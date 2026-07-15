日本必買伴手禮東京芭娜娜夢幻聯名夢奇奇，限定藍絲帶娃娃這天官網抽選回歸。

日本伴手禮東京芭娜娜與經典萌物夢奇奇聯名吊飾驚喜復刻，7月21日起於官網開放完全抽選登記。資深編輯李維唐表示，這類跨界限定品極具收藏價值，登記時務必留意防轉賣規範以確保資格。
誕生於1991年的東京芭娜娜「東京ばな奈」，在滿載歷史意義的35周年慶典之中，再度為全球粉絲帶來了震撼驚喜。今年3月首度登場便瞬間秒殺的東京芭娜娜與夢奇奇「Monchhichi」超級聯名，在廣大支持者的熱烈期盼下，日本株式會社GRAPESTONE正式宣布官方線上商城「パクとモグ」啟動終極限量復刻。這款打破零食與玩具界線的夢幻逸品，將以完全抽選制的方式再度與大家見面，消息一出隨即在日本社群平台上引爆話題，成為今年夏天東京旅遊必備的最強焦點。
東京芭娜娜夢奇奇細節，披上芭娜娜外衣的夢幻萌樣
這次再度登場的聯名限定夢奇奇吊飾，在設計細節上充滿了令人融化的巧思。夢奇奇原本經典的毛皮，換上了如同東京芭娜娜香蕉海綿蛋糕般蓬鬆柔軟的亮黃色外衣。最吸引人注目的，莫過於頭上綁著東京芭娜娜招牌的優雅藍色蝴蝶結。這位精心打扮的夢奇奇女孩，胸前還圍著滿版香蕉圖騰的圍兜兜。無論是掛在隨身包包上作為出國旅遊的時尚配件，還是帶領著她一同踏上東京街頭進行聖地巡禮，那經典吸吮奶嘴的無辜神情，都為每位旅人的社交平台貼文增添了極具張力的畫面感。
東京芭娜娜抽選購買指南，雙版本商品組合規格與價格
本次官方為了滿足不同收藏需求的粉絲，特別推出了兩款極具誠意的限定規格。第一款為單走收藏路線的東京芭娜娜與夢奇奇聯名鑰匙圈吊飾，售價為2300日圓，本體價格2091日圓。第二款則是結合味覺與視覺饗宴的聯名鑰匙圈經典套組，內含一盒經典的8入裝東京芭娜娜香蕉蛋糕，以及一隻聯名限定夢奇奇吊飾，售價為3300日圓，本體價格3000日圓。無論是想要單純將這隻限定版娃娃作為包包吊飾，還是想要邊品嚐美味伴手禮一邊將珍貴的回憶永久留存，這兩款組合都擁有極高的收藏價值。
夢奇奇鑰匙圈搶購攻略，嚴格防轉賣抽選機制與流程
由於工廠製造數量極其有限，官方這次祭出了非常嚴格的完全抽選制度，並明確禁止任何商業轉賣行為。想要獲得購買資格的粉絲，必須在2026年7月21日星期二10:00至7月28日星期二16:59這段期間內，前往官方指定線上商城進行免費會員註冊並遞交抽選表單。官方強調，這場抽選活動採取非先到先得的公平機制，建議大家避開剛開放與即將截止的尖峰時段。抽選結果將於8月4日星期二15:00後陸續發送當落通知郵件。幸運中選者必須在8月14日星期五16:59前完成線上結帳訂購，商品預計將於9月中旬陸續寄出，且僅限日本國內配送，無法提供海外直郵。
東京ばな奈×夢奇奇聯名限定鑰匙圈完全抽選再販
活動時間：
- 抽選受付期間：2026年7月21日（二）10:00～7月28日（二）16:59
- 抽選結果公布：2026年8月4日（二）15:00起
- 中選訂購期間：2026年8月4日（二）15:00～8月14日（五）16:59
- 商品預計發送：2026年9月中旬起陸續配送
活動內容：
- 東京ばな奈×夢奇奇聯名鑰匙圈：售價2300日圓（本體價格2091日圓）
- 東京ばな奈×夢奇奇聯名鑰匙圈套組：內含東京芭娜娜8入裝乙盒、聯名鑰匙圈乙個，售價3300日圓（本體價格3000日圓）
- 活動採完全抽選制，每人限登記乙次，至多中選乙款商品，嚴禁轉賣。
本活動僅限於官方線上商城「パクとモグ」進行線上抽選與販售，實體門市目前無再販計畫
官方線上商城活動網頁：https://www.paqtomog.com/shop/t/t11126/
官方線上商城會員註冊網頁：https://www.paqtomog.com/shop/info/membe_rules.aspx?srsltid
抽選販售專用表單（7月21日10:00公開）：https://www.paqtomog.com/shop/form/form.aspx?questionnaire=monchhichi_chusen202607
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