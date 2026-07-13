寶可夢30週年東京車站限定店！直擊皮卡丘香蕉蛋糕環保袋組合鐵粉必買攻略。

日本旅遊必買的東京芭娜娜再度聯手寶可夢，將於2026年7月17日在東京車站開設全新專賣店。對此資深編輯李維唐表示，這次聯名不僅推出限定版皮卡丘環保袋組合，還大方贈送造型貼紙，絕對是今年暑假赴日旅遊的爆款伴手禮首選。

去日本東京旅遊又有全新的必搶伴手禮了。剛好推出滿30週年的寶可夢，這次和日本超強伴手禮品牌東京芭娜娜聯手，要在JR東京車站八重洲北口改札外的東京禮品調色盤，開設第一間專門販售寶可夢主題的全新專賣店「寶可夢東京芭娜娜東京車站店」，並且選在2026年7月17日正式開幕。之後去東京自由行準備回台前，直接在東京車站就能把最萌的寶可夢甜點一次買齊。

▲精緻的寶可夢東京芭娜娜フレークシールシート造型貼紙，只要在指定店鋪消費即可免費獲得。圖／株式會社GRAPESTONE提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲位於東京車站八重洲北口改札外的全新專賣店外觀充滿耀眼活力，是即將盛大開幕的主題購物新地標。圖／株式會社GRAPESTONE提供；窩客島編輯李維唐整理

搶先入手皮卡丘環保袋組合與販售地點指南

為了慶祝這次的東京車站新店鋪開幕，官方特別推出了讓粉絲大尖叫的限定商品「皮卡丘東京芭娜娜遇見了香蕉果實風環保袋組合」。這款限定環保袋直接把皮卡丘香蕉蛋糕的經典外包裝圖案放大印在袋子上，亮黃色的設計超級吸睛。環保袋收納起來非常輕巧，折疊後放進隨身包包完全不佔空間，不管是平常出門買菜、逛街還是出國旅遊裝隨身物品都非常方便。要注意的是，這款組合是把香蕉蛋糕和環保袋綁在一起販售，官方目前沒有單獨販售環保袋。



想入手的寶可夢鐵粉記得看好販售時間和地點。第一階段從2026年7月17日到7月23日，只有在東京車站的專賣店獨家搶先販售。到了第二階段2026年7月24日開始，販售通路會大擴大，像是JR東京車站構內グランスタ東京1樓、HANAGATAYA東京南店、大丸東京店，甚至連羽田機場第1航廈的登機門內商店也能買到，讓大家在搭機回台灣前都能順手補貨。4入裝造型蛋糕配環保袋組合售價1680日圓，8入裝造型蛋糕配環保袋組合售價2350日圓。

▲皮卡丘限定版環保袋兼具實用與極致可愛感，官方更搭配開幕舉辦社群平台轉發抽獎活動。圖／株式會社GRAPESTONE提供；窩客島編輯李維唐整理



經典皮卡丘香蕉蛋糕開箱驚喜與口感

這款點心之所以一直是去日本必買的爆款，是因為它的外觀和內餡都充滿巧思。蓬鬆軟綿的戚風蛋糕上，印著各式各樣不同表情的皮卡丘圖案，有些還帶著愛心，真的讓人捨不得吃下去。內餡更是這款蛋糕的靈魂，研發團隊特別還原了寶可夢遊戲世界裡的虛擬水果「那那果」，做出濃郁滑順的那那果風香蕉卡士達內餡。咬下去的瞬間，滿滿的香蕉香氣在嘴裡散開，甜而不膩。

買的時候還有一種開箱的樂趣，因為每盒裡面的皮卡丘表情都是隨機混裝的，一盒裡面不一定能集齊所有款式的皮卡丘，每次打開都是驚喜。另外在包裝上也有區分，8入裝的組合已經預先用精美的包裝紙包好，不過裡面的紙盒就沒有角色圖案。4入裝的組合則沒有額外包裝紙，大家可以依照自己是要送禮還是自己吃來選擇。

▲經典款8入裝點心盒內整齊排列著不同表情的皮卡丘香蕉蛋糕，讓人每一次開箱都充滿驚喜。圖／株式會社GRAPESTONE提供；窩客島編輯李維唐整理

開幕限定免費送寶可夢貼紙與社群抽獎攻略

除了限定商品之外，開幕期間店鋪也準備了實體活動。從2026年7月17日開始，只要在東京車站專賣店購買寶可夢系列的任何商品，就能免費得到一張「寶可夢東京芭娜娜造型貼紙」。這款限定貼紙從7月24日開始，也會在羽田機場第3航廈、新千歲機場國際線航廈、東京晴空塔等指定的免稅店和商業設施免費發送。



貼紙贈送規則是每筆消費限送一張，因為每天的數量都有限，送完為止。如果這段時間剛好沒有要去東京也沒關係，官方也推出了快閃店和線上抽獎。2026年8月4日到8月17日期間，在大宮站東西連絡通路會開設期間限定快閃店。在2026年7月17日到7月23日期間，追蹤官方社群平台X的帳號並公開轉發指定貼文，官方會抽出5位幸運兒免費送出8入裝的皮卡丘環保袋組合。

▲隨機贈送的寶可夢造型貼紙包含多款生動表情圖案，極具收藏價值。圖／株式會社GRAPESTONE提供；窩客島編輯李維唐整理







寶可夢東京芭娜娜東京車站店開幕慶

活動時間：2026年7月17日起至各活動截止日

活動內容：

第一波於2026年7月17日至7月23日在東京禮品調色盤專賣店搶先販售皮卡丘環保袋蛋糕組合，4入裝售價1680日圓，8入裝售價2350日圓。

第二波自7月17日起在東京車站專賣店購買寶可夢系列商品就免費贈送限定造型貼紙一張，7月24日起擴大至羽田機場與晴空塔等指定通路發送，每日數量有限送完為止。

第三波自7月17日至7月23日追蹤官方X帳號並公開轉發指定貼文，抽5位幸運兒送8入環保袋組合。

官方網站詳細商品資訊請：https://www.tokyobanana.jp/products/banana_pokemon.html

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

買完最萌的皮卡丘香蕉蛋糕之後，不妨順道安排周邊的熱門行程，以下為大家整理東京車站周邊的最新旅遊指南

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