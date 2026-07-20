東京必吃可頌再加一！可頌專賣店入駐代官山，法國米其林主廚操刀，17種口味一次全曝光。

代官山全新可頌店，原汁原味把道地法國可頌帶來東京。原料選用十分嚴格，高品質法國奶油、嚴選法國麵粉，搭配細膩的做工，呈現外酥內軟的完美可頌；口味上不只有甜味可頌，也體貼為愛吃鹹食與重口味的人準備，這次去東京一定要朝聖。

Charles-Henry Lebourg東京可頌專賣店由誰打造

可頌迷又多一家可以朝聖的名店，由法國主廚操刀的可頌專賣店「Doré by Charles-Henry」進駐東京代官山，17種口味從甜到鹹一次網羅，帶你嚐遍極致法式可頌。

主廚是 Charles-Henry Lebourg，來自法國諾曼第，曾在巴黎侯布雄等世界各地米其林星級餐廳歷練。走過倫敦、羅馬、舊金山、東京。2024年4月，他在代官山開了塔派店「Charles-Henry」。短短兩年，累積大批粉絲。這次推出的可頌專賣店，是他的第二間店，就開在原塔派店的旁邊。

▲主廚是 Charles-Henry Lebourg來自法國諾曼第，曾在巴黎侯布雄等世界各地米其林星級餐廳歷練。





Doré by Charles-Henry可頌專賣店的可頌有什麼特別之處

選料毫不妥協，除了使用最高品質的法國奶油，還搭配嚴選的法國麵粉，以傳統工法，一層、一層，細細地疊起，烤出外酥內軟的極致口感。店名「Doré」是法文「金黃色」的意思，象徵可頌烤出的美麗金黃色澤，就像灑落在代官山的陽光。

▲使用最高品質的法國奶油，搭配嚴選法國麵粉，以傳統工法細細地疊起，烤出外酥內軟的極致口感。





Doré by Charles-Henry東京可頌專賣店有哪些口味可以選

全店共有17種品項。從甜點到鹹食一應俱全。甜的有草莓香草可頌、可頌檸檬派、可頌反轉蘋果塔。也有香草烤布蕾flan、抹茶flan、巧克力flan，還有經典的巧克力麵包。鹹食則有可頌雞蛋三明治、Croque monsieur、四種起司瑞士麵包。想吃重口味，可以選辣味豬肉吐司。手拿系列有生火腿條、巧克力榛果條、開心果覆盆子條。另外還有季節限定的餐點。

▲從甜點到鹹食一應俱全，甜的有草莓香草可頌、可頌檸檬派、可頌反轉蘋果塔，鹹食也有可頌雞蛋三明治、四種起司瑞士麵包等。





Doré by Charles-Henry東京可頌專賣店的裝潢也值得一看

店內設計同樣講究。中央有一棵象徵品牌的樹，牆面裝飾了400顆可頌，非常適合打卡。店內也提供內用，讓你能在剛出爐的香氣中，悠閒享用美味的可頌。

▲牆面裝飾了400顆可頌，非常適合打卡。





Doré by Charles-Henry 資訊

地址：東京都渋谷區代官山1-35-14（緊鄰 Charles-Henry）

營業時間：09：00〜19：00

交通：東急東橫線 代官山站前

※不接受預約。





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