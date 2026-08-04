甜點控必朝聖！東京新宿伊勢丹百貨推出地下甜點專區，33 個品牌全新開幕。

觀光客最愛逛的東京伊勢丹百貨新宿店推出全新甜點區，集結33個人氣品牌進駐，其中還有六個還是第一次亮相。這裡吃得到人氣肉桂捲、北歐或法國招牌甜點、杏仁巧克力片、法式布丁塔等，多種充滿異國風的甜點在這裡可以一次網羅。

東京新宿伊勢丹百貨新宿店於7/15 ，在本館地下 1 樓推出全新的甜點區「Ma Pâtisserie」。Ma Pâtisserie附設全玻璃的透明廚房，人氣甜點師也將在透明廚房內輪番登場，展現精湛的手藝。「Café et Sucré」也將同步集齊 33 個品牌全面開幕。

東京新宿伊勢丹百貨「Ma Pâtisserie」有什麼特色

Ma Pâtisserie是東京新宿伊勢丹百貨打造的全新推廣專區。每週都有業界最具討論度的甜點師、新銳甜點店與巧克力專門店輪番登場。專區還附設全玻璃帷幕的透明廚房，你可以近距離感受甜點師的技術。

▲Ma Pâtisserie是東京新宿伊勢丹百貨打造的全新推廣專區。





東京新宿伊勢丹百貨每週有哪些甜點師登場

開幕首週由巴黎 7區起家的甜點店「MORI YOSHIDA」吉田守秀主廚打頭陣，以法國本地素材製作法式甜點，再融合日本人細膩的感性與品質。第二週千葉柏市的巧克力專門店「CALATIR」將攜手仙台法式甜點店「Patisserie LAISSEZ VIBRER」，在現場廚房烘烤餅乾與熟食，現場也有使用 CALATIR 巧克力的限定商品。第三週日本代表性的甜點巧克力師「L’ATELIER HIRO WAKISAKA」脇坂紘行，與甜點麵包師「Préférence」池田龍一兩位都曾任職 Mont St. Clair 集團的甜點職人將聯手，推出別緻的甜點。

▲開幕前幾週，週週都有活動吸引大家來看看。





東京新宿伊勢丹百貨「Café et Sucré」將新增哪些品牌

「Café et Sucré」將集齊 33 個品牌，其中有 6 個全新亮相的品牌。「Ekberg」是 1852 年創業、北歐芬蘭最古老的烘焙咖啡店，招牌肉桂捲 540 日圓（伊勢丹新宿店限定品牌）。「Le Royage」由巧克力師江口和明與美國茶品牌 Art of Tea 合作，預計販售皇家奶茶起司蛋糕（3,456 日圓）。「FOUCHER PARIS」承襲 1819 年巴黎創業的巧克力老店精神，提供杏仁巧克力片（2,484 日圓）。「Carnet Gourmand Marché」是以歐洲為主的甜點選品店，品牌陣容將每月更換。「La famille derrière Chocolat Trouver」則是推廣全世界各國甜點的概念店。「Sébastien bouillet [Goûter]」則來自法國美食之都里昂，主打烘焙點心與維也納麵包等法式「下午茶點」，必點是法式布丁塔（756 日圓）。

Ekberg：招牌肉桂捲

▲Ekberg1852 年創業，北歐芬蘭最古老的烘焙咖啡店，招牌一定要嚐嚐他的肉桂捲。





Le Royage：皇家奶茶起司蛋糕

▲Le Royage由人氣巧克力師江口和明與美國茶品牌 Art of Tea共同合作的品牌。





FOUCHER PARIS：杏仁巧克力片

▲FOUCHER PARIS承襲 1819 年巴黎創業的巧克力老店精神，經典杏仁巧克力片一定要嚐嚐看。





Carnet Gourmand Marché：甜點選品店

▲Carnet Gourmand Marché是以歐洲為主的甜點選品店，品牌陣容將每月更換。





La famille derrière Chocolat Trouver

▲La famille derrière Chocolat Trouver是推廣全世界各國甜點的概念店。





Sébastien bouillet [Goûter]：法式布丁塔

▲來自法國美食之都里昂，主打烘焙點心與維也納麵包等法式下午點心。





日本人氣甜點在這裡買

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