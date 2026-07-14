去東京一定要去打卡！NIGO親自操刀的最美全家超商FAMIMA PARK AZABUDAI亮點大公開

全家於東京麻布台開設全新概念店。資深編輯李維唐表示：「這間店鋪打破傳統框架，完美融合街頭服飾與精品咖啡，將超商提升至質感生活層次，是台灣旅客必訪地標。」
日常生活中再熟悉不過的便利商店，此時此刻正在東京進行一場顛覆想像的華麗變身。不再只是追求快速便利與高效率的零售據點，而是化身為讓人想要專程前往，並且在裡面探索生活樂趣的全新場域。日本知名超商株式会社ファミリーマート在迎來創立45周年的2026年，正式啟動了Next Family Mart Project。這項計畫的第一個具體成果，就是選在東京潮流新地標麻布台，於2026年7月10日開出首間旗艦概念店「FAMIMA PARK AZABUDAI」。這間店鋪攜手潮流教父NIGO共同企劃，將日本自豪的超商文化推向全新高度，為都市生活者帶來充滿驚喜的購物空間。
建築大師片山正通操刀 麻布台綠意延伸的屋上之森
走進麻布台的街區，這棟外觀獨特的建築物很難不吸引路人的目光。負責整體空間與建築設計的，是享譽國際的Wonderwall設計團隊代表片山正通。為了呼應麻布台當地豐富的綠化景觀，團隊特別在超商屋頂打造了充滿生命力的屋上之森，並配合特製的立體吉祥物裝飾，讓不論是路過的行人或從高處俯瞰的辦公室白領，都能感受到設計中的童趣。外牆一側設有不需進店就能直接點餐的FAMIMA STAND，搭配專屬的公式角色長椅，創造出如同公園般的悠閒氛圍，讓買咖啡與ファミチキ炸雞的片刻，都變成一種享受生活的儀式。
潮流教父NIGO世界觀 打破超商服飾想像的限定店中店
這間旗艦店最讓人眼睛一亮的，莫過於將便利商店服飾徹底精品化的潮流空間。由設計師落合宏理主導的「Convenience Wear」在這裡設立了獨立的專區，並配置全套搭配建議的觸控螢幕與專屬試着室，甚至有專業店員提供穿搭諮詢。除了完整的當季品項，現場更販售由NIGO親自監修的CasaBRUTUSByNIGOSPECIALENGLISHVERSION特裝版。這款限定100本的珍貴書籍附帶了印有HUMAN MADE及FAMIMA等4個話題品牌標誌的可反轉原創托特包。同時，現場也先行販售融入全新公式角色設計的潮流生活雜貨，將便利商店轉化為傳遞日本當代街頭文化的最前線。
冠軍バリスタ粕谷哲監修 滿足挑剔味蕾的都市デリカテッセン
除了視覺與穿搭，飲食體驗也迎來了頂級規格。店內限定提供由世界手沖咖啡冠軍粕谷哲研發的高品質咖啡，顧客能依照當天心情選擇苦甜回甘的「Base Blend」，或帶有優雅微酸與香料層次的「Special Blend」。茶飲部分則引進專業エスプレッソ機器，現場萃取出香氣高雅的伯爵茶與茉莉綠茶，還能自由加點台灣人最熟悉的珍奶配料タピオカ。針對都市精緻生活型態，這裡的熟食區擺滿了選用嚴選蔬菜與天然起司製作的餐點。在滿足口腹之欲的同時，更兼顧了高纖與高蛋白質的健康需求，完美貼合現代都市人快速卻不願妥協的生活品質。
傳遞日本文化全球新品牌 いちばん挑戰引領的超商革命
這一場在麻布台發動的精緻超商革命，核心來自於全家便利商店提出的「いちばん挑戰」新標語。在45周年的重要節點，品牌希望透過這間旗艦店，在美味、環保、最尖端科技等8個領域，打造出讓人心中認同的「第一名」場所。這項大膽的嘗試不會只停留在麻布台。這間旗艦店所獲得的成功經驗，未來將會逐步推廣到全日本高達約16400家門市。從與HUMAN MADE聯名的コカコーラ限定設計罐開始，這種融入生活美學、讓人生活更豐富且更具わくわく雀躍感的消費體驗，將會從日本麻布台擴散，成為面向全球市場的全新生活風格品牌。
FAMIMAPARKAZABUDAI開幕限定優惠活動
活動時間：2026年7月10日起陸續展開
活動內容：
- 限定一：前2026名消費顧客可獲得AGAWA監修的雷射燙金貼紙乙張。
- 限定二：2026年7月10日至12日消費滿5000日圓送原創環保袋限量2000名。
- 限定三：CasaBRUTUS特裝版限量100冊附贈NIGO設計托特包售價13800日圓。
FAMIMA PARK AZABUDAI
開幕日：2026年7月10日10:00
地址：東京都港區虎之門五丁目2番10號
官方網站：https://www.family.co.jp/famima.html
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