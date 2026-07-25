貓奴集體淪陷！日本爆紅洗過的貓扭蛋來了，縮水落湯貓造型秒還原洗澡放棄人生表情。

日本爆紅「洗澡的貓」絨毛扭蛋引發貓奴熱烈討論。資深編輯李維唐表示，這款扭蛋精準捕捉貓咪洗澡縮水的迷因瞬間，兼具幽默感與極致療癒感，是今年最具話題性的爆款收藏。

在日本社群平台爆發750萬次瀏覽的「縮水落湯貓」扭蛋，終於讓全球貓奴集體淪陷！日本扭蛋大廠Qualia聯手知名絨毛設計師Sekonao，推出全新「洗過的貓ぬいぐるみ」絨毛扭蛋，單次扭蛋價格為500日圓，全台貓奴如果去日本旅遊或走訪扭蛋店，絕對要鎖定這款療癒神器。



▲洗過的貓絨毛扭蛋全5款爆萌登場，附贈金屬珠鍊讓你隨身攜帶極致療癒感。 圖／Qualia提供；窩客島編輯李維唐整理

貓奴秒懂的反差萌，洗澡瞬間完美還原

只要養過貓就一定經歷過這種震撼場面。平時毛蓬蓬像顆棉花糖的主子，一碰水洗澡瞬間縮水成一根細細的冰棒，眼神還充滿放棄人生的委屈。這款扭蛋把這個爆笑瞬間原汁原味實體化，貓咪頭頂縫上軟綿綿的白色泡沫，身材做成洗水後的滑溜消瘦線條。最絕的是只要提著附贈的金屬珠鍊把它掛起來，貓咪四肢垂下無精打采的姿態直接重現，掛在包包上出門，絕對是貓奴之間認親的最佳話題。

▲米色黑色與白色款無精打采掛在半空，這股放棄人生的厭世感讓人忍不住想全包。 圖／Qualia提供；窩客島編輯李維唐整理

從炸毛威嚇到委屈洗澡，人氣設計師再創話題爆款

這款扭蛋的靈感幕後推手，是日本多摩美術大學畢業的設計師Sekonao。他在2025年推出的第一彈「炸毛威嚇貓」扭蛋，就憑著貓咪生氣拱背的可愛模樣在網路狂刷600萬次觀看。這次第二彈走完全相反的路線，把貓咪從極度張揚轉變成極度委屈，從型紙裁切到絨毛填充都精準拿捏，讓這隻縮水貓咪軟萌感爆棚，視覺效果滿分。

▲泡泡頂在頭上眼神超無辜，茶色與灰色款洗過的貓展現垂頭喪氣的爆笑反差。 圖／Qualia提供；窩客島編輯李維唐整理



5款搞笑角色陣容，串起街頭與家庭的貓咪故事

「洗過的貓ぬいぐるみ」這次一共推出5種趣味角色，分別是公園的貓、魚屋的貓、大宅的貓、老家的貓以及房東的貓。每一款貓咪的毛色與表情都有細微差異，彷彿每一隻都有自己的生活故事。不論是老家貓咪的親切感，還是房東貓咪的冷艷感，掛在隨身物品上都能隨時為緊繃的生活帶來療癒感。

玩具大廠Qualia力作，旅行日本必衝扭蛋機

這系列商品由位於東京豐島區的Qualia公司企劃發行，已於2026年7月21日起在日本全國扭蛋店陸續上架。對於喜歡貓咪迷因或是絨毛小物的台灣玩家來說，這款兼具設計感與療癒價值的縮水貓扭蛋，絕對是近期最值得收藏的爆款生活小禮物。

▲貓奴看到直接笑噴，日本Qualia把主子洗澡縮水的委屈模樣原汁原味實體化。 圖／Qualia提供；窩客島編輯李維唐整理





Qualia「洗過的貓ぬいぐるみ」絨毛扭蛋全日本順次發售活動

活動時間：2026年7月21日(火)起順次發售（各地區導入時間可能略有前後差異）

活動內容：

由日本知名扭蛋品牌Qualia與布偶設計師Sekonao合作推出的「洗過的貓ぬいぐるみ」絨毛扭蛋系列。單次抽取價格為500日圓（含稅），全系列共5款。

商品規格與設計細節

產品特色：還原貓咪洗澡碰水後身形縮水、毛髮貼身的「落湯貓」狀態。貓咪頭頂縫製白色軟綿綿泡泡，本體呈現消瘦線條，附有金屬珠鍊，吊掛時可重現四肢垂下、無精打采的頹廢姿態。

款式陣容（全5款）：

公園的貓

魚屋的貓

大宅的貓

老家的貓

房東的貓

官方商品頁面：https://www.qualia-45.jp/product/view/1969

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