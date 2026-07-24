忍野八海真的不值得專程去一趟嗎？前進山梨縣忍野村，解密富士山地下時間與湧泉文化。

應該很多人去過忍野八海後總是說：去過一次就可以了！但事實上你真的瞭解忍野八海？其實忍野八海不是單純的富士山觀景點，它更像是一座仍保留著富士山另一面的古樸村落，八座天然湧泉池各有特色與故事，傳統茅草屋、水車小屋與木造茶屋與富士山共同構成一幅極具代表性的日本鄉村風景，下次來換個眼光欣賞它吧。

很多人第一次查到忍野八海時，心裡都會浮現：不就是幾個池塘嗎？

對已經去過東京多次、看過河口湖、箱根、輕井澤的人來說，忍野八海常常會被放進「順路可以看一下」的選項裡，特別是連假期間，觀光客很多、商店街感偏重、停留時間似乎也不長，甚至有些人會直接說：不用特地來。

但真正有趣的是，當你開始理解這座村子的形成方式之後，會慢慢發現，忍野八海從來不是單純的富士山觀景點，它更像是一座至今仍保留著富士山另一面的古樸村落。



▲對許多旅客來講，忍野八海常常會被放進可以順路看一下的選項裡。





富士山下的觀光池塘：忍野八海

1934年被指定為國家天然紀念物、1985年入選日本名水百選、1993年列入富士山百景，2013年更作為富士山構成資產之一，被登錄為世界文化遺產；這些頭銜，說的都是位於山梨縣忍野村的忍野八海。

忍野八海位於富士山與河口湖之間，所謂八海，指的是八座天然湧泉池：出口池、御釜池、底抜池、銚子池、湧池、鏡池、菖蒲池與濁池，大部分池子皆可自由參觀，村內則聚集了烤川魚、炭烤仙貝、手打蕎麥麵、艾草麻糬、豆腐料理等富士山鄉土美食，甚至還能直接飲用清澈冰涼的湧泉水。

真正讓人停下腳步的，其實不只是池水本身，而是整座忍野村，至今仍保留大量傳統茅草屋、水車小屋與木造茶屋，清澈水道沿著聚落流動，小橋、溪流、田地與富士山共同構成一幅極具代表性的日本鄉村風景，偶爾還能看見當地老人騎著腳踏車緩慢經過，整個村子的節奏，像仍停留在另一種較慢的時間裡，讓忍野八海成為富士山周邊最具代表性的古樸聚落之一。



▲1934年被指定為國家天然紀念物、1985年入選日本名水百選、1993年列入富士山百景，2013年更作為富士山構成資產之一。



▲所謂八海指的是八座天然湧泉池：出口池、御釜池、底抜池、銚子池、湧池、鏡池、菖蒲池與濁池。



▲整座忍野村，至今仍保留大量傳統茅草屋、水車小屋與木造茶屋。





山梨縣的忍野村

富士山長年被日本人視為靈山，而位於山梨縣的忍野八海，過去則是富士修驗道修行者的重要聖地。昔日這裡被稱為富士御手洗八海，也就是富士朝聖者正式登山修行前的重要淨身場所，人們會依序在八座湧泉池中潔淨身體，再踏上前往富士山的朝聖之路。

因此，忍野八海從來不只是看富士山的地方，它真正被保存下來的，其實是日本人如何理解自然、敬畏水源，並將乾淨視為精神性的一部分。

那種乾淨，並不只是肉眼上的透明。而是一種相信：人在進入神聖自然之前，必須先讓自己的身心慢慢沉靜下來。直到今天，當人們站在池邊，看見水草在透明水流中緩慢搖曳，仍然能感受到一種非常古老的日本美學。

