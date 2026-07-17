仙台必吃老字號新品登場！塩バニラどら焼鹹甜焦糖脆粒爆餡，JR仙台站快閃限定開賣。

日本仙台老字號「こだまのどら焼」推出話題新品「塩バニラどら焼」，以鹹甜鹽香香草奶油搭配焦糖堅果打造驚豔新食感。資深編輯李維唐表示，這款顛覆傳統的限定甜點兼具在地特色與創新口感，絕對是近期赴日旅遊不可錯過的必吃美食。

去日本東北仙台玩，大家印象最深的往往是牛舌和毛豆甜點。不過當地人從小吃到大的老字號品牌「こだまのどら焼」，最近發表的甜點直接在社群上引爆話題。這家深耕宮城多年的銅鑼燒專賣店，不只懂守護經典，這次更發揮創意推出新口感作品。2026年7月20日發售的新品「塩バニラどら焼」，憑藉超有層次的食感，秒升夏日甜點新寵兒，絕對值得加入仙台必吃清單。

▲招牌經典「餅入りどら焼」包入軟Q麻糬內餡，呈現扎實又懷舊的極致風味。圖／株式会社こだま提供；窩客島編輯李維唐整理



鹹甜焦糖堅果交織塩バニラどら焼打造冰淇淋般全新食感

這款被暱稱為「バニどら」的新甜點，直接顛覆傳統銅鑼燒只有紅豆餡的印象。裡面包著特製鹽香香草奶油，口感像在吃濃郁香草冰淇淋，再搭配香醇焦糖餡與香脆堅果顆粒。一口咬下，蓬鬆餅皮、滑順奶油加上酥脆顆粒，三重食感在嘴裡炸開。鹹甜交融風味完全不膩口，每一口都讓人滿足感爆棚。

▲新品「塩バニラどら焼」夾入濃厚鹽香香草奶油與焦糖餡，搭配香脆堅果顆粒打造驚豔多層次食感。圖／株式会社こだま提供；窩客島編輯李維唐整理

麻糬內餡與半解凍生銅鑼燒打造如冰淇淋般的多重吃法

除了新品，品牌的固定班底同樣厲害。傳統「餅入りどら焼」在餅皮內包入軟Q求肥麻糬，無論是經典小倉紅豆，或是與毛豆甜點名店「ずんだ茶寮」合作的毛豆餡，都讓人一吃愛上。另一款鮮奶油為底的「生どら焼」更是寶藏品項，推出抹茶、草莓、巧克力與毛豆麻糬等口味。最讚的是放半解凍狀態下吃，口感就像吃雪糕，完全解凍後又變得綿密入口即化，一種甜點能解鎖兩種吃法。

▲「生どら焼」系列提供多款豐富口味餡料，半解凍狀態下更能享受如冰淇淋般清涼綿密的雙重食感。圖／株式会社こだま提供；窩客島編輯李維唐整理



JR仙台站快閃登場特展販售資訊與快閃店攻略

這款話題新品「塩バニラどら焼」單個含稅售價312日圓，首波販售選在交通最便利的JR仙台站。活動從2026年7月20日至2026年7月24日，地點位於JR仙台站2樓東西自由通路「杜の陽だまりガレリア」特設展位。每天10時營業至20時，最後一天提前至19時結束。現場除了新品，還能一口氣買齊全系列經典風味。剛好要在仙台搭新幹線或是尋找伴手禮的朋友，千萬別錯過這波快閃展售。





こだま どら焼銷售會（新品『塩バニラどら焼』先行販售）

活動時間：2026年7月20日（月）～2026年7月24日（金），10:00～20:00（最終日至19:00）

活動內容：先行販售新品「塩バニラどら焼」（售價312日圓，含稅），現場並同步販售餅入りどら焼（小倉、ずんだ）及生どら焼全系列（大納言、抹茶、ずんだ餅、チョコ、いちご）等定番商

活動地點： JR仙台站2樓 東西自由通路「杜の陽だまりガレリア」催事空間

品嚐完這款令人驚豔的仙台話題銅鑼燒後，不妨順道探索更多日本東北不可錯過的限定美食與在地伴手禮攻略

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