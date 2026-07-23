日本超市驚見藤原龍也崩潰臉！1萬顆搞怪萵苣開賣，網笑：好像被逼著買菜。

日本超市蔬菜區驚見藤原龍也崩潰表情包！味之素為了搶救夏天吃不完的剩食危機，特別將男神的浮誇臉龐印上包裝膜打包萵苣販售。資深編輯 李維唐 表示：「這種將迷因娛樂結合生活實用食譜的創意行銷，不僅精準擊中家庭主婦的剩菜痛點，更大幅拉近了品牌與年輕消費者的距離。」

逛超市時如果被蔬菜區的菜「狠狠瞪著」，任誰都會嚇一跳。日本味之素株式會社在2026年7月21日拋出震撼彈，宣佈跟長野縣JA全農長野合作，推出了名為「Cook Do®蠔油 藤原龍也的買回去萵苣」的超狂企劃。最大亮點就是直接把日本知名「崩潰系男神」藤原龍也的浮誇表情印在包裝膜上，把一顆顆鮮綠萵苣打包販售。



這款讓人路過不看都難的限量萵苣共有1萬顆，7月下旬起在首都圈跟關西地區的各大超市快閃登場，包含銀座NAGANO、平和堂以及コモディイイダ等指定門市。JA全農長野的生產販售部部長小林博笑稱，當初聽到企劃還以為在開玩笑，看到成品更是被衝擊到，希望大家被藤原龍也的眼神吸引之餘，也能把長野產的高品質萵苣順手帶回家。

▲日本超市賣場陳列擺滿1萬顆限量的藤原龍也特別包裝萵苣，畫面極具存在感與吸引力。 圖／味の素株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲日本超市賣場陳列擺滿1萬顆限量的藤原龍也特別包裝萵苣，畫面極具存在感與吸引力。 圖／味の素株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理

買回去只會放黑放爛？台灣人跟日本人都卡在生菜沙拉迷思

長野縣是日本夏秋季的萵苣大本營，產量直接佔了全國6成。雖然產地直送的萵苣又脆又甜，但夏天的毒辣太陽完全是蔬菜殺手。味之素在2026年7月初調查發現，在常常下廚的家庭裡，竟然有65.6%的人坦言自己曾經把萵苣放到爛掉最後只能扔進垃圾桶。



仔細想想，大家是不是買了萵苣就只會做沙拉？調查證實有78.4%的人都是生吃。偏偏這菜特別難伺候，保存期限短（58.3%）、不知道還能怎麼煮（46.2%）、一買就是一大顆吃不完（41.7%），大家想不出新招，最後就只能眼睜睜看著它變黑。加上暑假到了要天天煮飯，87.5%的人覺得菜色重複到發瘋，91.3%的人更直接攤平表示天氣太熱根本不想開火。

▲味之素攜手JA全農長野公開7款以Cook Do®蠔油製作的「萵苣瞬間消滅食譜」料理集合。 圖／味の素株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理



不要再只會蘸千島醬！7招讓你像演日劇一樣秒殺整顆萵苣

為了拯救大家冰到變質的冰箱，這款搞怪包裝的背面偷偷藏了QR code，掃進去就能解鎖專門用來「消滅萵苣」的秘密食譜。Cook Do®蠔油本身走的是濃郁醇厚路線，採用兩種類型的蠔汁精華特製，最厲害的是完全沒有海鮮腥味，不用特地下鍋炒，直接當成醬汁淋上去就能吃。

官方這次一口氣公開了7招神級吃法：

冷萵苣茶泡飯：萵苣切絲鋪得跟山一樣高，淋上冰鎮蠔汁高湯跟梅子，不用開火就能大口扒飯。

爽脆冷蠔汁拌麵：生蛋黃搭配濃郁蠔油，加上滿滿萵苣跟雞肉絲，光看就讓人食欲大開。

極速萵苣豚肉涮涮鍋：手撕萵苣加上川燙豬肉片，淋上蠔油跟鮮檸檬汁，酸酸甜甜超級開胃。

大蒜香烤萵苣：萵苣豪邁切大塊，撒上大蒜、起司跟蠔油，丟進烤箱5分鐘就是一道超讚的宵夜下酒菜。

豪邁萵苣煎餃：連餃子皮都懶得包！直接把肉餡塞進挖空的萵苣裡下鍋煎，爽脆又多汁。

滿滿萵苣三明治：把手撕萵苣塞爆兩片吐司，切開的斷面超好看，每一口都是滿滿爽脆感。

瞬間消滅萵苣：重現廣告裡藤原龍也吃到懷疑未來的神菜，萵苣過水川燙3秒直接淋蠔油，簡單到不行卻意外下飯。

透過衝擊感十足的包裝與實用食譜，味之素與JA全農長野希望帶動買氣，幫助大家在夏天輕鬆下廚，順手把剩食問題一起解決。

▲夾入滿滿手撕萵苣與煎蛋的超厚「滿滿萵苣三明治」，切開斷面爽脆又紮實。 圖／味の素株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理

「Cook Do®」蠔油 藤原龍也的「買回去萵苣」（「Cook Do®」オイスターソース 藤原竜也の「買ってくレタス」）

活動時間： 2026年7月21日（二）起至售完為止

活動內容：

味之素株式會社與JA全農長野合作，搶救夏日萵苣剩食與菜價危機。

推出限量1萬顆「藤原龍也顏面協力」包裝膜萵苣，於指定超市限量販售。

萵苣包裝膜背面附有QR code，掃描即可連結至「萵苣瞬間消滅食譜」官方網頁（https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/products/card/870480/），學習7款運用Cook Do®蠔油快速大量消耗萵苣的夏日料理（包含冷萵苣茶泡飯、爽脆冷蠔汁拌麵、極速萵苣豚肉涮涮鍋、大蒜香烤萵苣、豪邁萵苣煎餃、滿滿萵苣三明治、瞬間消滅萵苣）。

限量10000顆，自7月下旬起於日本首都圈及關西圈部分指定超市專櫃販售（各門市售完即止）：

銀座NAGANO： 7月21日（二）起開賣

平和堂（7月25日六起開賣）：

アル・プラザ守山

アル・プラザ草津

ビバシティ平和堂

アル・プラザ京田辺

アル・プラザ香里園

アル・プラザ茨木

アル・プラザ城陽

アル・プラザ堅田

フレンドマート宇治

フレンドマートMOMOテラス

コモディイイダ：

7月27日（一）起：滝野川店、町屋店、東川口店、平井店、上板橋店

7月28日（二）起：鹿浜店、東向島店、川口リプレ店、小菅店、朝霞店



除了這款讓人會心一笑的藤原龍也萵苣之外，近期還有哪些日本話題爆棚的夏日美食趨勢

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