這就是忍野八海真正迷人的地方，它的震撼從來不只是富士山，而是富士山腳下，人們如何長年與這片清澈共存。



▲忍野八海從來不只是看富士山的地方，它真正被保存下來的，其實是日本人如何理解自然、敬畏水源。



▲那種乾淨不只是肉眼上的透明，而是相信人在進入神聖自然之前，必須先讓自己的身心沉靜下來。





夢幻的神聖水質

在真正認識忍野八海之前，你一定要先知道忍野八海湧泉，不是普通地下水，而是富士山降下的雪與雨，經過地下火山熔岩層長達數十年的天然過濾後，才重新從地底湧出，形成今日人們眼前清澈見底的八座湧泉池。

第一次看見的人，幾乎都會出現同一種反應：透明到不可思議。

池水呈現近乎不科學的深藍色，清澈到能直接看見池底紋理與水草緩慢搖曳，魚群漂浮其中時，甚至像懸浮在空氣裡，當陽光穿透水面後，整座池水還會出現藍綠色漸層般的深度變化。

那不是攝影濾鏡。而是富士山的雪與雨，花了數十年，才慢慢走到人們面前，也是富士山除了山體之外，另一種更安靜、更古老，卻極少人真正理解的存在形式。



▲忍野八海湧泉不是普通地下水，而是富士山降下的雪與雨，經過地下火山熔岩層天然過濾後重新從地底湧出。



▲池水呈現近乎不科學的深藍色，清澈到能直接看見池底紋理與水草緩慢搖曳。





湧池

擁有忍野八海之中最大的湧泉水量，池塘水面波光粼粼，池底深邃，魚群猶如漂浮深水之中，對面矗立著一座水車，是忍野八海最具代表性的池塘。



▲擁有忍野八海之中最大的湧泉水量，是忍野八海最具代表性的池塘。





菖蒲池

菖蒲池裡生長一株株已經長成成熟高度的菖蒲花，細長葉片沿著水岸舒展，每年六月初夏時分，紫色、黃色與白色花朵陸續盛開，在清澈湧水與綠意之間交錯綻放，讓整座池畔瀰漫著一股夏日氣息。



▲菖蒲池裡生長一株株已經長成成熟高度的菖蒲花。





中池

忍野八海商店區中央的中池，擁有極高透明度與深藍色水體，池中央甚至能直接看見深達約8公尺的湧水口，而你該知道的是，中池其實只是一座人工整備的池泉景觀，並不屬於忍野八海之一，不過中池使用的依然是富士山伏流水，當陽光照射時，整座池像被打開一個通往地底的藍色洞穴，也仍是整個忍野地區最多人拍照的水景之一。



▲忍野八海商店區中央的中池能直接看見深達約8公尺的湧水口。





怎樣去才值得

說他觀光嘛，但沒有架設大型觀景平台；說他商業嘛，他也不是那種抵達立刻拍照離開就無趣離開的打卡地。

你會看到有人只是坐著看水、有人蹲下來看魚、有人發呆很久，彷彿一座仍然有人正在生活的村子，同時是讓富士山不是背景圖，不是明信片，而是居民每天都會抬頭看看、低頭看看，一起生活的存在。

建議避開 10：00～15:00 的團客高峰，最好在早晨09：00 之前抵達。

重點欣賞湧池的藍色水質、出口池的清幽值得遠赴一趟、御釜池的水草藻類搖曳極美。

建議搭配河口湖、山中湖或富士吉田市的一日遊行程。



▲一座仍然有人正在生活的村子，讓富士山不是背景圖的存在。



旅行有時候最有趣的，不是值不值得、好不好拍，而是這個地方，有沒有保留一種獨一無二的文化意義。

在這個時代，我們已經很習慣快速理解世界，快速查評價、快速拍照、快速移動、快速總結，但忍野八海偏偏是一個你越急，越什麼都看不到的地方，你得停下來，放慢速度、邊走邊停、邊看湧泉、水流與富士山的位置變化，途中再穿插幾間鄉土茶屋與休息空間。

然後你才會悟到了，當頭棒喝地告訴自己：忍野八海最迷人的地方，其實不是某一座池究竟多麼清澈，而是整個村子，都像活在富士山融雪形成的時間裡。





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