日本必買伴手禮東京芭娜娜夢幻聯名夢奇奇，限定藍絲帶娃娃這天官網抽選回歸。

日本伴手禮東京芭娜娜與經典萌物夢奇奇聯名吊飾驚喜復刻，7月21日起於官網開放完全抽選登記。資深編輯李維唐表示，這類跨界限定品極具收藏價值，登記時務必留意防轉賣規範以確保資格。

誕生於1991年的東京芭娜娜「東京ばな奈」，在滿載歷史意義的35周年慶典之中，再度為全球粉絲帶來了震撼驚喜。今年3月首度登場便瞬間秒殺的東京芭娜娜與夢奇奇「Monchhichi」超級聯名，在廣大支持者的熱烈期盼下，日本株式會社GRAPESTONE正式宣布官方線上商城「パクとモグ」啟動終極限量復刻。這款打破零食與玩具界線的夢幻逸品，將以完全抽選制的方式再度與大家見面，消息一出隨即在日本社群平台上引爆話題，成為今年夏天東京旅遊必備的最強焦點。

▲超萌聯名夢奇奇吊飾與限定套組內含的經典8入裝東京芭娜娜香蕉蛋糕外盒。圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島整理



東京芭娜娜夢奇奇細節，披上芭娜娜外衣的夢幻萌樣

這次再度登場的聯名限定夢奇奇吊飾，在設計細節上充滿了令人融化的巧思。夢奇奇原本經典的毛皮，換上了如同東京芭娜娜香蕉海綿蛋糕般蓬鬆柔軟的亮黃色外衣。最吸引人注目的，莫過於頭上綁著東京芭娜娜招牌的優雅藍色蝴蝶結。這位精心打扮的夢奇奇女孩，胸前還圍著滿版香蕉圖騰的圍兜兜。無論是掛在隨身包包上作為出國旅遊的時尚配件，還是帶領著她一同踏上東京街頭進行聖地巡禮，那經典吸吮奶嘴的無辜神情，都為每位旅人的社交平台貼文增添了極具張力的畫面感。

▲換上東京芭娜娜經典亮黃色外衣與藍色點點蝴蝶結的聯名限定夢奇奇鑰匙圈吊飾。圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島整理

東京芭娜娜抽選購買指南，雙版本商品組合規格與價格

本次官方為了滿足不同收藏需求的粉絲，特別推出了兩款極具誠意的限定規格。第一款為單走收藏路線的東京芭娜娜與夢奇奇聯名鑰匙圈吊飾，售價為2300日圓，本體價格2091日圓。第二款則是結合味覺與視覺饗宴的聯名鑰匙圈經典套組，內含一盒經典的8入裝東京芭娜娜香蕉蛋糕，以及一隻聯名限定夢奇奇吊飾，售價為3300日圓，本體價格3000日圓。無論是想要單純將這隻限定版娃娃作為包包吊飾，還是想要邊品嚐美味伴手禮一邊將珍貴的回憶永久留存，這兩款組合都擁有極高的收藏價值。

▲聯名夢奇奇手上拿著印有香蕉圖騰與東京ばな奈字樣的限定小吊牌。圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島整理



夢奇奇鑰匙圈搶購攻略，嚴格防轉賣抽選機制與流程

由於工廠製造數量極其有限，官方這次祭出了非常嚴格的完全抽選制度，並明確禁止任何商業轉賣行為。想要獲得購買資格的粉絲，必須在2026年7月21日星期二10:00至7月28日星期二16:59這段期間內，前往官方指定線上商城進行免費會員註冊並遞交抽選表單。官方強調，這場抽選活動採取非先到先得的公平機制，建議大家避開剛開放與即將截止的尖峰時段。抽選結果將於8月4日星期二15:00後陸續發送當落通知郵件。幸運中選者必須在8月14日星期五16:59前完成線上結帳訂購，商品預計將於9月中旬陸續寄出，且僅限日本國內配送，無法提供海外直郵。

▲限定版夢奇奇吊飾與包裝精緻的東京芭娜娜招牌香蕉海綿蛋糕驚喜同框。圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島整理





東京ばな奈×夢奇奇聯名限定鑰匙圈完全抽選再販

活動時間：

抽選受付期間：2026年7月21日（二）10:00～7月28日（二）16:59

抽選結果公布：2026年8月4日（二）15:00起

中選訂購期間：2026年8月4日（二）15:00～8月14日（五）16:59

商品預計發送：2026年9月中旬起陸續配送

活動內容：

東京ばな奈×夢奇奇聯名鑰匙圈：售價2300日圓（本體價格2091日圓）

東京ばな奈×夢奇奇聯名鑰匙圈套組：內含東京芭娜娜8入裝乙盒、聯名鑰匙圈乙個，售價3300日圓（本體價格3000日圓）

活動採完全抽選制，每人限登記乙次，至多中選乙款商品，嚴禁轉賣。

本活動僅限於官方線上商城「パクとモグ」進行線上抽選與販售，實體門市目前無再販計畫

官方線上商城活動網頁：https://www.paqtomog.com/shop/t/t11126/

官方線上商城會員註冊網頁：https://www.paqtomog.com/shop/info/membe_rules.aspx?srsltid

抽選販售專用表單（7月21日10:00公開）：https://www.paqtomog.com/shop/form/form.aspx?questionnaire=monchhichi_chusen202607

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