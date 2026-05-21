超人氣北海道二世谷Aspect Niseko冬季住宿已開放預約，羊蹄山景當代住宅，頂級款待哲學打造出最讓人難忘的住宿體驗。

什麼樣的飯店需要五月就開始預訂冬季的客房！北海道精品飯店經營品牌「H2 Group」打造的新旅宿，提供滿滿的旅遊價值，早早就開放冬季入住預訂喔。

身為資深頂級旅人，一場完美的旅行不只是抵達目的地，而是將每分每秒昇華為「刻骨銘心的回憶」。北海道精品房地產與代管服務的先驅「H2 Group」 打造出一棟位於北海道二世谷的頂級當代公寓「Aspect Niseko」，在這裡，住宿不只是為了休憩，而是提供一種融合了當代建築美學與「日式款待」哲學的最高峰生活體驗。

讓每一刻都成為永恆！H2 Group 的款待哲學

H2 Group 深耕二世谷多年，旗下包含負責物管與服務的「H2 Life」及高端房產買賣的「H2 Christie's International Real Estate」。品牌的核心精神非常明確：將客戶的每一段停留，轉化為生命中不可取代的珍貴時刻。透過結合頂級硬體與無微不至的軟體服務，Aspect Niseko 重新定義了現代奢華。

▲品牌的核心精神非常明確：將客戶的每一段停留，轉化為生命中不可取代的珍貴時刻。



為了讓旅人能「無縫切換」度假模式，Aspect Niseko 在服務細節上展現了極高的水準，打造全方位專屬禮賓， 從冬季的滑雪行程預約、滑雪設備寄存，到夏季的深度導覽，專任管家將為旅人打理一切。在這裡，也能感受都會與自然的平衡美好， Aspect Niseko提供比羅夫區域內的免費接駁巴士，從都會區前往大自然的交通無礙。





高端配備Ｘ絕景打造住宿

Aspect Niseko的每間客房皆備有設備齊全的全套廚房、溫暖壁爐以及獨立洗衣設備。無論是家族旅遊或長天數待客，都能享受如居家般的自在與便利。且所有行程與服務皆可透過 H2 Life 專屬平台提前預訂，確保您的滑雪假期萬無一失。

▲每間客房皆備有設備齊全的全套廚房、溫暖壁爐以及獨立洗衣設備。



座落在比羅夫地區的核心地帶「Aspect Niseko」，步行即可抵達各大特色餐廳與設計精品店。不同季節前來，亦有截然不同的體驗，冬季能享受獲得世界級評價的滑雪條件，夏季則在更加平靜的自然中享受戶外活動。

▲不同季節前來有不同的體驗，冬季能享受世界級滑雪，夏季則能體驗自然戶外活動。





靈活空間設計滿足多元的旅宿風格

為了應對不同規模的團體需求，Aspect Niseko 提供 2 臥室、3 臥室及 5 臥室的多樣房型。每種房型皆在「社交共享空間」與「私人休憩領域」之間取得了完美平衡，確保每位房客都能在坐擁羊蹄山壯闊美景的同時，也享有絕對的隱私。

▲每種房型皆在「社交共享空間」與「私人休憩領域」之間取得了完美平衡。



Aspect Niseko無論冬季滑雪或夏季避暑，都能在羊蹄山美景環繞下，享受難忘的二世谷時光。準備到暢遊北海道的旅人下次住宿就選定這間吧！





住宿資訊

飯店名稱：Aspect Niseko

地址：北海道虻田郡倶知安町山田169

官方網站





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