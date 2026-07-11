一群不抱金幣的白貓！走進東京世田谷豪德寺，讀懂日本招福貓文化的起源與信仰寓意。

日本熱門景點豪德寺，因為數以萬計的白貓吸引超多遊客爭相前往拍照。傳聞江戶時代彥根藩第二代藩主井伊直孝行經此處遭遇大雷雨，見到一隻白貓不斷揮手示意，井伊直孝因好奇走進寺院裡避雨，同時躲過雷擊，讓他與寺院結下因緣，雖然只是傳說，但仍為豪德寺的白貓記下了趣味的歷史故事。

如果說，舉起左手、懷抱金幣的，是商店門口常見的招財貓；那麼眼前成千上萬隻舉著右手、不抱金幣、神情平靜的白貓，則是象徵福氣、良緣與人際和諧，來自豪德寺特有的招福貓。



▲舉著右手、不抱金幣、神情平靜的白貓，則是象徵福氣、良緣與人際和諧。

傳聞中的日本招福貓發源地之一

豪德寺被認為是日本招福貓文化最具代表性的起源地之一。寺院流傳著一段廣為人知的故事：江戶時代，彥根藩第二代藩主井伊直孝某日途經豪德寺附近時，突然遇上雷雨，同一時間，他看見寺門前有一隻白貓不停舉起前腳，彷彿正在向他招手示意，井伊直孝好奇地走進寺內避雨，沒想到就在他離開原本停留的位置後不久，一道雷電擊中了那裡。

因為白貓的引導而避過一劫的他，深感不可思議，也因此與寺院住持結下深厚緣分；此後，井伊家不僅大力出資重建寺院，更興建供奉招福觀音與招福貓的「招福殿」，而那隻傳說中舉手引路的白貓，也逐漸成為帶來福氣、良緣與好運的象徵。



▲因為白貓的引導而避過一劫的彥根藩第二代藩主井伊直孝，深感不可思議，也因此與寺院住持結下深厚緣分。





前往豪德寺的幸福招福貓列車

前往豪德寺的最佳交通方式，便是搭乘東急電鐵以招福貓文化發源地之一豪德寺為靈感所打造的主題列車「幸福の招き猫電車（招福貓列車）」。

東急世田谷線全長約5公里，共設有10座車站，從三軒茶屋一路連接至下高井戶，全線採均一票價，大人每次搭乘160日圓，若安排沿線散步、頻繁上下車，則推薦購買世田谷線散策一日券，更能悠閒探索這條充滿生活感的路線。

第一次看見招福貓列車時，很難不被它的外型吸引。列車車頭以白貓臉龐為設計概念，上方豎立著俏皮的貓耳，中央則像掛著一顆金色鈴鐺，遠遠望去，彷彿一隻巨大的白貓正沿著鐵軌緩緩靠近；然而真正令人會心一笑的，則是車廂內部藏著的各種細節，吊環被設計成貓掌造型，地板上散落著可愛的貓腳印，窗戶與車門也能看見招福貓圖樣，整台列車就像一隻穿梭在世田谷住宅街裡的巨大白貓，讓人有種走進動畫場景的錯覺。



▲前往豪德寺的最佳交通方式就是搭乘東急電鐵以豪德寺為靈感所打造的主題列車。



▲東急世田谷線全長約5公里，共設有10座車站，從三軒茶屋一路連接至下高井戶，全線採均一票價。



▲車廂內部藏著的各種細節，吊環被設計成貓掌造型，地板上散落著可愛的貓腳印等，都讓人有種走進動畫場景的錯覺。





豪德寺

從宮之坂站下車後，大約五分鐘左右，豪德寺的山門便會在樹影之間悄然出現。

豪德寺位於東京世田谷區，正式名稱為「大谿山 豪德寺」，創建歷史可追溯至室町時代（1480年）。直到江戶時代，彥根藩藩主井伊直孝與寺院結下深厚緣分，不僅並以井伊直孝法號中的「豪德」二字命名為豪德寺，亦將作為家族寺院，設立供奉招福觀音菩薩立像的招福殿，豪德寺才逐漸發展出今日廣為人知的招福文化，使這座寺院成為融合禪宗文化、武家歷史與庶民信仰的重要文化場域。

