拉拉熊萬用收納包開賣！A4筆電小物全放得下，實用6大情境、社群抽獎攻略搶先看。

日本KADOKAWA推出全新拉拉熊多功能收納包，主打軟綿材質與大容量設計。資深編輯李維唐表示，這類兼具萌感與6大實用情境的IP周邊，極具市場吸引力與收藏價值。

KADOKAWA於2026年7月16日推出「Rilakkuma多功能收納包拉拉熊款」與「Rilakkuma多功能收納包懶妹款」兩款全新商品。這兩款收納包以拉拉熊與懶妹極具代表性的可愛臉型為外觀設計，採用極具療癒感且手感極佳的軟綿綿材質，搭配能完美容納A4尺寸物品的大空間與加厚緩衝防護，為忙碌現代人的日常收納帶來溫暖又實用的新選擇。

▲這兩款全新推出的Rilakkuma多功能收納包，分別以療癒的拉拉熊與懶妹臉型設計，毛絨材質觸感極佳。圖／株式会社KADOKAWA提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲對於育兒家庭而言，這款收納包能妥善收納繪本、玩具與塗鴉冊，是親子出遊時的輕便整理利器。圖／株式会社KADOKAWA提供；窩客島編輯李維唐整理

辦公學習到追星育兒，6大生活活用情境大公開

這款收納包不單單只有吸引人的可愛外表，其內部與空間的靈活度更是讓人驚豔。收納包高度約22.5公分（不含耳朵）、寬度33公分、厚度2.5公分，完美的比例設計讓它可以靈活切換於各種生活情境。第一種情境是作為3C平板與筆電的隨身防護包，內部內建厚實的緩衝防護材質，外出攜帶輕薄型筆電或平板電腦時更顯安心。第二種情境是文具與文件管理，包內配備大小共4個收納口袋，能將各種零散文具、筆記本與重要文件分類整理得井井有條。第三種情境則是近幾年極為盛行的追星推活必備神器，防撞軟綿材質搭配多口袋設計，能妥善保護心愛的應援周邊與偶像卡片免受刮傷。

第四種情境是旅行隨身整理包，能將容易散落於大包包中的保養品、隨身藥品與旅行小物集中管理。第五種情境非常適合新手父母，帶嬰幼兒出門時常需要攜帶大量物品，這款收納包能輕鬆裝下繪本、小玩具與嬰兒隨身用品，讓媽媽包內部更加整齊。第六種情境更是專為玩偶愛好者設計的棉花娃娃隨身包，大容量結合雙拉鍊大開口設計，讓替娃娃更換衣服或拿取變得極為方便流暢。

▲喜愛玩偶的粉絲可以利用這款包包攜帶心愛的棉花娃娃與替換配件，確保它們在出門時不會弄髒受損。圖／株式会社KADOKAWA提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲這款收納包也是推活追星族的神隊友，可將應援扇、小卡與手燈等重要周邊一次打包帶走。圖／株式会社KADOKAWA提供；窩客島編輯李維唐整理

細節質感全面升級，內外皆美的療癒系設計

除了強大的多功能收納表現之外，細節上的雕琢更是該系列商品風靡粉絲的重要關鍵。外觀以經典的拉拉熊與懶妹立體臉型呈現，放在桌上是療癒的擺飾，拿在手中則是造型感十足的隨身配件。打開雙側開合的順暢雙拉鍊後，內部布料更印滿了拉拉熊與懶妹的滿版圖案，讓每一次打開包包拿取物品的過程都充滿驚喜。內部精心規劃的4個大小分格口袋，更是兼顧了物品視覺美感與收納實用度。

▲收納包內部具備厚實緩衝材質，可完美收納筆電或平板電腦，提供外出時安心的防護需求。圖／株式会社KADOKAWA提供；窩客島編輯李維唐整理



歡慶新品開賣，X社群限時抽獎活動登場

為了慶祝兩款多功能收納包正式發售，官方特別同步舉辦限量抽獎活動。民眾只要前往指定X官方帳號完成追蹤與轉發指定貼文，並於留言區選擇自己夢寐以求的商品樣式，即可參加抽獎。活動將分別抽出5名幸運得主獲得「Rilakkuma多功能收納包拉拉熊款」，以及5名幸運得主獲得「Rilakkuma多功能收納包懶妹款」。有興趣的粉絲可前往官方活動頁面瞭解更多抽獎詳情與參加規範。

▲凡於活動期間追蹤官方帳號並轉發貼文，即可參加抽獎，有機會獲得這款可愛又實用的拉拉熊收納包。圖／株式会社KADOKAWA提供；窩客島編輯李維唐整理





Rilakkuma多功能收納包發售紀念抽獎活動

活動時間：2026年7月16日起（詳細截止時間以官方公告為準）

活動內容：追蹤官方X帳號並轉發指定貼文，於留言區選擇想要的獎品樣式，即有機會抽中「Rilakkuma多功能收納包拉拉熊款」或「Rilakkuma多功能收納包懶妹款」（各抽出5名幸運得主）