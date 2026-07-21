日本Seria拉拉熊11款平價周邊開賣！110日圓入手質感收納與盲盒立牌。

日本Seria百元店推出11款拉拉熊原創雜貨，主打110日圓平價實用。資深編輯李維唐表示，這類兼具實用度與療癒感的銅板價周邊，向來是台灣旅客去日本必搶的爆款好物。

去日本逛百元商店又有新目標了。日本質感雜貨店Seria與知名品牌エイコー合作，推出一系列超級療癒的拉拉熊生活小物。平時總是懶洋洋又隨性的拉拉熊，這次帶著好朋友妹熊、小黃鳥還有蜜糖熊一起躍上各式日常用品。對於計畫去日本旅遊或是親友幫忙代購的人來說，不用花大錢就能把這些質感滿分的小東西帶回家，光是用看的心情就變好。

▲Seria全新推出拉拉熊烘焙主題雜貨，包含雙頁夾、收納袋與隨身掛飾等多款實用商品。 圖／株式会社エイコー提供；窩客島編輯李維唐整理



Seria拉拉熊收納小物幫你搞定隨身包包混亂

這次推出的商品走極度實用路線，非常貼近大家的生活習慣。像是去日本玩拿到的各式單據或文件，就可以用A5雙頁夾分類放好。經常找不到健保卡或藥局手冊的人，診察券與藥局手冊收納套絕對是救星。隨身攜帶的化妝品與各類小物，有平面收納包、透氣網布小包以及零錢包可以選。甚至連日常分裝飾品或藥品的小夾鏈袋都準備好了，有A7與B8兩種尺寸，輕鬆把包包整理得井井有條。



Seria拉拉熊掛飾與盲盒帶來滿滿生活儀式感

隨身配飾與收藏小物更是這次不可錯過的重點。附帶登山扣的伸縮鑰匙圈和透明收納盒，可以直接掛在包包外側，好看又能隨時拿取物品。最讓粉絲期待的莫過於盲盒系列，推出了全6款的盲盒壓克力立牌與全6款的盲盒壓克力標記掛飾，放在辦公桌上或是掛在隨身物品上，隨時隨地都能被拉拉熊的可愛模樣治癒。

日本Seria拉拉熊周邊購買小叮嚀

這次全系列總共有11款商品，每一款售價都是含稅價110日圓，折合台幣只要銅板價。商品版權由Ⓒ2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.授權。由於日本百元店的新品通常賣得非常快，官方已經明確表示數量有限賣完就沒有了。再加上每間Seria門市的進貨狀況不同，最近有去日本玩的朋友如果看到架上有貨，建議立刻拿去結帳免得逛下一家就買不到了。

▲日本Seria登場的拉拉熊平價周邊，涵蓋質感收納包、零錢包以及精緻盲盒立牌與掛飾。 圖／株式会社エイコー提供；窩客島編輯李維唐整理





Seria拉拉熊原創雜貨發售活動

活動時間：2026年7月21日起至售完為止

活動內容：Seria百元商店推出拉拉熊全新原創生活雜貨，全系列共11款實用商品，每款均為含稅價110日圓，數量有限售完為止。

全日本Seria門市與合作100日圓商店，官方網站 https://www.e-eikoh.co.jp/

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