寺院境內最具代表性的景觀，莫過於招福貓奉納所，成千上萬隻白色招福貓整齊排列於殿旁，大小不一、神情溫和，安靜地舉著右手，彷彿正在向每一位來訪者輕輕招呼，呈現出不同於一般觀光景點的熱鬧與喧囂，更像是一座由無數人的願望、感謝與人生際遇，歷經數百年時光，緩慢堆疊而成的信仰風景。



▲創建歷史可追溯至室町時代，直到江戶時代以井伊直孝法號中的「豪德」二字命名為豪德寺。



▲供奉招福觀音菩薩立像的招福殿後，豪德寺才逐漸發展出今日廣為人知的招福文化。



▲寺院境內最具代表性的景觀，莫過於招福貓奉納所，成千上萬隻白色招福貓整齊排列於殿旁。』





山門與參道

木造山門是寺院入口，穿越後可進入松樹與石道構成的參拜道，一年四季，花卉競相綻放，尤其秋天更是佈滿楓紅。



▲穿越後可進入松樹與石道構成的參拜道。





招福殿與招福貓奉納所

招福殿供奉的是招福觀音菩薩立像，主要祈求家庭平安、招福避厄與良緣文化，而殿旁的招福貓奉納所，則是大量由參拜者奉納回禮的招福貓。

強調平安、緣分、人際與福氣的白色招福貓，與紅色奉納架交織出靜謐而夢幻，充滿濃厚日式禪意與江戶庶民文化氣息，之所以聚集無數招福貓，其因是信眾在受付所購買不同尺寸的招福貓，先帶回家許願，等願望實現後，便將招福貓重新送回寺院奉納。於是，這裡慢慢累積出成千上萬的白色招福貓。



▲招福殿供奉的是招福觀音菩薩立像，主要祈求家庭平安、招福避厄與良緣。



▲白色招福貓與紅色奉納架交織出靜謐而夢幻，充滿濃厚日式禪意與江戶庶民文化氣息。





受付所周邊商品

受付所內販售的招福貓總共有9種尺寸，大小從2公分到30公分都有，由於每日販售數量不多，午後前往相當容易賣完，不過仍可購入適合隨身攜帶的迷你招福貓御守、招福鈴鐺、開運御守與招福貓繪馬。

▲信眾在受付所購買不同尺寸的招福貓，先帶回家許願，等願望實現後，便將招福貓重新送回寺院奉納。



▲招福貓總共有9種尺寸，大小從2公分到30公分都有，由於每日販售數量不多，午後前往相當容易賣完。





強調自然靜謐感的禪寺空間

除了招福貓之外，豪德寺整體仍保留典型禪寺空間格局，包括山門、參道、佛殿、三重塔、書院與井伊家墓地等建築配置，這座歷史悠久的曹洞宗寺院，庭園與建築並重，比例對稱，線條簡潔，強調精神修行與留白空間，而非華麗裝飾，其中結合禪宗建築與日本傳統塔寺樣式的三重塔，比例修長優雅，搭配周邊樹木與白色砂石步道，也成為豪德寺另一個代表性的拍攝場景之一。

▲豪德寺整體仍保留典型禪寺空間格局，包括山門、參道、佛殿、三重塔、書院與井伊家墓地等建築配置。



豪德寺一直使用「招福貓」這個名稱，而非一般人熟悉的「招財貓」，是因為日本早期庶民信仰文化裡，人們真正祈求的往往不是一夜致富，而是深信真正能支撐人生長久走下去的，是那些貼近日常的幸福：家內平安、生意順利、人際和諧、人生安穩。

眼前這群白色招福貓一個個被送回來了，或許也表示這個世界上，比起金錢之外，那些看似平凡，卻能讓生活慢慢變好的福氣、良緣與人際和諧，仍然堅定地發生且值得珍惜中。





大谿山 豪徳寺

地址：東京都世田谷区豪徳寺2-24-7

營業時間：06：00～17：00 ，寺院服務處08：00～15：00





從東京出發可以這樣玩

推薦閱讀：從東京出發只要1小時，茨城霞ヶ浦的湖畔單車紀行，專程到日本第二大湖騎單車吧。

推薦閱讀：東京哈利波特影城一日遊！必拍亮點、周邊順遊全整理，粉絲朝聖必看。