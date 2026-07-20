甜點控夏日北國地圖！LeTAO插旗安城LaLaport，水蜜桃與哈密瓜雙週限定登場。

日本必吃甜點LeTAO小樽洋菓子舖插旗愛知安城LaLaport。資深編輯李維唐表示，這次快閃最受矚目的就是將北海道赤肉哈密瓜與極致戀香桃融入招牌雙層乳酪蛋糕，雙週限定的夢幻水果風味絕對是近期赴日旅遊不可錯過的甜點盛宴。

去日本北海道旅遊一定要吃的小樽傳奇甜點LeTAO，這次要直接插旗愛知縣了。不管是剛好要去名古屋一帶旅遊，還是住在日本當地的甜點控，絕對要把這個行程排進去。由株式會社KCC營運的LeTAO小樽洋菓子舖，宣布在2026年7月17日金曜日到7月30日木曜日，在三井購物廣場ららぽーと安城展開為期14天的限時快閃。地點就在商場1樓的SAISON體育場，這次不只搬出最招牌的雙層乳酪蛋糕，還帶來了只有夏天才吃得到的限定水果甜點，完全是衝著大家的荷包而來。

▲招牌「雙層乳酪蛋糕」融合義大利馬斯卡彭乳酪與生乳酪慕斯，帶來奇蹟般的滑順口感。圖／小樽洋菓子舖LeTAO提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲經典重現的LeTAO「雙層乳酪蛋糕」擁有令人驚豔的雙層口感，是造訪北海道必吃的傳奇甜點。圖／小樽洋菓子舖LeTAO提供；窩客島編輯李維唐整理

招牌必吃經典雙層乳酪，夏天專屬北海道赤肉哈密瓜口味限定登場

說到LeTAO的當家招牌，絕對是那款號稱奇蹟口感的「雙層乳酪蛋糕」。這款直徑12公分、售價2376日圓的乳酪蛋糕，厲害的地方在於它把兩種完全不同的乳酪完美融合。上層是清爽、牛奶感十足的馬斯卡彭生乳酪慕斯，下層則是濃郁、口感紮實的烘焙乳酪蛋糕。一入口直接在舌尖化開，層次感非常厲害。



今年夏天更推出了期間限定的「哈密瓜雙層乳酪蛋糕～北海道赤肉哈密瓜～」，直徑12公分、售價2484日圓。甜點師把北海道頂級赤肉哈密瓜果泥直接揉進下層的烘焙乳酪裡，上面一樣搭配經典的馬斯卡彭慕斯，最後外層灑滿粉橘色的哈密瓜蛋糕碎屑。吃起來不僅有濃濃的奶香，還帶有哈密瓜特有的成熟甜味，完全就是夏天的味道。

▲期間限定的「哈密瓜雙層乳酪蛋糕」將北海道赤肉哈密瓜果泥融入乳酪，入口散發飽滿香甜。圖／小樽洋菓子舖LeTAO提供；窩客島編輯李維唐整理



快閃店第一週限定，戀香桃果肉搭配極致奶香慕斯

除了哈密瓜之外，這次快閃店最狂的就是每週限定的隱藏版甜點。在7月17日到7月23日的第一週，打頭陣的是這款粉嫩指數破表的「Éclat de Pêche」水蜜桃慕斯蛋糕。這款直徑12公分、售價3024日圓的甜點，光是用看的就讓人超級想吃。



最吸睛的就是蛋糕表面鋪了滿滿的「戀香桃」水蜜桃果肉，接著淋上清爽的果凍鎖住水分，最後撒上乾燥覆盆子碎粒點綴。果肉下方則是口感輕盈的白桃慕斯，以及用北海道鮮奶油跟馬斯卡彭乳酪打造的濃郁牛奶慕斯。酸甜的水蜜桃加上滑順的奶香，吃一口就停不下來。

▲快閃首週限定的「Éclat de Pêche」水蜜桃慕斯蛋糕鋪滿戀香桃果肉，交織出粉嫩誘人的夏日滋味。圖／小樽洋菓子舖LeTAO提供；窩客島編輯李維唐整理

快閃店第二週限定，赤肉哈密瓜香緹鮮奶油的華麗誘惑

到了7月24日到7月30日的第二週，LeTAO則是換上這款視覺感更強的「Melon Charmant」哈密瓜慕斯蛋糕。這款同樣是直徑12公分、售價2970日圓，一打開包裝就能聞到極度濃郁的赤肉哈密瓜香氣。



這款蛋糕做工非常精緻，最上面是閃閃發光的哈密瓜果凍，周圍則擠滿了融合哈密瓜精華的風味香緹鮮奶油。底層是質地柔滑的馬斯卡彭慕斯，中間還藏了奢侈的哈密瓜果肉。用湯匙一口挖到底，果凍的Q彈、鮮奶油的綿密跟乳酪慕斯在口中交融，每口都吃得到滿滿的哈密瓜果香。

▲快閃第二週限定的「Melon Charmant」哈密瓜慕斯蛋糕淋上琥珀色果凍，呈現精緻的職人工藝。圖／小樽洋菓子舖LeTAO提供；窩客島編輯李維唐整理



連伴手禮也幫你準備好，紅茶巧克力夾心餅乾與人氣貓舌餅乾同步集結

不只冷藏蛋糕厲害，這次快閃店連大家最愛買的日本伴手禮都準備齊全了。現場同步販售LeTAO非常出名、帶有高雅大吉嶺紅茶香氣的「紅茶巧克力夾心餅乾」，還有巧克力控最愛的「巧克力雙層乳酪蛋糕」，以及非常適合當作夏日送禮的「夏季限定貓舌餅乾綜合禮盒」，想要買回家自己吃或送人都很方便。



這次在ららぽーと安城的快閃活動，每天營業時間是上午10點到晚上21點，不過要特別注意最後一天7月30日會提前在18點結束。如果這段時間剛好在日本，一定要把握這14天的機會，直接衝一波商場1樓的SAISON體育場，把這些北海道限定美味全部吃一遍。

▲精緻包裝的夏季限定貓舌餅乾綜合禮盒，是送禮或自用皆合適的日本超人氣伴手禮。圖／小樽洋菓子舖LeTAO提供；窩客島編輯李維唐整理





小樽洋菓子舖LeTAO期間限定快閃店

活動時間：

2026年7月17日金曜日至2026年7月30日木曜日

10:00-21:00（最終日7月30日營業時間為10:00-18:00）

活動內容：

常態供應商品：招牌雙層乳酪蛋糕（2376日圓）、哈密瓜雙層乳酪蛋糕～北海道赤肉哈密瓜～（2484日圓）、紅茶巧克力夾心餅乾、巧克力雙層乳酪蛋糕、夏季限定貓舌餅乾綜合禮盒。

第一週限定商品（7/17-7/23）：Éclat de Pêche水蜜桃慕斯蛋糕（3024日圓），採用戀香桃果肉搭配白桃慕斯與馬斯卡彭乳酪慕斯。

第二週限定商品（7/24-7/30）：Melon Charmant哈密瓜慕斯蛋糕（2970日圓），採用北海道赤肉哈密瓜果肉、果凍與哈密瓜風味香緹鮮奶油打造。

店家名稱：小樽洋菓子舖LeTAO（三井購物廣場ららぽーと安城快閃店）

店家地址：愛知縣安市三井購物廣場ららぽーと安城1樓SAISON體育場

除了這場令人心動的夏日甜點盛宴，快來看看編輯精心推薦的日本最新爆紅伴手禮清單

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