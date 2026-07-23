推開民宅木門吃咖哩吧！東京世田谷一間很像日本阿嬤家客廳的古民家食堂。

撇開東京新宿、澀谷、東京車站的繁華印象，也是有一些充滿住宅氣氛的地區，而這些地區的巷弄裡常常隱藏不少美味餐廳。這間世田谷住宅區裡的古民家餐廳，提供許多樸實的美味，最受歡迎的就是香料咖哩；榻榻米、木地板、和室、庭院營造像家一樣的用餐氣氛。

很多人來日本旅行，總喜歡特地尋找古民家咖啡館或老宅餐廳。但老實說，我覺得真正有意思的古民家食堂，並不是那些位於熱門觀光區、刻意營造昭和氛圍的店家，而是那些至今仍藏身在住宅區裡，看起來幾乎與普通民宅沒有區別的地方。

▲在日本旅行可以特地尋找古民家咖啡館或老宅餐廳，深入地方又能品嚐美食。





東京慢速生活

當澀谷持續更新、新宿高樓不斷改建、東京車站每天吞吐數百萬人時，東京其實還有另一種截然不同的生活節奏；例如世田谷、杉並、中野、練馬，甚至目黑等住宅區，由於開發密度相對較低，許多木造老房子依然安靜地留在街角，繼續以自己的方式記錄著東京曾經的模樣。世田谷便是其中最具代表性的地方。

這裡的街景很安靜。腳踏車、低矮住宅、老咖啡店、行道樹，以及東京少數保留下來的路面電車－東急世田谷線，共同構成一種低商業觀光感的生活風景。有時候看見放學回家的學生、提著購物袋的居民、庭院裡盛開的花，以及慢慢駛過街角的電車，那一瞬間，特別容易忘記自己其實仍身處全球規模最大的都市圈之一。

▲當澀谷持續更新、新宿高樓不斷改建、東京車站每天吞吐數百萬人時，東京還有另一種截然不同的生活節奏。





世田谷的古民家食堂

如果說世田谷是東京日常生活的縮影，那麼cafe amane，大概就是這條時間軸上最適合停下來喘口氣的一間店。

隱身於豪德寺與宮之坂站附近的住宅街裡，cafe amane外觀看起來幾乎不像店，更像某戶私家老宅，當站在店門口時，你也一定會猶豫幾秒：「這裡真的可以進去嗎？」

坦白說，我很喜歡那種走進古民家食堂前的不確定感。因為很多時候，門口沒有明顯招牌，沒有排隊人潮，也沒有醒目的廣告指引，直到拉開門的那一刻，才發現裡頭早已坐著三三兩兩的客人，空氣中飄著咖哩香、咖啡香，以及某種屬於家的安心感。

那種感覺很奇妙，不像走進餐廳，反而比較像受邀到某位東京居民家裡吃飯。

▲如果世田谷是東京日常生活的縮影，那麼cafe amane就是時間軸上最適合停下來喘口氣的一間店。





cafe amane

平日午後的 cafe amane 特別迷人。屋內保留了大量日本古民家的原始結構，陽光從庭院一側慢慢照進和室，木頭地板反射出老屋特有的溫暖光澤，空氣裡混著咖哩香、咖啡香，以及淡淡的榻榻米氣味，坐在窗邊的位置，能看見庭院樹影隨風輕晃，偶爾還能聽見附近居民聊天聲、小朋友在街道上奔跑嬉鬧的聲音。

沒有刻意做舊的裝潢，也沒有為了拍照而設計的復古角落，榻榻米、木地板、和室、庭院、緣側、石階與低矮天花板，與其說這是一間食堂或餐廳，它根本就是一個家，或者說是世田谷居民共享的客廳。

▲沒有刻意做舊的裝潢，也沒有為了拍照而設計的復古角落。



▲與其說這是一間食堂或餐廳，它根本就是一個家。





一碗咖哩飯

店家主打不使用過多添加物與小麥製品，最受歡迎的是香料咖哩。

咖哩香料層次鮮明，卻沒有過度刺激的辛辣感，尾韻反而帶著溫柔的甜味。比起濃稠的日式咖哩，更接近湯感較重的北海道風格咖哩。不同口味的咖哩，搭配番紅花飯、木製托盤與陶器餐具，再加上從庭院灑落進來的自然光，一切都顯得剛剛好。

▲店家主打香料咖哩，香料層次鮮明，卻沒有過度刺激的辛辣感，尾韻反而帶著溫柔的甜味。



▲比起濃稠的日式咖哩，更接近湯感較重的北海道風格咖哩。





世田谷八幡宮

吃完咖哩飯後，不妨到對街的世田谷八幡宮散步。比起東京那些香火鼎盛的大型神社，世田谷八幡宮更像是一座藏身住宅街裡的地方信仰中心，許多人不知道的是，這裡其實也是東京著名的相撲神社之一，境內至今仍保留完整土俵，每年秋季例大祭期間依然舉行奉納相撲。

尤其夏天最吸引人的，是手水舍裡色彩繽紛的花手水。紫陽花、百合、洋桔梗、向日葵與各式季節花卉漂浮於水面之上，陽光穿過樹梢灑落其中，花瓣隨微風輕輕晃動，讓原本作為淨身場所的手水舍，多了一份屬於夏天的清涼感。

▲吃完咖哩飯可以散步到對街的世田谷八幡宮消化一下。



▲夏天最吸引人的，是手水舍裡色彩繽紛的花手水。



很多東京私房小店都喜歡強調昭和感、復古感、老宅感或古民家風格。

但真正古民家真正讓人愛上的，往往不是那些精心設計出來的餐飲氛圍，而是住宅街轉角的一棟老房子、一盤慢慢燉煮的咖哩、一扇半開的木門、一個願意坐下來好好吃飯的午後，這些看似平凡的日常片段，才是我心目中真正的古民家食堂。



▲真正古民家不是設計出來的氛圍，而是像家一樣溫馨的感覺，看似平凡的日常片段，才是大家心中的古民家食堂。





cafe amane

地址：東京都世田谷區豪德寺2-18-6

營業時間：11：00～16：00（每周日、三公休）

公休日：日、三





世田谷八幡宮

地址：東京都世田谷区宮坂1-23-20

營業時間：09：00～17：00





東京復古的美味

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