去東京順便衝！三麗鷗聯名韓國崔高興快閃店進駐大宮站，必搶閃粉收納包與獨家限量小卡。

台人赴日旅遊又有必排行程。韓國百萬人氣插畫崔高興與三麗鷗強勢連動。資深編輯李維唐表示，這場快閃店選在大宮站交通樞紐，結合實用生活雜貨與滿額贈卡，預期將引爆代購與文創控的搶購熱潮。
喜歡三麗鷗和韓系文創的朋友們，今年夏天去日本旅遊又有必朝聖的新景點了。在台灣也擁有超高人氣的韓國插畫角色崔高興，宣布再度和三麗鷗家族夢幻連動，在2026年7月22日到8月3日期間，於JR大宮站改札外東西連絡通路開設第二彈聯名快閃店。這次活動特別根據三麗鷗的世界觀，設計出全新的原創手繪插畫，把粉嫩色彩與滿滿的正能量結合，打造出一個讓人少女心大爆發的療癒空間。
網路點閱破百萬！這個韓國插畫角色憑什麼讓亞洲粉絲瘋狂
常常滑社群的文創迷，應該都看過這幾隻線條簡單，色彩繽紛的可愛角色。崔高興是由韓國插畫家在2020年創作出來的角色系列，雖然每個角色的形狀和顏色都隨性又多元，但它們都有一個共同點，那就是眼神裡充滿了對大家的祝福。在這個生活節奏快，壓力大的時代，崔高興透過各種幽默又自信的插畫插圖，不斷向粉絲傳遞開朗，樂觀的溫暖訊息，不僅在韓國掀起狂潮，在亞洲各地的總追蹤人數更是直接衝破100萬大關，是現在最紅的心靈療癒系IP。
夢幻明星大合體！7款獨家原創角色配對畫面太可愛
這次快閃店最大的亮點，就是崔高興與三麗鷗明星們的限定組合。官方特別設計了7款互相互動的插畫樣貌，像是哈囉Kitty配兔子崔高興，大耳狗喜拿配小熊崔高興，美樂蒂配小雞崔高興，酷洛米配黑貓崔高興，布丁狗配水豚崔高興，帕恰狗配哭哭崔高興，還有雙星仙子配蓬鬆妖精狗崔高興。當精緻優雅的三麗鷗碰上隨性可愛的韓系插畫，畫面裡兩兩依偎，互相打氣的逗趣模樣，光是看著圖片就讓人覺得超級治癒。
閃粉收納包與愛心鏡！超過20款實用生活雜貨燃起少女心
除了好拍的現場佈置，快閃店更準備了超過20款全新的限量生活周邊。這次的商品走的是實用質感路線，包含夏天出門必備的百搭T恤，手帕，還有女生包包裡不可或缺的閃粉收納包，愛心化妝鏡，以及厚實好摸的絎縫收納包和質感馬克杯。如果是喜歡盲盒驚喜的朋友，現場也有隨機迷你束口袋，隨機壓克力立牌和隨機透明文件夾可以試手氣。7月26日還會追加發售刺繡吊飾，商品價格落在495日圓到3300日圓之間，非常適合買來當伴手禮。
快閃限定13天！單筆消費滿額再送限量款原創角色小卡
到現場除了買周邊，千萬別錯過只送不賣的滿額禮。只要在店內單筆消費滿2000日圓，包含聯名商品在內，就可以隨機獲得一張限量原創小卡。全套共有7款不同的可愛設計，單筆消費最多可以拿到7張，因為數量有限，送完就沒有了。快閃店的地點選在交通非常便利的JR大宮站東西連絡通路，每天早上10點營業到晚上21點。如果這段期間剛好要去東京或埼玉旅遊，記得把這個行程排進去，不過要注意最後一天8月3日只營業到17點。
チェゴシム×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP
活動時間：2026年7月22日（三）至8月3日（月），營業時間10時至21時，最終日8月3日17時結束
活動內容：
- 推出超過20款全新設計聯名周邊商品，包含閃粉收納包，愛心化妝鏡，手帕，絎縫收納包，質感馬克杯與百搭T恤等生活雜貨
- 提供盲盒系驚喜商品，如隨機迷你束口袋，隨機壓克力立牌，隨機迷你透明文件夾
- 2026年7月26日起預計追加發售隨機刺繡吊飾
滿額優惠活動：於店內單筆消費滿2000日圓（含崔高興聯名商品），即可隨機獲得限量原創小卡一張（全套共7款），單筆消費最多可兌換7張，數量有限送完為止
店家名稱：JR大宮站改札外東西連絡通路（快閃店鋪）
店家地址：日本埼玉県さいたま市大宮区錦町
備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供
除了這次在日本限時登場的夢幻聯動之外，近期還有更多不可錯過的超萌角色快閃活動值得關注
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