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朝聖東京大阪吉伊卡哇麵包店！花圈小八貓烏薩奇與人魚麵包爆萌亮相，再送杯墊活動。

吉伊卡哇麵包店東京吉伊卡哇麵包店預約大阪吉伊卡哇麵包店吉伊卡哇麵包店外帶飲料
2026-07-15 18:23文字：編輯 李維唐 圖片提供:株式会社エルティーアール
編輯 李維唐

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日常生活中為大家帶來小小幸福感的吉伊卡哇，這次要從大銀幕跳出來融化大家的味蕾了。對此資深編輯李維唐表示，這次聯名將電影版人魚篇故事實體化，預期將掀起一波粉絲朝聖與社群打卡熱潮。

日常生活中為大家帶來小小幸福感的吉伊卡哇，這次要從大銀幕跳出來，直接融化大家的味蕾了。為了慶祝2026年7月24日將在日本上映的全新電影「吉伊卡哇人魚的島的秘密」，東京表參道與大阪梅田的「吉伊卡哇麵包店」特別準備了呼應電影劇情的超萌限定麵包。這系列充滿故事感的點心將於電影上映當天同步開賣，把粉絲們最愛的人魚篇故事做成實體食物，讓大家去日本旅遊時可以一邊回味電影的感動，一邊享受視覺與味覺的雙重療癒。

▲大集合，吉伊卡哇麵包店推出多款精緻的角色造型麵包與清爽飲品，滿滿的電影元素萌感爆表。圖／株式会社エルティーアール提供；窩客島編輯李維唐整理
▲大集合，吉伊卡哇麵包店推出多款精緻的角色造型麵包與清爽飲品，滿滿的電影元素萌感爆表。圖／株式会社エルティーアール提供；窩客島編輯李維唐整理
▲東京店門口特別打造了巨大的吉伊卡哇頭型拱門，粉嫩的磚牆結構充滿浪漫與夢幻氛圍。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲東京店門口特別打造了巨大的吉伊卡哇頭型拱門，粉嫩的磚牆結構充滿浪漫與夢幻氛圍。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理

戴上花圈的吉伊卡哇主角群與驚喜內餡

走進充滿烘焙香氣的店裡，最吸睛的就是頭戴花圈的吉伊卡哇主角三人組了。這款造型麵包做得精緻又討喜，頭上的花圈是用口感綿密的花朵造型棉花糖精心鋪成，麵包本體則各自包裹著不同風味的香甜內餡。吉伊卡哇款裝滿了濃郁的卡士達醬，小八貓款是香濃的巧克力醬，烏薩奇款則塞滿了誘人的焦糖醬。每一口都能咬到滿滿的爆漿幸福感，讓人拿在手上拍照拍不停，根本捨不得吃下去。

▲限定款「吉伊卡哇麵包（花かんむり）」，頭戴精緻粉嫩棉花糖花圈，內餡包著香甜的卡士達醬。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲限定款「吉伊卡哇麵包（花かんむり）」，頭戴精緻粉嫩棉花糖花圈，內餡包著香甜的卡士達醬。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲限定款「ハチワレパン（花かんむり）」，戴著淺藍色花圈的小八貓麵包，裡面填滿了濃香巧克力醬。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲限定款「ハチワレパン（花かんむり）」，戴著淺藍色花圈的小八貓麵包，裡面填滿了濃香巧克力醬。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲限定款「びんよよパン」，將電影劇中的特色道具實體化，螺旋狀的麵包中夾著厚實的熱狗香腸。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲限定款「びんよよパン」，將電影劇中的特色道具實體化，螺旋狀的麵包中夾著厚實的熱狗香腸。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理

呼應電影人魚篇情節的期間限定鹹甜麵包

這次的菜單設計配合電影劇情發展，特別分成兩個波段陸續登場。2026年7月24日到9月17日の前半段期間，會先推出戴著青海苔花圈且塗滿醬汁的炒麵麵包，還有把作中經典道具實體化且夾入整根熱狗的熱狗麵包。到了9月18日開始的後半段，更會換上以反派為靈感調配的超辣沙妖咖哩麵包，以及用柔軟吐司麵團做成的人魚夥伴撕拉麵包，讓粉絲能用舌尖體驗高潮迭起的電影情節。

▲限定款「つまみなやきそばパン」，戴上青海苔綠色花圈的特色鹹麵包，裡面包覆著照燒風味炒麵。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲限定款「つまみなやきそばパン」，戴上青海苔綠色花圈的特色鹹麵包，裡面包覆著照燒風味炒麵。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理

東京大阪兩大限定店鋪的朝聖指南與飲料特典

想要品嚐 these 限定美味的台灣讀者，記得提早規劃行程前往東京東急廣場表參道店或大阪梅田店。店內除了有滿滿的角色麵包與限定萬用抹茶奶油可以採購，外帶限定的熱帶生薑汽水或熱帶芭樂特調也十分推薦，只要點一杯就能隨機獲得一款電影限定版杯墊。這個夏天如果有計畫到日本旅遊，絕對要把這個結合美食與特展的療癒行程排進去，好好感受吉伊卡哇的極致魅力。

▲熱帶生薑汽水加入香甜芒果果肉與清爽薄荷葉，金黃色澤充滿南國夏日風情。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲熱帶生薑汽水加入香甜芒果果肉與清爽薄荷葉，金黃色澤充滿南國夏日風情。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理


電影吉伊卡哇人魚的島的秘密 公開紀念聯名活動  

活動時間：2026年7月24日星期五至2026年10月22日星期四  
活動內容：

限定餐點販售：推出電影限定款角色造型麵包與主題飲品。  

  • 第一階段菜單（7月24日至9月17日）：販售炒麵麵包、熱狗麵包。  
  • 第二階段菜單（9月18日至10/22日）：販售沙妖咖哩麵包、人魚夥伴撕拉麵包。  

外帶飲品好禮：凡購買一杯外帶限定熱帶系列飲品，即可隨機獲得一款「電影限定版杯墊」。  


吉伊卡哇麵包店（東京店）

店家地址：東京都澀谷區神宮前4丁目30-3東急廣場表參道「オモカド」3樓  
營業時間：11:00-20:00  
官方網站：https://chiikawabakery.jp
預約方式：採取購買附帶商品券的優先入場券預約制  

吉伊卡哇麵包店 OSAKA（大阪店）

店家地址：大阪府大阪市北區梅田3-2-2 JP塔大阪 KITTE大阪 3樓  
營業時間：11:00-20:00
官方網站：https://chiikawabakery.jp
預約方式：採取購買附帶商品券的優先入場券預約制  

▲店內粉色磚牆角落展示著主角們製作麵包的可愛立體雕像，溫馨的窯烤爐造型非常吸睛。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲店內粉色磚牆角落展示著主角們製作麵包的可愛立體雕像，溫馨的窯烤爐造型非常吸睛。圖／吉伊卡哇麵包店提供；窩客島編輯李維唐整理
▲吉伊卡哇麵包店推電影人魚篇限定菜單。東京大阪同步開賣花圈主角款與沙妖咖哩麵包，買外帶飲料還送電影杯墊。
▲吉伊卡哇麵包店推電影人魚篇限定菜單。東京大阪同步開賣花圈主角款與沙妖咖哩麵包，買外帶飲料還送電影杯墊。

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