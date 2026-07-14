去東京一定要去打卡！NIGO親自操刀的最美全家超商FAMIMA PARK AZABUDAI亮點大公開

全家於東京麻布台開設全新概念店。資深編輯李維唐表示：「這間店鋪打破傳統框架，完美融合街頭服飾與精品咖啡，將超商提升至質感生活層次，是台灣旅客必訪地標。」

日常生活中再熟悉不過的便利商店，此時此刻正在東京進行一場顛覆想像的華麗變身。不再只是追求快速便利與高效率的零售據點，而是化身為讓人想要專程前往，並且在裡面探索生活樂趣的全新場域。日本知名超商株式会社ファミリーマート在迎來創立45周年的2026年，正式啟動了Next Family Mart Project。這項計畫的第一個具體成果，就是選在東京潮流新地標麻布台，於2026年7月10日開出首間旗艦概念店「FAMIMA PARK AZABUDAI」。這間店鋪攜手潮流教父NIGO共同企劃，將日本自豪的超商文化推向全新高度，為都市生活者帶來充滿驚喜的購物空間。

▲潮流教父NIGO親自現身於全新打造的時髦灰色水泥質感旗艦店門面。圖／FAMIMA PARKA ZABUDAI提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲融入全新官方吉祥物角色設計的限量質感保溫瓶與造型抱枕小物。圖／FAMIMA PARK AZABUDAI提供；窩客島編輯李維唐整理

建築大師片山正通操刀 麻布台綠意延伸的屋上之森

走進麻布台的街區，這棟外觀獨特的建築物很難不吸引路人的目光。負責整體空間與建築設計的，是享譽國際的Wonderwall設計團隊代表片山正通。為了呼應麻布台當地豐富的綠化景觀，團隊特別在超商屋頂打造了充滿生命力的屋上之森，並配合特製的立體吉祥物裝飾，讓不論是路過的行人或從高處俯瞰的辦公室白領，都能感受到設計中的童趣。外牆一側設有不需進店就能直接點餐的FAMIMA STAND，搭配專屬的公式角色長椅，創造出如同公園般的悠閒氛圍，讓買咖啡與ファミチキ炸雞的片刻，都變成一種享受生活的儀式。

▲擁有圓弧流線型水泥外牆與大片落地玻璃窗的時髦街角建築。圖／FAMIMA PARK AZABUDAI提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲隱身於東京都市高樓群中且屋頂被大量療癒綠意所包圍的次世代概念超商外觀。圖／FAMIMA PARK AZABUDAI提供；窩客島編輯李維唐整理

潮流教父NIGO世界觀 打破超商服飾想像的限定店中店

這間旗艦店最讓人眼睛一亮的，莫過於將便利商店服飾徹底精品化的潮流空間。由設計師落合宏理主導的「Convenience Wear」在這裡設立了獨立的專區，並配置全套搭配建議的觸控螢幕與專屬試着室，甚至有專業店員提供穿搭諮詢。除了完整的當季品項，現場更販售由NIGO親自監修的CasaBRUTUSByNIGOSPECIALENGLISHVERSION特裝版。這款限定100本的珍貴書籍附帶了印有HUMAN MADE及FAMIMA等4個話題品牌標誌的可反轉原創托特包。同時，現場也先行販售融入全新公式角色設計的潮流生活雜貨，將便利商店轉化為傳遞日本當代街頭文化的最前線。

▲店員身穿由名設計師打造的全新薄荷綠條紋制服展示超可愛的店鋪限定抱枕。圖／FAMIMA PARK AZABUDAI提供；窩客島編輯李維唐整理



冠軍バリスタ粕谷哲監修 滿足挑剔味蕾的都市デリカテッセン

除了視覺與穿搭，飲食體驗也迎來了頂級規格。店內限定提供由世界手沖咖啡冠軍粕谷哲研發的高品質咖啡，顧客能依照當天心情選擇苦甜回甘的「Base Blend」，或帶有優雅微酸與香料層次的「Special Blend」。茶飲部分則引進專業エスプレッソ機器，現場萃取出香氣高雅的伯爵茶與茉莉綠茶，還能自由加點台灣人最熟悉的珍奶配料タピオカ。針對都市精緻生活型態，這裡的熟食區擺滿了選用嚴選蔬菜與天然起司製作的餐點。在滿足口腹之欲的同時，更兼顧了高纖與高蛋白質的健康需求，完美貼合現代都市人快速卻不願妥協的生活品質。

▲店內中央寬敞明亮的對稱走道與堆疊滿滿官方角色的圓形限定商品台。圖／FAMIMA PARK AZABUDAI提供；窩客島編輯李維唐整理

傳遞日本文化全球新品牌 いちばん挑戰引領的超商革命

這一場在麻布台發動的精緻超商革命，核心來自於全家便利商店提出的「いちばん挑戰」新標語。在45周年的重要節點，品牌希望透過這間旗艦店，在美味、環保、最尖端科技等8個領域，打造出讓人心中認同的「第一名」場所。這項大膽的嘗試不會只停留在麻布台。這間旗艦店所獲得的成功經驗，未來將會逐步推廣到全日本高達約16400家門市。從與HUMAN MADE聯名的コカコーラ限定設計罐開始，這種融入生活美學、讓人生活更豐富且更具わくわく雀躍感的消費體驗，將會從日本麻布台擴散，成為面向全球市場的全新生活風格品牌。

▲宛如精品流行服飾店的Convenience Wear獨立專區與全套穿搭數位觸控螢幕。圖／FAMIMA PARK AZABUDAI提供；窩客島編輯李維唐整理







FAMIMAPARKAZABUDAI開幕限定優惠活動

活動時間：2026年7月10日起陸續展開

活動內容：

限定一：前2026名消費顧客可獲得AGAWA監修的雷射燙金貼紙乙張。

限定二：2026年7月10日至12日消費滿5000日圓送原創環保袋限量2000名。

限定三：CasaBRUTUS特裝版限量100冊附贈NIGO設計托特包售價13800日圓。

FAMIMA PARK AZABUDAI

開幕日：2026年7月10日10:00

地址：東京都港區虎之門五丁目2番10號

官方網站：https://www.family.co.jp/famima.html

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