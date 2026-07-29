東京車站限時1個月！東京芭娜娜35週年雙層內餡蛋糕與貓咪脆餅必買攻略。

日本東京芭娜娜登陸東京車站舉辦35週年快閃店，開賣雙層內餡蛋糕與貓咪脆餅。資深編輯李維唐表示，這檔快閃店選在暑假旺季搶攻返鄉與觀光人潮，限定新品雙重口感極具開箱話題，絕對是本季赴日必買伴手禮。

只要到日本東京旅遊，不少台灣人的伴手禮清單裡絕對少不了黃色包裝的東京芭娜娜蛋糕。這個從小吃到大的經典品牌今年邁入35週年，特別選在暑假出遊旺季，於東京車站推出為期1個月的限定快閃店。不論是準備出發前往日本旅遊，還是剛好要在東京車站轉乘新幹線，這檔快閃活動相當值得順路踩點。

▲全新登場的貓咪主題巧克力香蕉脆餅，酥脆餅乾夾入香濃牛奶巧克力內餡，造型可愛滿分。圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理



賣破20億個的東京必買伴手禮王者

東京芭娜娜自1991年上市以來，一直以鬆軟的海綿蛋糕包覆香濃香蕉卡士達內餡聞名，早已成為東京最具代表性的地標甜點。品牌至今在全球已賣出超過20億個蛋糕，甚至在國際權威調查中拿下全球銷售第一的香蕉卡士達蛋糕頭銜。這次快閃店直接設在人潮最密集、交通極為方便的JR東京車站內部，讓趕時間的旅客不用走出車站就能一次買齊各種人氣話題商品。

▲貓咪巧克力香蕉脆餅剖面，可以看見飽滿的牛奶巧克力內餡與餅乾紮實酥脆的層次。圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理

可愛爆棚的全新貓咪尾巴巧克力香蕉脆餅

這次快閃店最讓貓奴眼睛一亮的，就是以新角色貓咪為主角的貓咪巧克力香蕉脆餅。餅乾本體特別做成萌感十足的貓尾巴與貓咪臉龐圖案，口感更是打破以往海綿蛋糕的印象，在麵團裡融入玉米片與法式薄脆片，打造出極具存在感的紮實酥脆感。一口咬下，香蕉餅乾與夾心的牛奶巧克力隨即融為一體，散發香甜不膩口的巧克力香蕉風味，每盒裡面還會隨機附贈1張可愛的貓咪貼紙。

▲排排站的貓咪巧克力香蕉脆餅，印有貓咪臉龐與貓尾巴圖案，視覺與味覺雙重享受。圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理



歷年首次採用的雙重香蕉濃郁雙層內餡

除了超萌的貓咪餅乾，這次最震撼饕客味蕾的莫過於35週年紀念限定款雙重香蕉風味蛋糕。這是品牌問世35年來第一次採用雙層內餡製法，外層是大家熟悉的滑順香蕉卡士達醬，內層則藏入保留果肉口感的慢火熬煮香蕉果醬。咬下瞬間能同時感受到卡士達的綿密與果醬的濃郁酸甜，層次比起傳統原味更加豐富，完美還原完熟香蕉的醇香美味。

▲貓咪巧克力香蕉脆餅剖面，可以看見飽滿的牛奶巧克力內餡與餅乾紮實酥脆的層次。圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理

暑假快閃店營業時間與快閃地點整理

這次的夏日快閃活動期間為2026年8月1日至2026年8月31日，地點設在JR東京車站內的HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店催事場。營業時間從每天早上7點一直持續到晚上21點30分，不管是搭乘早班車出發還是晚上返回飯店都很適合順道採買。不過需要提醒的是，由於週年限定商品與新角色餅乾人氣極高，每日數量有限，建議想品嚐最新口味的旅客盡量提早前往選購。

▲35週年紀念限定款雙重香蕉風味蛋糕，採用品牌首次雙層內餡製法，果香極致濃郁。圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理 ▲雙重香蕉風味蛋糕剖面，能同時看見滑順的香蕉卡士達醬與保留果肉口感的香蕉果醬。圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理

東京芭娜娜東京車站35週年夏日快閃店

活動時間：2026年8月1日（土）～2026年8月31日（月），每日營業時間為7:00至21:30（營業時間可能視現場狀況調整）

活動內容：

35週年新品首賣： 全新「35週年東京芭娜娜雙重香蕉味」登場，採用品牌史上首次雙層內餡製法，外層為滑順香蕉卡士達，內層為慢火熬煮香蕉果醬（4個入756日圓、8個入1404日圓、12個入2095日圓）。

全新角色甜點： 新角色貓咪主題「東京貓咪香蕉巧克力脆餅」，酥脆口感夾入牛奶巧克力，每盒隨機贈送限量貓咪造型貼紙1張（5個入999日圓、10個入1922日圓）。

經典重現： 經典款東京芭娜娜「見ぃつけたっ」同步販售（4個入691日圓、8個入1296日圓、12個入1944日圓）。

快閃地點： JR東京車站 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事場

地址： 東京都千代田區丸之內1-9-1（JR東京車站構內中央通路）

官方網站： https://www.tokyobanana.jp/

掌握了這檔35週年快閃店資訊後，如果你正在規劃東京行程，以下這些在地內行人私藏景點也別錯過

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