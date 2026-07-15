朝聖東京大阪吉伊卡哇麵包店！花圈小八貓烏薩奇與人魚麵包爆萌亮相，再送杯墊活動。

日常生活中為大家帶來小小幸福感的吉伊卡哇，這次要從大銀幕跳出來融化大家的味蕾了。對此資深編輯李維唐表示，這次聯名將電影版人魚篇故事實體化，預期將掀起一波粉絲朝聖與社群打卡熱潮。

日常生活中為大家帶來小小幸福感的吉伊卡哇，這次要從大銀幕跳出來，直接融化大家的味蕾了。為了慶祝2026年7月24日將在日本上映的全新電影「吉伊卡哇人魚的島的秘密」，東京表參道與大阪梅田的「吉伊卡哇麵包店」特別準備了呼應電影劇情的超萌限定麵包。這系列充滿故事感的點心將於電影上映當天同步開賣，把粉絲們最愛的人魚篇故事做成實體食物，讓大家去日本旅遊時可以一邊回味電影的感動，一邊享受視覺與味覺的雙重療癒。

▲大集合，吉伊卡哇麵包店推出多款精緻的角色造型麵包與清爽飲品，滿滿的電影元素萌感爆表。圖／株式会社エルティーアール提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲東京店門口特別打造了巨大的吉伊卡哇頭型拱門，粉嫩的磚牆結構充滿浪漫與夢幻氛圍。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理

戴上花圈的吉伊卡哇主角群與驚喜內餡

走進充滿烘焙香氣的店裡，最吸睛的就是頭戴花圈的吉伊卡哇主角三人組了。這款造型麵包做得精緻又討喜，頭上的花圈是用口感綿密的花朵造型棉花糖精心鋪成，麵包本體則各自包裹著不同風味的香甜內餡。吉伊卡哇款裝滿了濃郁的卡士達醬，小八貓款是香濃的巧克力醬，烏薩奇款則塞滿了誘人的焦糖醬。每一口都能咬到滿滿的爆漿幸福感，讓人拿在手上拍照拍不停，根本捨不得吃下去。

▲限定款「吉伊卡哇麵包（花かんむり）」，頭戴精緻粉嫩棉花糖花圈，內餡包著香甜的卡士達醬。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲限定款「ハチワレパン（花かんむり）」，戴著淺藍色花圈的小八貓麵包，裡面填滿了濃香巧克力醬。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲限定款「びんよよパン」，將電影劇中的特色道具實體化，螺旋狀的麵包中夾著厚實的熱狗香腸。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理

呼應電影人魚篇情節的期間限定鹹甜麵包

這次的菜單設計配合電影劇情發展，特別分成兩個波段陸續登場。2026年7月24日到9月17日の前半段期間，會先推出戴著青海苔花圈且塗滿醬汁的炒麵麵包，還有把作中經典道具實體化且夾入整根熱狗的熱狗麵包。到了9月18日開始的後半段，更會換上以反派為靈感調配的超辣沙妖咖哩麵包，以及用柔軟吐司麵團做成的人魚夥伴撕拉麵包，讓粉絲能用舌尖體驗高潮迭起的電影情節。

▲限定款「つまみなやきそばパン」，戴上青海苔綠色花圈的特色鹹麵包，裡面包覆著照燒風味炒麵。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理

東京大阪兩大限定店鋪的朝聖指南與飲料特典

想要品嚐 these 限定美味的台灣讀者，記得提早規劃行程前往東京東急廣場表參道店或大阪梅田店。店內除了有滿滿的角色麵包與限定萬用抹茶奶油可以採購，外帶限定的熱帶生薑汽水或熱帶芭樂特調也十分推薦，只要點一杯就能隨機獲得一款電影限定版杯墊。這個夏天如果有計畫到日本旅遊，絕對要把這個結合美食與特展的療癒行程排進去，好好感受吉伊卡哇的極致魅力。

▲熱帶生薑汽水加入香甜芒果果肉與清爽薄荷葉，金黃色澤充滿南國夏日風情。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理







電影吉伊卡哇人魚的島的秘密 公開紀念聯名活動

活動時間：2026年7月24日星期五至2026年10月22日星期四

活動內容：

限定餐點販售：推出電影限定款角色造型麵包與主題飲品。

第一階段菜單（7月24日至9月17日）：販售炒麵麵包、熱狗麵包。

第二階段菜單（9月18日至10/22日）：販售沙妖咖哩麵包、人魚夥伴撕拉麵包。

外帶飲品好禮：凡購買一杯外帶限定熱帶系列飲品，即可隨機獲得一款「電影限定版杯墊」。





吉伊卡哇麵包店（東京店）

店家地址：東京都澀谷區神宮前4丁目30-3東急廣場表參道「オモカド」3樓

營業時間：11:00-20:00

官方網站：https://chiikawabakery.jp

預約方式：採取購買附帶商品券的優先入場券預約制

吉伊卡哇麵包店 OSAKA（大阪店）

店家地址：大阪府大阪市北區梅田3-2-2 JP塔大阪 KITTE大阪 3樓

營業時間：11:00-20:00

官方網站：https://chiikawabakery.jp

預約方式：採取購買附帶商品券的優先入場券預約制

▲店內粉色磚牆角落展示著主角們製作麵包的可愛立體雕像，溫馨的窯烤爐造型非常吸睛。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理