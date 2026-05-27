澀谷街頭正在轉大人！從信州200年味噌藏，到一碗當代澀谷人渴望的天然蕎麥麵。

充滿時髦指標的澀谷有太多風格店及特色餐廳，在這帶有濃厚喧鬧感和觀光感的地區，也是有間來自長野縣以味噌藏起家的老字號品牌，將緩慢步調帶進澀谷這座城市，打造酢重正之 INDIGO，為澀谷的餐飲注入一絲家庭味。

你是不是也有幾次來到澀谷，想找一間有風格、卻不帶過多觀光感，或許也不需要花太多錢，就能安心坐下來好好吃一頓飯的地方？我記得那天經過酢重正之 INDIGO時，透過櫥窗望進去，裡面的節奏竟然如此悠閒；那種「好不像澀谷」的安靜，讓人忍不住放慢腳步，最後我走了進去，只是為了坐下來，慢慢吃一碗蕎麥麵。

▲想在澀谷找一間有風格、卻不帶過多觀光感的地方就要選酢重正之 INDIGO。





不只是十字路口的澀谷街頭

過去對澀谷的印象，總停留在澀谷十字路口中央或八公前，四面八方人潮洶湧，處處霓虹閃爍，無論轉往公園通、或沿著道玄坂、宮益坂方向，百貨商店、霓虹看板與招呼聲，交錯成一條條通往澀谷時尚、音樂與潮牌小店最前線的捷徑。

然而，近年的澀谷開始轉型，隨著大型開發案的落成，澀谷地區開始在街廓中留白，試圖在視覺競爭與躁動聲響之外，為高端商務人士、跨國工作者與成熟大人打造一個個放慢腳步的空間，那種不再急於被人群吞沒、轉而追求內在舒適的場域，正在成為新澀谷的最迷人之處。

▲過去對澀谷的印象，總停留在澀谷十字路口中央或八公前，四面八方人潮洶湧。





澀谷川旁的SHIBUYA STREAM

從澀谷車站新南口出發，沿著整治後的澀谷川步道前行，街頭氛圍明顯開始變得不同，少了視覺搶眼的指標與看板，取而代之的是過去曾被忽略的澀谷川畔，如今因都市更新後化為一條讓人自然放慢腳步，開始注意水流、光影與談笑並行的悠閒散步道。而被稱為澀谷流線的SHIBUYA STREAM，則是新南口這側的代表商業建築，不只集辦公、餐飲、精品旅店與商場空間於一體，其中1-4樓的飲食店區域，更是進駐不少新型態的日式創意餐酒館，有串燒、燒肉、法式小酒館或甜點咖啡廳，無論平假日，氛圍都很愜意自在，其中酢重正之 INDIGO正是其中一間。

▲被稱為澀谷流線的SHIBUYA STREAM，則是新南口這側的代表商業建築。

▲中1-4樓的飲食店區域更進駐不少新型態的餐廳，酢重正之 INDIGO正是其中一間。





酢重正之商店

認識酢重正之 INDIGO之前，先聊聊 1827 年於長野縣小諸市創立的酢重正之商店。酢重正之商店是跨越兩世紀的老字號店鋪，最初是以味噌藏起家，在輕井澤銀座通是無人不知的發酵文化代表；作為信州味噌與醬油的專家，酢重正之始終堅持食材本味，從自家釀造的味噌、醬油，到以天然高湯支撐的料理基底，再到帶有機能美的陶製器皿，都不以追求炫技或刻意創新，而是透過穩定的調味與火候控制，讓食物呈現乾淨、明確的味道。這一份來自輕井澤的飲食態度，恰好填補了那些自小在澀谷街頭長大的人，心中那一塊對於天然天然好食材的渴望與空白。

▲酢重正之商店是跨越兩世紀的老字號店鋪，最初是以味噌藏起家。





酢重正之 INDIGO

與澀谷多數追求喧囂速成的餐廳不太一樣，酢重正之 INDIGO將源自輕井澤的飲食態度，帶入這座快節奏的市隅之中。

空間以木質調與低彩度為主，光線柔和且帶著和諧的質感，座位配置同時照顧到單人、雙人與小團體的的獨處或共餟，入內後，視線會自然地在挑高玻璃窗灑落的日光，與整齊排列的桌席之間找到平衡點，整體氛圍成熟且克制，一股剛剛好的舒坦。

翻開菜單，店內主要供應田舍太打蕎麥麵與十穀玄米小丼飯，空氣裡混和著炸天婦羅的麵衣清香、味噌的發酵氣味，還有一點淡淡的酒香，這種嗅覺上的層次，讓 INDIGO 既像是一間紮實的和食食堂，又像是一間溫暖的小酒館，不僅是替澀谷上班族提供一頓不費力的用餐選擇，也替逛街的人留下一個可以稍微停下來的空間。

▲與澀谷多數追求喧囂速成的餐廳不太一樣，酢重正之 INDIGO將源自輕井澤的飲食態度。

▲空間以木質調與低彩度為主，光線柔和且帶著和諧的質感。





來自信州的田舍太打蕎麥麵

入座沒多久，招牌的田舍太打蕎麥麵（田舎太打ち蕎麦）隨即上桌。

「田舍」，指的是保留濃郁蕎麥風味的做法；「太打」，則是代表麵條粗切呈現的技法，當餐點端上來時，眼前並不是常見的細緻滑順蕎麥麵，而是一份帶著明顯穀物質地的寬版蕎麥麵。

我點的是冷拌蔬菜蕎麥麵，鋪滿碗面的當季旬味蔬菜，以清爽的視覺感，與麵體本身的厚實底蘊形成鮮明對比。深色的麵身夾起時沉甸甸地帶著重量，入口後，需要經過一段紮實的咀嚼，蕎麥的香氣才會一層一層地被釋放出來。

在這樣的咀嚼過程裡，味覺會自動過濾掉多餘的干擾，反覆回到食材最誠實的本質之上，不追求急著討好的感官刺激，而是在一吞一嚥之間，找回一種對身體溫和、極其舒服的平衡比例。

▲冷拌蔬菜蕎麥麵，鋪滿碗面的當季旬味蔬菜，以清爽的視覺感，與麵體本身的厚實底蘊形成鮮明對比。





把信州家庭味搬入澀谷

在澀谷這樣幾乎沒有留白的都會區域，酢重正之 INDIGO 的競爭對手從來不是那些爆紅的網美店，而是現代人心中那份想好好吃一頓飯、最樸實簡單的渴望。

有人獨自坐著吃麵，有人在吧台前品酒香，酢重正之 INDIGO以提供一種安靜、有文化底蘊的飲食場景，滿足著工作日午餐，還是下班後的一杯酒的成熟大人的心，就像是從輕井澤街道搬進一間信州家庭廚房來到澀谷核心，總是流露一股成熟且優雅般的職人精神。

於是，一條全新的澀谷飲食風氣慢慢形成，你可以在這裡快速吃完一碗蕎麥麵就離開，也可以在微醺之中多停留一會，找到那種介於日常與精緻之間的剛剛好。

▲酢重正之 INDIGO 的競爭對手從來不是那些爆紅的網美店，而是現代人心中那份想好好吃一頓飯、最樸實簡單的渴望。





酢重正之 INDIGO

地址：東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム2F

營業時間：11：00～22：45



