG 樂天市場店：https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000388/

PAKU to MOG Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/95ca2aa94e5.html

PAKU to MOG HANEDAshopping店：https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-dora-sbt/





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