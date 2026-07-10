去東京順便衝！三麗鷗聯名韓國崔高興快閃店進駐大宮站，必搶閃粉收納包與獨家限量小卡。

台人赴日旅遊又有必排行程。韓國百萬人氣插畫崔高興與三麗鷗強勢連動。資深編輯李維唐表示，這場快閃店選在大宮站交通樞紐，結合實用生活雜貨與滿額贈卡，預期將引爆代購與文創控的搶購熱潮。

喜歡三麗鷗和韓系文創的朋友們，今年夏天去日本旅遊又有必朝聖的新景點了。在台灣也擁有超高人氣的韓國插畫角色崔高興，宣布再度和三麗鷗家族夢幻連動，在2026年7月22日到8月3日期間，於JR大宮站改札外東西連絡通路開設第二彈聯名快閃店。這次活動特別根據三麗鷗的世界觀，設計出全新的原創手繪插畫，把粉嫩色彩與滿滿的正能量結合，打造出一個讓人少女心大爆發的療癒空間。



▲集結7大夢幻配對組合的三麗鷗家族與崔高興第二彈原創插畫海報。圖／株式会社チョコレイト提供；窩客島整理

▲位於JR大宮站改札外的快閃店全新內裝3D透視圖曝光佈滿可愛角色裝飾。圖／株式会社チョコレイト提供；窩客島整理

網路點閱破百萬！這個韓國插畫角色憑什麼讓亞洲粉絲瘋狂

常常滑社群的文創迷，應該都看過這幾隻線條簡單，色彩繽紛的可愛角色。崔高興是由韓國插畫家在2020年創作出來的角色系列，雖然每個角色的形狀和顏色都隨性又多元，但它們都有一個共同點，那就是眼神裡充滿了對大家的祝福。在這個生活節奏快，壓力大的時代，崔高興透過各種幽默又自信的插畫插圖，不斷向粉絲傳遞開朗，樂觀的溫暖訊息，不僅在韓國掀起狂潮，在亞洲各地的總追蹤人數更是直接衝破100萬大關，是現在最紅的心靈療癒系IP。



▲經典不敗的HelloKitty與大耳狗喜拿換上專屬崔高興風格的原創手繪新裝。圖／株式会社チョコレイト提供；窩客島整理

▲散發療癒粉嫩色彩的美樂蒂與個性十足的酷洛米展現台韓文創結合的逗趣樣貌。圖／株式会社チョコレイト提供；窩客島整理

夢幻明星大合體！7款獨家原創角色配對畫面太可愛

這次快閃店最大的亮點，就是崔高興與三麗鷗明星們的限定組合。官方特別設計了7款互相互動的插畫樣貌，像是哈囉Kitty配兔子崔高興，大耳狗喜拿配小熊崔高興，美樂蒂配小雞崔高興，酷洛米配黑貓崔高興，布丁狗配水豚崔高興，帕恰狗配哭哭崔高興，還有雙星仙子配蓬鬆妖精狗崔高興。當精緻優雅的三麗鷗碰上隨性可愛的韓系插畫，畫面裡兩兩依偎，互相打氣的逗趣模樣，光是看著圖片就讓人覺得超級治癒。



▲超人氣布丁狗與雙星仙子明星角色與崔高興筆下的小白熊們展開夢幻互動。圖／株式会社チョコレイト提供；窩客島整理

閃粉收納包與愛心鏡！超過20款實用生活雜貨燃起少女心

除了好拍的現場佈置，快閃店更準備了超過20款全新的限量生活周邊。這次的商品走的是實用質感路線，包含夏天出門必備的百搭T恤，手帕，還有女生包包裡不可或缺的閃粉收納包，愛心化妝鏡，以及厚實好摸的絎縫收納包和質感馬克杯。如果是喜歡盲盒驚喜的朋友，現場也有隨機迷你束口袋，隨機壓克力立牌和隨機透明文件夾可以試手氣。7月26日還會追加發售刺繡吊飾，商品價格落在495日圓到3300日圓之間，非常適合買來當伴手禮。



▲限定販售的星形扣環隨機刺繡鑰匙圈吊飾與單筆消費滿額隨機贈送的原創角色卡片。圖／株式会社チョコレイト提供；窩客島整理

▲粉絲必收的盲盒迷你透明文件夾與質感粉嫩雙星仙子聯名馬克杯。圖／株式会社チョコレイト提供；窩客島整理

快閃限定13天！單筆消費滿額再送限量款原創角色小卡

到現場除了買周邊，千萬別錯過只送不賣的滿額禮。只要在店內單筆消費滿2000日圓，包含聯名商品在內，就可以隨機獲得一張限量原創小卡。全套共有7款不同的可愛設計，單筆消費最多可以拿到7張，因為數量有限，送完就沒有了。快閃店的地點選在交通非常便利的JR大宮站東西連絡通路，每天早上10點營業到晚上21點。如果這段期間剛好要去東京或埼玉旅遊，記得把這個行程排進去，不過要注意最後一天8月3日只營業到17點。



▲限時開賣的聯名抽獎系盲盒包含實用迷你束口袋與精緻角色壓克力立牌。圖／株式会社チョコレイト提供；窩客島整理





チェゴシム×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP

活動時間：2026年7月22日（三）至8月3日（月），營業時間10時至21時，最終日8月3日17時結束

活動內容：

推出超過20款全新設計聯名周邊商品，包含閃粉收納包，愛心化妝鏡，手帕，絎縫收納包，質感馬克杯與百搭T恤等生活雜貨

提供盲盒系驚喜商品，如隨機迷你束口袋，隨機壓克力立牌，隨機迷你透明文件夾

2026年7月26日起預計追加發售隨機刺繡吊飾

滿額優惠活動：於店內單筆消費滿2000日圓（含崔高興聯名商品），即可隨機獲得限量原創小卡一張（全套共7款），單筆消費最多可兌換7張，數量有限送完為止

店家名稱：JR大宮站改札外東西連絡通路（快閃店鋪）

店家地址：日本埼玉県さいたま市大宮区錦町





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

除了這次在日本限時登場的夢幻聯動之外，近期還有更多不可錯過的超萌角色快閃活動值得關注

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